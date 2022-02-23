Чеченские чиновники ограничились постами о депортации на фоне празднования 23 февраля

23 февраля 2022, 16:01

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Рамзан Кадыров и его приближенные не обошли вниманием 78-ю годовщину депортации вайнахов, но посвятили этой дате лишь записи в соцсетях. Уличные акции, которые прошли сегодня в Чечне, были посвящены Дню защитника Отечества и признанию Донецкой и Луганской народных республик.

Как писал "Кавказский узел", в 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены в Чечне с 23 февраля на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. При этом Рамзан Кадыров объяснял перенос траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал.

День памяти и скорби, перенесенный на 10 мая, с 2011 года оказался фактически подменен трауром по Ахмату Кадырову, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник". В 2020 году смена отношения руководства Чечни к траурной дате удивила местных жителей, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики пояснили, что легализация траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова.

Записи в соцсетях посвятили сегодня годовщине депортации вайнахов как Рамзан Кадыров, так и другие представители руководства Чечни. Глава республики соответствующий пост опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" ночью. "23 февраля - одна из самых печальных и трагических дат в истории чеченцев и ингушей. В 1944 году по приказу проклятого всеми народами Иосифа Сталина наши народы стали жертвами вопиющего и бесчеловечного преступления – массовой высылки в Сибирь (так в публикации. – Прим. "Кавказского узла") и Казахстан. Этот ужасный акт репрессии был прикрыт лживыми обвинениями в сотрудничестве с фашистскими оккупантами. Его итогом стало уничтожение огромного количества коренного населения нашей республики. Это преступление нельзя назвать иначе как откровенной расправой над народом", - написал Рамзан Кадыров.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения - 100 тысяч. Основанием для депортации вайнахов руководство СССР назвало массовое сотрудничество с немецкими фашистами и вооруженные выступления против советской власти. Изначально планировалось депортировать вайнахов в Сибирь, но эти планы были пересмотрены, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Аналогичную запись сегодня разместил в Instagram спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "Сегодня одна из самых печальных и трагических дат в истории чеченского и ингушского народов. 23 февраля 1944 года по приказу тирана Сталина наш народ стал жертвой бесчеловечного преступления – выселения в Сибирь (так в публикации. – Прим. "Кавказского узла") и Казахстан. Оторвав целый народ от родной земли, повесив на него клеймо предателей, власть убийц и извергов обрекла чеченцев и ингушей на смерть", - написал он.

Страшным преступлением назвал сегодня депортацию вайнахов председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. "Сегодня с глубокой скорбью мы вспоминаем одну из самых трагических страниц в истории чеченского народа - исполнилось 78 лет с того дня, когда чеченский народ был насильственно выслан в Казахстан и Среднюю Азию. Около половины от всей численности нашего народа погибло от голода, холода, эпидемий. Это страшное преступление было совершено в то время, когда десятки тысяч доблестных сынов чеченского народа мужественно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны", - говорится в публикации в Instagram-аккаунте премьер-министра Чечни.

На странице МВД Чечни сегодня ночью размещена аналогичная публикация от имени главы министерства Руслана Алханова. "Чеченский народ пережил множество трагических дат в своей истории, одна из которых произошла 78 лет назад. Десятки тысяч ни в чем неповинных людей стали жертвами преступной и античеловечной акции, осуществленной сталинским режимом", - говорится в публикации.

Уличные акции в Чечне посвящены Дню защитника Отечества и признанию регионов Донбасса

Позднее в этом же аккаунте опубликованы поздравление Руслана Алханова с Днем защитника Отечества, адресованное лично Рамзану Кадырову, а также видеоотчет о мероприятии, посвященном этому празднику. "Торжественное возложение цветов к Мемориалу памяти первого Президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и погибших при исполнении служебного долга сотрудников полиции прошло на территории МВД по ЧР, посвященное Дню защитника Отечества. Соратники Главы Чеченской Республики почтили память истинных сынов чеченского народа, которые ценой своей жизни защитили Родину, дав решительный отпор врагу", - говорится в публикации.

