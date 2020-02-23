Кадыров легализовал траурный митинг 23 февраля после многолетнего запрета

23 февраля 2020, 23:55

Память о депортации спустя 76 лет остается для чеченцев безусловным приоритетом 23 февраля, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Многолетние попытки властей Чечни подменить дату скорби провалились, констатировал глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Рамзан Кадыров присутствовал на митинге в Грозном после многолетнего запрета на траурные мероприятия 23 февраля.

Как писал "Кавказский узел", год назад, в 75-ю годовщину депортации чеченцев и ингушей, в Чечне прошли траурные мероприятия памяти жертв депортации. Местные жители признались тогда, что не ожидали снятия запрета на памятные мероприятия. В этом году масштабные мероприятия в связи с годовщиной депортации вайнахов в Чечне объявлены не были, но жители республики не проигнорировали эту дату.

С 2011 года в Чечне траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены с 23 февраля на 10 мая. Так Кадыров хотел добиться поддержки Кремля, который смягчил отношение к сталинизму, и пытался заглушить протестные настроения в республике, пояснили кавказоведы. Сам Кадыров объяснял перенес траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник.

Трагическая дата высылки чеченцев и ингушей должна иметь официальный статус траурного дня в Чечне, уверен чеченский правозащитник Оюб Титиев.

"Это нужно сделать. Почти треть народа погибла, это самая большая трагедия для нашего народа. Если нынешняя власть не желает выделить эту дату как траурную, пусть это будет на их совести, но люди в любом случае скорбят по этому поводу. Никакого праздника у нормального чеченца, ингуша или представителя других кавказских народов, которые были депортированы в 1944 году, не может быть", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Официальные чеченские информагентства опубликовали сегодня два заявления Рамзана Кадырова: наряду с напоминанием о скорбной дате депортации чеченцев было опубликовано поздравление с Днем защитника Отечества от имени главы республики. В Грозном состоялся митинг памяти жертв репрессий, в котором поучаствовали Рамзан Кадыров, муфтий Чечни Салах Межиев "и другие официальные лица", сообщило информагентство "Чечня сегодня".

На странице главы Чечни в Instagram опубликованы два поста, посвященных годовщине депортации: заявление Кадырова и публикация о траурном митинге в центре Грозного. Между этими двумя постами опубликовано поздравление с Днем защитника Отечества.

Операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Лишь в 1956 году с чеченцев и ингушей были сняты ограничения по спецпоселению, но без права возвращения на родину, говорится в справке "Депортация чеченцев и ингушей", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Чеченский политолог Руслан Мартагов назвал "сложным и запутанным" вопрос, кто и что отмечает 23 февраля. "Это дата для чеченцев и ингушей действительно трагичная. С другой стороны, 70 лет мы все жили в Советском Союзе и 23 февраля отмечался как праздник. Многие чеченцы и ингуши старших поколений также считали его праздником. Я лично не представляю, как и насколько можно эти вещи совместить, но каждый человек должен сам для себя определить, что приоритетнее для него", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мартагов сомневается в необходимости отмечать на государственном уровне отмечать обе эти даты: как годовщину депортации, так и День защитника Отчества. При этом он полагает, что решить вопрос об этом на региональном уровне нельзя, а придание официального статуса траурным датам в каждом отдельном регионе "не способствует единству страны".

"Можно было бы перенести День защитника Отечества на другую дату: есть более знаменательные события, которые могли бы отмечаться как «день армии», например, победа в Сталинградской битве. Траурные же мероприятия в память о депортации могут проводиться, но их не стоит возводить в официальный статус, в ранг «обязаловки»", - считает политолог.

В советское время 23 февраля ассоциировалось с Днем советской армии, и традиция поздравлять с этим праздником мужчин и юношей была широко распространена, однако в Чечне помнили о трагедии, произошедшей в этот день, отметила доктор социологических наук Лидия Курбанова.

"Студентками в 1970-1980-х годах мы, даже поздравляя мальчишек, помнили об этой дате, потому что это было в памяти наших бабушек и дедушек, родителей, да и нашей тоже. Я, например, родилась и окончила школу в Караганде, и в детстве я не могла понять, почему мы там оказались. А когда я училась на историческом факультете, меня вызвал завкафедрой философии Юрий Матвеев, который спросил, что мы отмечаем 23 февраля, кроме Дня армии? Он и сам знал, что это за дата. Я сказала ему, что мы об этом помним, потому что погибли наши близкие. Он ответил на это, что не нужно бередить рану, иначе это приведет к конфронтации. В его утверждении было рациональное зерно, но, по-моему, именно недосказанность, неотрефлексированность этой трагедии в итоге и вправду привела к конфронтации, стала эмоциональным фоном сепаратистского движения в 1990-х годах", - рассказала она.

День памяти и скорби, перенесенный на 10 мая, оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту республики Ахмату Кадырову, который в 2004 году в этот день был похоронен, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Смещение официальной траурной даты ближе к дате гибели Ахмада Кадырова произошла за счет административного ресурса, но "стереть трагическую дату в памяти сотен тысяч людей невозможно", отметила Курбанова. "Эта травма в памяти уже не одного поколения чеченцев. В Чечне и студенты, и преподаватели, особенного гуманитарного цикла, активно вспоминают об этой трагической дате", - пояснила она.

Дать полную оценку этой трагедии очень важно, считает социолог. "Это не только трагедия чеченцев, ингушей и других высланных народов. Сколько пострадало русских и представителей других народов, которые возвращались с войны и оказывались в лагерях? Репрессии - часть идеологии того тоталитарного режима, поэтому нужны в этот день конференции и другие мероприятия, на которых бы проговорили эти проблемы, поняли, оценили масштабы трагедии. Нет семьи среди чеченцев, членов которой бы не выслали. Так как эта боль в народе есть, нужно её проговорить. Надо раскрыть архивы, чтобы люди убедились, что ничего больше не скрывают. Замалчивание не имеет смысла и неконструктивно", - резюмировала Лидия Курбанова.

После того, как 18 февраля 2014 года в ходе научной конференции "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев подверг критике запрет на проведение в Чечне траурных мероприятий 23 февраля, он был задержан и осужден на четыре года по обвинению в хранении наркотиков.

Если бы в 2014 году не состоялась конференция, посвященная депортации чеченцев, Рамзан Кадыров не делал бы 23 февраля никаких заявлений, посвященных трагической дате, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

"Кадыров бы сумел это закупорить, законсервировать, что он и хотел сделать. Но у него не получилось: мы провели конференцию вопреки его хотению и всему тому, что его власть делала. Если бы не наши усилия, Кадыров и его окружение тихо молчали бы и отмечали 23 февраля как День защитника России. Это не получилось, потому что есть чеченцы, которые не позволяют предать забвению то, что принадлежит чеченскому народу. Это привело к тому, что сейчас явно никого не преследуют за траурные мероприятия. Тотального запрета уже нет", - констатировал он.