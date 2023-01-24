Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности

24 января 2023, 20:34

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Кутаев Руслан Махамдиевич (1957 года рождения, уроженец и житель села Ачхой-Мартан Чеченской Республики) - президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа", глава международного комитета по проблемам Северного Кавказа, член высшего политического совета партии "Альянс зеленых и социал-демократов". С 20 февраля 2014 года содержится под стражей по обвинению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта. 19 июня 2014 года Правозащитным центром "Мемориал"* признан политзаключенным. 7 июля 2014 года приговорен к четырем годам лишения свободы. 20 декабря 2017 года Кутаев вышел на свободу. 24 января 2023 года ЕСПЧ признал нарушение прав Кутаева.

Преследование и арест Руслана Кутаева

18 февраля 2014 года в преддверии очередной годовщины начала депортации чечено-ингушского народа 23 февраля 1944 года в Национальной библиотеке города Грозный без согласования с властями прошла научно-практическая конференция "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?". Руслан Кутаев выступил организатором и ведущим мероприятия вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова об отмене празднования этой даты и переносе Дня памяти и скорби народов республики на 10 мая.

19 февраля 2014 года Руслан Кутаев проигнорировал приглашение руководителя администрации главы и правительства ЧР Магомеда Даудова и отсутствовал на встрече с Рамзаном Кадыровым, который отчитал всех участников конференции и отпустил по домам . ПЦ "Мемориал"* внес уточнение, что большинство участников конференции в указанное место были доставлены, и глава с ними разговаривал "в весьма жесткой форме" .

На следующий день, 20 февраля 2014 года, Руслан Кутаев был взят под стражу правоохранительными органами в селе Гехи Урус-Мартановского района Чечни. По сообщениям МВД Чечни он был задержан по подозрению в незаконном хранении трех граммов героина. Правозащитники заявили о применении к Кутаеву физического воздействия с целью принудить его дать признательные показания. После проверки эти действия были ими квалифицированы как пытки, причем, по данным правозащитной организации "Комитет против пыток", после задержания на теле Кутаева были обширные гематомы.

По фактам применения пыток правозащитники из Сводной мобильной группы, которые навещали Кутаева в СИЗО, обратились с сообщением о преступлении в Следственный комитет. Однако следователь первого отдела по расследованию особо важных дел чеченского следственного управления СКР по результатам своей проверки вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

25 апреля суд приступил к рассмотрению дела Кутаева по существу. Тогда же Руслан Кутаев заявил о своей невиновности и выразил уверенность, что власти Чечни пытаются препятствовать его правозащитной и политической деятельности. Заявление об этом Руслан Кутаев сделал в ходе судебного процесса. Согласно обвинительному заключению, Кутаев был случайно задержан сотрудниками патруля 20 февраля в селе Гехи Урус-Мартановского района, и в ходе досмотра в заднем кармане его брюк нашлись наркотики. "Кавказский узел" в разделе "Публицистика" опубликовал текст выступления в суде Руслана Кутаева.

6 мая 2014 года Верховный суд Чечни отклонил жалобу адвокатов на содержание под стражей Кутаева.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch указала на связь уголовного преследования Кутаева с тем, что 18 февраля в ходе научной конференции "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?" он выступил с критикой позиции главы Чечни Рамзана Кадырова, запретившего проводить 23 февраля мемориальные мероприятия, приуроченные к дате начала депортации чечено-ингушского народа.

2 июня на очередном заседании суда по делу Кутаева, по сообщению адвоката подсудимого Петра Заикина, один из свидетелей обвинения дал показания, расходящиеся с официальной версией обстоятельств задержания правозащитника.

19 июня 2014 года Правозащитный центр "Мемориал"* признал Руслана Кутаева политическим заключенным. По оценке "Мемориала", дело Кутаева имеет многочисленные признаки фальсификации и представляется полностью сфабрикованным, говорилось в релизе ПЦ "Мемориал"* .

В справке ПЦ "Мемориал"* было указано на то, что применительно к критериям ПЦ "Мемориал"* "Руслан Кутаев является политзаключенным в связи с тем, что лишение свободы было применено в отношении него с целью недобровольного прекращения его публичной деятельности и в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах, а также Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод; оно было основано на фальсификации доказательств вменяемого правонарушения при отсутствии его события".

Член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов рассказал "Кавказскому узлу": "Согласно показаниям свидетеля, Руслан Кутаев был задержан отнюдь не на улице сотрудниками, которые увидели странно идущего человека и затем при досмотре якобы нашли у него наркотики. На самом деле его увезли из дома. Кутаев находился в кругу своих родственников, и никаких наркотиков у него не было, - заявил Орлов. - На это указывают и показания полицейских, также свидетелей обвинения, которые не смогли на суде внятно объяснить, почему вдруг они поехали в село Гехи и случайно задержали Руслана Кутаева. Хотя на тот момент было известно о том, что какие-то полицейские уже разыскивали Руслана Кутаева в его доме. Потому никакого случайного задержания Руслана Кутаева не было: это была целенаправленная операция, и никаких наркотиков у него при себе не было найдено".

