Кадыров перестал оглядываться на Кремль в оценке депортации вайнахов

26 февраля 2020, 12:25

Легализация траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова, разъяснили отмену многолетнего моратория на траурные мероприятия в Чечне опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. На решение Кадырова провести 23 февраля митинг повлияло и то, что жертв сталинских репрессий ежегодно поминают жители Чечни и Ингушетии, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля Рамзан Кадыров и другие чеченские чиновники приняли участие в траурной акции, приуроченной к 76-й годовщине начала сталинской депортации вайнахов. Поскольку в Чечне с 2011 года действовал запрет на траурные мероприятия в этот день, непоследовательность руководства республики удивила местных жителей.

В 2011 году в Чечне мероприятия памяти жертв депортации были перенесены с 23 февраля на 10 мая. Рамзан Кадыров объяснял перенос тем, что дата начала депортации приходится на общегосударственный праздник. День памяти и скорби, перенесенный на 10 мая, оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту Чечни Ахмату Кадырову, который был похоронен 10 мая 2004 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Смягчение отношения Кадырова к традиции поминать жертв депортации связано с упрочением его политических позиций, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "23 февраля – день создания Красной армии, и Кадыров опасался, или ему из Москвы говорили, что не отмечать этот праздник не стоит. А сейчас он чувствует себя более уверенным, позиции более прочные, и он решил провести митинг в память о жертвах депортации. Одновременно с этим и поздравил с Днем создания Красной армии", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

Не исключено, что Рамзан Кадыров принял во внимание и отношение чеченцев к дате депортации, считает ученый. "Это не просто смягчение позиции, а поворот к населению. Можно сказать, что власти республики услышали недовольство людей в связи с тем, что раньше 23 февраля не проводились траурные мероприятия, и поменяли свое отношение. На это также повлияло то, что каждый год 23 февраля в соседней Ингушетии проходили масштабные мероприятия в память о жертвах депортации", - сказал Рощин.

Главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова год назад, 23 февраля 2019 года, освистали на траурном митинге в Назрани за празднование Дня защитника Отечества в скорбный для ингушей день. Нельзя "отмечать свадьбу и похороны в один день", заявили тогда протестующие.

Проведение официального митинга памяти жертв репрессий стало возможным, поскольку это дает Кадырову политические дивиденды, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Так или иначе этот день отмечался жителями Чечни. Они это никогда не забывали. А изменение политики Кадырова можно объяснить тем, что глава Чечни уже не видит поводов опасаться проведения мероприятий в связи с этой датой. Он понял, что официальные мероприятия по этой траурной дате дают ему очередные плюсы. Он когда-то побаивался проводить такие акции, но сейчас, как видим, не боится", - сказал Алексей Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Лишь в 1956 году с чеченцев и ингушей были сняты ограничения по спецпоселению, но без права возвращения на родину, говорится в справке "Депортация чеченцев и ингушей", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Проведение официального митинга свидетельствует о смягчении отношения властей Чечни к траурным мероприятиям в годовщину начала депортации, убежден политолог. "Это смягчение позиции. То есть проведение митинга – более разумная политика властей Чечни в отношении к траурной дате. Люди помнят это (сталинскую депортацию), есть историческая память, и такие события никогда не забываются", - сказал Малашенко.

На решение чеченских властей повлияли также ежегодные траурные мероприятия 23 февраля в соседней Ингушетии, подтвердил Алексей Малашенко. "Это тоже сыграло свою роль в том, что власти Чечни начали сами проводить официальные акции", - пояснил политолог.

Год назад, 23 февраля 2019 года, в мечетях Чечни прошли первые за восемь лет неофициальные траурные мероприятия. День траура и скорби народов Чечни отмечается 10 мая, но по случаю 75-летия депортации в ее годовщину будут проведены религиозные обряды, пояснил тогда Рамзан Кадыров. Местные жители признались, что это решение стало неожиданным. В этом году официальные мероприятия в связи с годовщиной депортации в Чечне анонсированы не были, но жители республики не смогли проигнорировать эту дату.

На изменение позиции Рамзана Кадырова повлияла конференция о депортации чеченцев и ингушей, проведённая в 2014 году, убежден президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"18 февраля 2014 года, в преддверии очередной годовщины начала депортации, мы провели научно-практическую конференцию "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?". Это шло вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова об отмене празднования этой даты и переносе Дня памяти и скорби народов республики на 10 мая. Тогда мы не побоялись поднять этот вопрос, несмотря на угрозы Кадырова, и это мероприятие повлияло на то, чтобы позиция Кадырова изменилась", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

После того, как в феврале 2014 года на научной конференции Руслан Кутаев подверг критике запрет на проведение в Чечне траурных мероприятий 23 февраля, он был задержан и осужден на четыре года по обвинению в хранении наркотиков. При этом международная правозащитная организация Human Rights Watch указывала на прямую связь уголовного преследования Кутаева с его выступлением по поводу годовщины депортации.

Ингуши и чеченцы-аккинцы всегда отмечали траурную дату 23 февраля, поэтому этот фактор не мог повлиять на власти Чечни, считает Руслан Кутаев. "Изменилось отношение Рамзана Кадырова к этой дате. А также то, что народ хотел отмечать эту траурную дату. Они услышали мнение народа. Но я хочу еще раз повторить, что большое влияние имела наша конференция", - подчеркнул он.

Напомним, что 23 февраля не менее 10 тысяч человек, в том числе жители Чечни и Ингушетии, приехали в Новолакский район Дагестана, чтобы почтить память жертв депортации. Все выступавшие на митинге затронули наболевшую тему восстановления Ауховского района, на территории которого жили чеченцы-ауховцы до 1944 года. Чеченцы Дагестана почти три десятилетия ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".