Жители Чечни упрекнули Кадырова в непоследовательности после акции 23 февраля

24 февраля 2020, 22:54

Власти Чечни действуют непоследовательно, организуя траурную акцию в 76-летнюю годовщину депортации вайнахов после запрета на памятные мероприятия для жителей республики в этот день. Траурный митинг не анонсировался, а участие в нем приняли только чиновники и силовики, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в Грозном состоялся митинг памяти жертв репрессий, в котором поучаствовали Рамзан Кадыров, муфтий Чечни Салах Межиев "и другие официальные лица". На странице главы Чечни в Instagram были опубликованы два поста, посвященных годовщине депортации. "Боль трагедии никогда не сотрется из нашей памяти", - написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Лишь в 1956 году с чеченцев и ингушей были сняты ограничения по спецпоселению, но без права возвращения на родину, говорится в справке "Депортация чеченцев и ингушей", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил перед собравшимися на траурном мероприятии 23 февраля, прошедшем у мемориала памяти перед зданием городской мэрии Грозного, и назвал день начала депортации "одним из самых тяжелых дней" в истории народа. Также в своем выступлении Кадыров в очередной раз высказал свое отношение к Сталину.

"В первую очередь все, и я в том числе, ничего кроме [слов] - будь проклят Сталин - не говорил и не буду говорить", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова.

Ранее, в честь 63-й годовщины "восстановления государственности чеченского народа", Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях обращение к жителям Чечни и в нем проклял Иосифа Сталина. "Я в очередной раз повторяю — пусть будет проклят Иосиф Сталин, отдавший команду учинить расправу над чеченским народом", - говорится в обращении, опубликованном на странице Кадырова "ВКонтакте".

Среди причин депортации чеченцев выступивший на митинге президент Академии наук республики Шахрудди Гапуров назвал отсутствие в регионе в 1944 году лидера, "готового отвечать за народ".

Проведение траурного мероприятия представителями власти республики после многолетнего запрета местные жители назвали нелогичным. "То наше руководство запретило проведение 23 февраля траура по жертвам депортации, то теперь само организовало какое-то мероприятие по этому поводу. То виновник трагедии Сталин, то сами чеченцы. Не могу понять таких метаний и таких противоположных мнений относительно депортации", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Абубакар.

"Многие до сих пор продолжают обвинять в депортации народа только сталинский режим, при этом не владея достоверной информацией. А ведь история говорит о том, что виноваты в той трагедии частично и некоторые представители нашего народа", - цитировала ЧГТРК "Грозный" Кадырова в сюжете 2014 года. Этот видеосюжет был опубликован 20 февраля 2014 года на канале "МИННАЦ ЧР" в YouTube.

"В 2011 году у нас официально перенесли траур с 23 февраля на 10 мая. Более того, известного в республике и за ее пределами деятеля Руслана Кутаева отправили за решетку под надуманным предлогом, за то, что посмел нарушить запрет властей и провел конференцию на тему депортации. А [в этом году] вдруг сам Рамзан Кадыров со своим окружением стоит в центре города, на территории мемориала, и говорит о депортации. С чего это вдруг наша власть так резко поменяла свое отношение к этой дате?" - удивился чеченский активист Ислам.

После того, как 18 февраля 2014 года в ходе научной конференции "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев подверг критике запрет на проведение в Чечне траурных мероприятий 23 февраля, он был задержан и осужден на четыре года по обвинению в хранении наркотиков. При этом международная правозащитная организация Human Rights Watch указывала на связь уголовного преследования Кутаева именно с его выступлением по поводу годовщины депортации, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Жительница Чечни Марина отметила корреспонденту «Кавказского узла», что «никаких сообщений о том, что в республике будут траурные мероприятия в годовщину депортации, не было». «Вчерашний митинг с участием Рамзана (Кадырова), муфтия и других - это действительно большая неожиданность», - сообщила Марина.

По словам грозненки Петимат, мероприятие с участием чиновников, силовиков и духовенства нельзя назвать митингом. «Не совсем понятно, почему это мероприятие так назвали. Нам [в новостях канала «Грозный»] показали только сотни две чиновников и силовиков, что собрались на территории у мэрии, куда в прошлом году в очередной раз перенесли чурты (надмогильные памятники) демонтированного несколькими годами ранее Мемориала жертвам сталинских репрессий. Митинг, в моем понимании, это когда тысячи рядовых людей приходят на то или иное мероприятие. Вот в Дагестане вчера действительно был митинг в память о жертвах депортации», - считает Петимат.

Зимой 2014 года по указанию чеченских властей в Грозном был демонтирован Мемориал жертвам сталинской депортации, располагавшийся на улице Первомайской (в настоящее время эта улица носит имя Али Митаева). Этот мемориал был возведен в 1992 году по указанию чеченского лидера Джохара Дудаева.

Видеоролик о прошедшем 23 февраля в Грозном митинге по случаю 76-летия со дня начала сталинской депортации был опубликован в группе телекомпании "Грозный ТВ" (652 тысячи подписчиков) в Instagram сегодня около 00.20 мск, и к 22.00 мск сегодня собрал 21 320 просмотров. На кадрах видео видны несколько десятков человек, собравшихся у мемориала. Далее камера фиксируется на участниках акции, которые стоят с флагами "Молодой гвардии "Единой России".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" социологи заявили, что чеченским властям не удастся вычеркнуть дату начала депортации из памяти народа. "Купировать дискурс памяти о депортации невозможно", - отметила член Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа, профессор МГУ Фатима Албакова.

Власти Чечни не пытаются совсем вычеркнуть из памяти народа депортацию, но они сформировали своеобразную концепцию истории чеченского народа в советское и постсоветское время, считает старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин. По его словам, в этой концепции все противоречия максимально сглажены и все события получают однозначную идеологическую оценку. "Желаемая ситуация, видимо, выглядит так: о депортации говорить можно, но принимая официальную точку зрения региональной власти на все другие события истории чеченского народа, а иначе разговор «деструктивен»", - пояснил социолог.

Если бы в 2014 году не состоялась конференция, посвященная депортации чеченцев, Рамзан Кадыров не делал бы 23 февраля никаких заявлений, посвященных трагической дате, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Кадыров бы сумел это закупорить, законсервировать, что он и хотел сделать […] Это не получилось, потому что есть чеченцы, которые не позволяют предать забвению то, что принадлежит чеченскому народу. Это привело к тому, что сейчас явно никого не преследуют за траурные мероприятия. Тотального запрета уже нет", - констатировал он.