4 июля прокурор попросил приговорить Кутаева к пяти годам лишения свободы. Сторона защиты попросила оправдать Кутаева за отсутствием события преступления. На заседании суда Руслан Кутаев выступил с последним словом, в котором он пояснил свое понимание того, почему невиновные люди в Чечне платят высокую цену за то, что остаются честными и справедливыми. Он обратился к судье со словами: "Если вы меня освободите из этого зала суда, я нисколько не удивлюсь, потому что я невиновен. Если вы меня осудите на любой срок, я нисколько не удивлюсь, потому что быть чеченцем, быть человеком чести, быть честным и справедливым – это сегодня надо платить высокую цену. Поэтому любое ваше решение я приму спокойно."

7 июля 2014 года процесс по делу Руслана Кутаева завершился. Судья Александр Викторович Дубков признал Кутаева виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год с запретом посещать общественные мероприятия и заниматься общественной деятельностью. Сторона защиты пообещала обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

После оглашения приговора Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что считает обвинительный приговор несправедливым, не основанным на материалах дела и политически мотивированным .

22 октября 2014 года в Верховном суде Чечни началось рассмотрение жалобы на приговор. На первом заседании защита озвучила жалобу и заявила ряд ходатайств. После заседания 23 октября адвокат Кутаева сообщил, что Верховный суд ЧР отклоняет все ходатайства, заявляемые стороной защиты. 24 октября судебная коллегия отклонила два ходатайства - о запросе телефонного биллинга и проведении лингвистической экспертизы в связи с процессуальными нарушениями в суде первой инстанции. 27 октября защита подвергла сомнению подлинность подписи Кутаева в протоколе личного досмотра и подлинность фотографии осмотра места происшествия.

28 апреля 2015 года в президиум Верховного суда республики была направлена кассационная жалоба на приговор Руслану Кутаев, подготовленная юристами Комитета против пыток.

30 октября 2015 года Верховный суд Чечни вынес решение по апелляционной жалобе, сократив срок лишения свободы Кутаева на два месяца — до трех лет и десяти месяцев вместо четырех лет. Кроме того, судьи отменили решение о запрете Кутаеву заниматься общественной деятельностью в течение года по истечении срока наказания.

3 ноября 2017 года Наурский районный суд Чечни назначил Руслану Кутаеву год административного надзора после выхода из колонии общего режима. Согласно решению суда, в течение года после освобождения Кутаев не имеет право выезжать за пределы административного района, где проживает.

20 декабря 2017 года Кутаев вышел на свободу из колонии "Чернокозово" в Наурском районе. Поскольку он прописан не в Чечне, ему придется выехать из республики, чтобы находиться под административным надзором по месту прописки.

Решение ЕСПЧ

24 января 2023 года Европейский суд по правам человека вынес решения по жалобе Руслана Кутаева на незаконный арест и пытки.

ЕСПЧ в официальном пресс-релизе указал, что сам Кадыров в публичном заявлении связывал арест Кутаева именно с проведенной им конференцией "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?". Активиста никогда до того не привлекали по «наркотическим» делам, что также указывает на политический мотив преследования. Суд признал нарушение прав Кутаева и обязал РФ выплатить ему 52 000 евро .

Высказывания Руслана Кутаева

"Мы будем отстаивать права русских! Мы будем их защищать, в том числе и на международном уровне" - там же.

"Огромное количество жителей Чеченской Республики посылают президенту жалобы на то, что там не соблюдаются законы Российской Федерации, или они заменяются ссылками на некие постановления и распоряжения главы республики. Я ожидаю, что в ближайшее время по инициативе генпрокуратуры и Следственного комитета могут начаться проверки по фактам несоблюдения российского законодательства в Чечне" - в ответ на заявление Владимира Путина о недопустимости появления в России "замкнутых этнических анклавов со своей неформальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила".

"К сожалению, в России в последнее время наметилась четкая тенденция по дискредитации политиков и общественных деятелей, которые критикуют действующую власть. Чеченская Республика тоже не является исключением. Если работа правозащитников являлась пассивной защитой, то разворачиваемая нами активная политическая деятельность – это посягательство на власть. Начатый нами курс на развитие общественно-политических институтов, соответственно, развития гражданского общества имеет свою цель претендовать на власть в рамках законов и Конституции РФ. <...> Поэтому сейчас в Чеченской Республике взят курс на применение более изощренных мер в виде действий, направленных на подрыв авторитета, имиджа и доверия к лицу, которое посмело бы иметь собственное мнение, отличающееся от официальной позиции власти по какому-либо вопросу. <...> Но здесь у власти произошла осечка, десятки тысяч людей в Чеченской Республике и за ее пределами не поверили в эту ахинею" - из заявления в суде 7 мая 2014 года.

*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

Примечания