Торжественное мероприятие "в преддверии этой даты" прошло и в селе Ахмат-Юрт, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный" в Instagram. В мероприятии приняли участие вице-премьер Абузайд Висмурадов, Руслан Алханов, замглавы МВД Аслан Ирасханов, вице-премьер Вахит Усмаев (в публикации чиновники перечислены именно в таком порядке. – Прим. "Кавказского узла"), командир учебно-тренировочного центра СОБР «Терек» Абдул-Керим Кадыров и начальник грозненского отдела МВД на транспорте Али Тагиров.

"Собравшиеся вспоминали, как во главе с первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым защитники Родины отдавали свои жизни в борьбе с международными террористами и экстремистами, пытавшимися разрушить целостность страны и единство народа. Отличившиеся бойцы были удостоены наград за высокие заслуги перед Отчизной. Кроме того, нескольким сотрудникам были присвоены новые звания", - говорится в публикации.

Дочь главы Чечни, министр культуры республики Айшат Кадырова упомянула годовщину депортации в приглашении всех желающих на концерт "Вечер памяти", который запланирован в Чеченской государственной филармонии на 25 февраля.

Она отметила, что "в республике нет семьи, которой бы не коснулась репрессия чеченцев в 1944 году". "Жизни 500 тысяч человек разделились на до и после. Меньшее, что мы можем сделать для будущих поколений, - помнить и чтить историю своего народа. Я приглашаю вас разделить со мной этот важный концерт в большом зале Филармонии 25 февраля", - привело сегодня ее слова ИА "Чечня Сегодня".

Еще одна сегодняшняя публикация агентства посвящена флешмобу, организованному в связи с тем, что власти России признали Донецкую и Луганскую народные республики. "Активисты молодёжных общественных объединений Чеченской Республики организовали флешмоб #СвоихНеБросаем, посвященный решению Президента Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в публикации. Она проиллюстрирована фотографией, на которой около двух десятков молодых людей позируют с листками бумаги, на которых написан девиз флешмоба.

Уверенность в том, что когда-нибудь 23 февраля "будет трагической датой всей страны", выразил сегодня блогер "Кавказского узла" "Чечня инсайд". "А пока мы далеки от этого, очень важно, чтобы люди в каждой семье помнили судьбу своих предков. Для каждого чеченца и чеченки, точно также как и для каждого ингуша и ингушки, 23 февраля день памяти трагедии наших народов. Какой бы режим не был во власти, мы должны помнить, что пережили наши бабушки и дедушки. На время траура вайнахи открывают ворота. Сегодня тот день, когда каждой вайнахской семье нужно открыть ворота. Для этого не нужно получать разрешение, и никто вас не спросит, зачем вы открыли ворота. Все будет понятно", - написал он в своем посте "Годовщина геноцида. Чеченцам и ингушам важно открывать сегодня ворота своих домов".

Попытка властей "вытравить из народной памяти события того времени" потерпела поражение, предположил в комментарии к этой записи читатель "Кавказского узла" с ником ozell. "Подтверждение этому мы получили в прошлом году, когда неожиданно руководство Чечни вспомнило 23 февраля 1944 года, и провело акцию памяти жертв депортации в том самом парке у городской мэрии. Примечательно, что сегодня. на страницах руководителя правительства Чечни Муслима Хучиева, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, и других чиновников и силовиков в Инстаграм опубликованы ролики и посты о депортации 1944 года. [...] Что касается лично меня и моих родных. Из семей моих дедушек и бабушек по отцовской и материнской линиям в феврале 1944 года было выселено 29 человек. Живыми на родину после 1957 года вернулись только трое. Так что для меня эта дата была и будет днем траура, и ворота моего дома сегодня открыты", - написал пользователь.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, указали историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта.

Напомним, в 2020 году глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев также констатировал, что многолетние попытки властей Чечни подменить дату скорби провалились. "Есть чеченцы, которые не позволяют предать забвению то, что принадлежит чеченскому народу. Это привело к тому, что сейчас явно никого не преследуют за траурные мероприятия. Тотального запрета уже нет", - сказал Кутаев.

Сам Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий в годовщину депортации, оказался в тюрьме почти на четыре года. 20 декабря 2017 года Кутаев освободился из колонии, говорится в биографии Руслана Кутаева, подготовленной "Кавказским узлом". Подробности о преследовании Кутаева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в годы Великой Отечественной войны балкарцев и калмыков. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".