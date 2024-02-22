Традиция открывать ворота стала для жителей Чечни способом помянуть жертв депортации

22 февраля 2024, 18:56

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Инициатива жителей Чечен-Аула открыть ворота в годовщину депортации, как это делается в дни траура, стала для народа способом вспомнить жертв депортации в отсутствие возможности организовать массовые мероприятия, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне не проводилось официальных мероприятий по случаю 79-летия со дня депортации вайнахов, Кадыров в этот день ограничился проклятиями в адрес Сталина. День памяти и скорби 23 февраля отмечался до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года спецкомиссия объявила, что День памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон первого президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого в результате теракта 9 мая 2004 года. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Кадыров был за границей и в нем не участвовал. В 2022 году в 78-ю годовщину депортации памятных мероприятий в республике также не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

80 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Информация о том, что в селе Чечен-Аул, которое входит в состав городского округа Аргун, 23 февраля "во всех дворах будут открыты ворота на весь день" "в знак памяти и скорби" о жертвах депортации размещена сегодня в Instagram*-паблике "Чечен-Аул - Нача-Чеча".

Инициатива провести акцию в память о жертвах депортации говорит о том, что никто не забыл эту трагедию, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Как правило, когда у кого-то траурные мероприятия, кто-то умер, открывают ворота дома и три дня их держат открытыми, потому что приходят соболезновать. Люди, которые имеют с этой семьей хорошие отношения, сочувствуют их утрате, также открывали свои ворота. Это достаточно распространенное явление в чеченском обществе. Поэтому то, что сейчас принято решение провести такую акцию в Чечен-ауле, говорит о том, что все помнят и не забывают то, что произошло", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не считает, что эта акция является проявлением несогласия с тем, что власти не проводят публичных массовых мероприятий."Я не думаю, что одно с другим связано. Уверен, что даже при проведении каких-то акций властями, жители аула все равно бы открыли свои ворота. В семьях очень глубоко сидит рана депортации. Традиция сохраняется в любом случае. Это такое индивидуальное поведение каждой семьи. И то, что акция проводится второй год подряд говорит о том, что нет давления на жителей аула", - отметил он.

По его словам, власти в 2014 году пытались подавить все инициативы, связанные с годовщиной депортации, но с 2016 года сами начали проводить подобные мероприятия. "Если бы в 2014 году мы не провели конференцию, посвященную депортации вайнахов, то до сегодняшнего дня не проводились бы вообще никакие мероприятия. Наш протест 2014 года фактически открыл дорогу всем, в том числе Кадырову и его окружению. Тогда были страшные преследования из-за этой инициативы, а сейчас в этом плане есть некоторые послабления. Сами власти говорят о депортации, проводят про Сталина и так далее. Сейчас нет предпосылок к тому, что из-за открытых ворот будет давление и преследование", - указал собеседник.

О конференции 2014 года и ее последствиях писал ранее автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". "Руслан Кутаев и другие представители творческой и научной интеллигенции провели в феврале научную конференцию, посвященную геноциду вайнахов в 1944 году. На следующий день всех участников и организаторов собрали в резиденции Кадырова, где и отчитывали за ослушание запрета <...> Была версия, что некоторых представителей интеллигенции тогда подвергли физическому насилию. Руслан Кутаев отказался приезжать и извиняться. За это его позже похитили и пытали <...> На той конференции всем неравнодушным было среди прочего предложено 23 февраля открывать ворота частных домов. Ворота в Чечне обычно оставляют открытыми во время траура. Тогда из-за преследования Кутаева эта инициатива не получила широкой поддержки. Однако в 2018 году эту инициативу, которую оживил общественный деятель Юни Успанов, поддержали много людей, особенно в Ингушетии", - написал он в записи "Чечен-Аул массово поддержал инициативу открыть ворота в память о жертвах геноцида вайнахов".

Кутаев также добавил, что не все аулы распространяют информацию о такой акции, но, уверен он, что "во всех аулах люди будут открывать свои ворота".

Правозащитник, сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал", пожелавший остаться неназванным, считает эту акцию проявлением памяти народа. "Это народная форма проведения акции в условиях, когда самим собираться опасно. Как это можно трактовать иначе, если это происходит в день выселения Думаю, это не связано с тем, что власти не проводят мероприятия в этот день. Власть и народ в этой стране давно отделились друг от друга", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник также добавил, что поскольку акция проходит уже второй год, то власти не против и не оказывают давление на них. "У меня нет сведений, проводится ли такая акция в других аулах, но было бы хорошо, если бы она проводилась везде". Возможно так и есть. Если власти решат, что такая акция не уместна, и запретят, то ворота не откроет никто", - уверен он.

Инициатива Чечен-аула – это народная форма проведения акции в условиях, когда самим собираться опасно, считает Глава комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина**. "Народ всегда помнит то, что с ним произошло. Это историческая память. А такие акции говорят о мудрости народа. Создалась ситуация, когда опасно собираться в одном месте и почтить память жертв депортации. Они вот и придумали такую всеобщую акцию, которую стыдно запретить", - сказала она.

При этом в этой акции есть некий посыл, полагает она. "Возможно, жители, сами того не желая, показывают, что не совсем согласны с политикой властей не проводить публичные мероприятия. Но в этих условиях они не могут позволить себе акции иного рода, чем инициатива с открытыми воротами. А то, что в этом ауле в прошлом году тоже проводили акцию, говорит о следующем: власти, может, и не сильно рады, но не видят смысла мешать проведению акции, чтобы почтить память вайнахов", - отметила правозащитница.

Многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, и целые народы объявлялись "враждебными", указал историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк. Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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