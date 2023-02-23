Исполнилось 79 лет со дня депортации вайнахов

23 февраля 2023, 12:58

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Сегодня исполнилось 79 лет со дня депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. Официальных мероприятий к этой годовщине в Чечне нет.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне День памяти и скорби 23 февраля отмечался до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года спецкомиссия объявила, что День памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова, убитого в результате теракта 9 мая 2004 года. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. Напомним также, что в 2022 году в 78-ю годовщину депортации памятных мероприятий в республике также не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня в своем Telegram-канале вспомнил о годовщине депортации, которую он назвал "вопиющим преступлением". "По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду – массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами... Тысячи погибших по дороге, сотни тысяч скончавшихся от холода, голода и болезней, долгие годы унижений и бесправия по совершенно надуманной причине! Да смилостивится Всевышний Аллах над всеми погибшими в то трагическое время!" - написал сегодня в 11.46 Кадыров.

Отметим, что государственные СМИ Чечни сегодня до публикации Кадырова не размещали собственных материалов о депортации.

При этом в республике прошли мероприятия, которые были посвящены Дню защитника Отечества, в одном из них, прошедших в детском садике, приняли участие внуки Ахмата Кадырова, указал глава республик на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справочном материале "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В депортации вайнахов участвовали около 120 тысяч сотрудников госбезопасности. Выселение людей сопровождалось расстрелами мирных жителей, в том числе пожилых женщин и калек, но наказания никто не понес, а 714 участников депортации были награждены боевыми орденами.

Власти Чечни призывали жителей республики отказаться от употребления термина "депортация", заменив его словами "выселение" или "репрессии". При этом опрошенные ранее "Кавказским узлом" аналитики отметили, что властям Чечни не удастся вычеркнуть дату начала депортации из памяти народа.

Перенесенный на 10 мая День памяти и скорби оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту республики Ахмату Кадырову, который в 2004 году в этот день погиб в результате теракта, указали ранее местные жители. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, выступивший в 2014 году публично против запрета февральских траурных мероприятий, был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, отмечается в материале "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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