Жители Чечни в годовщину депортации помянули родных

23 февраля 2020, 17:47

Молитвами и раздачей милостыни помянули жители Чечни своих родственников, ставших жертвами депортации 1944 года.

Как писал "Кавказский узел", год назад, в 75-ю годовщину депортации чеченцев и ингушей, в Чечне прошли траурные мероприятия памяти жертв депортации. Местные жители признались тогда, что не ожидали снятия запрета на памятные мероприятия.

С 2011 года в Чечне траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены с 23 февраля на 10 мая. Так Кадыров хотел добиться поддержки Кремля, который смягчил отношение к сталинизму, и пытался заглушить протестные настроения в республике, пояснили кавказоведы. Сам Кадыров объяснял перенес траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник.

В этом году масштабные мероприятия в связи с годовщиной депортации вайнахов в Чечне объявлены не были. Тем не менее жители Чечни рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что не проигнорировали эту дату.

"Я каждый год в этот день организую у себя дома мавлид. Собираю группу мюридов, совершаем зикр. Сегодняшний день тоже не станет исключением. Я считаю, что наш долг - помнить тех, кто стал жертвой страшной несправедливости", - сказал, в частности, житель республики Сахиб.

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий, оказался в тюрьме почти на четыре года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Грозненка Фатима 23 февраля раздает соседям милостыню. "Разницы нет, что дать – сахар, соль, конфеты, печенье. Так всегда делали моя бабушка и моя мать. Теперь это делаю я, потом, надеюсь, будут делать мои дочери, когда обзаведутся своими семьями. Это наш долг перед памятью предков. Если мы не будем их помнить, то и наши потомки не будут помнить ни их, ни тем более нас", - сказала женщина.

Житель Грозного Али в этот день также раздает милостыню и посещает могилы старших родственников. "Езжу с сыновьями на кладбище, где похоронены отец и дяди, которые пережили ссылку. Мои дедушка и две бабушки, не считая дальних родственников, остались в Казахстане. В каждом своем дуа (мольбе) в этот день я поминаю их всех", - рассказал Али.

"Поминаю сегодня в молитвах своих близких и всех чеченцев и ингушей, которые стали жертвами февраля 1944 года. Несколько лет назад было предложение, кажется, от ингуша, чтобы все вайнахи в этот день держали ворота своих домов открытыми, как если бы в доме был тезет (траур). Я это теперь делаю каждый год в этот день. Из четырех братьев и двух сестер моего отца во время выселения и годы депортации умерли пять человек. На родину живыми вернулись только он и младшая сестра. Их обоих тоже уже нет в живых, но я хорошо помню их рассказы о том, что им пришлось вынести в ссылке", - рассказал местный житель Ризван.

Операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Лишь в 1956 году с чеченцев и ингушей были сняты ограничения по спецпоселению, но без права возвращения на родину, говорится в справке "Депортация чеченцев и ингушей", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ворота своего дома открыл сегодня и житель Чечни Султан. "Для меня 23 февраля будет, есть и останется днем траура. Сосед поинтересовался, почему я открыл ворота, решил, что в семье кто-то умер. Когда я объяснил, в чем дело, он пошел и тоже открыл свои ворота. Вечером соберу несколько мюридов, чтобы прочитали мавлид. А еще сегодня я выкупил в продуктовом магазине весь хлеб и попросил продавщицу раздать его покупателям бесплатно. Это будет моя милостыня за своих близких и всех, кто умер во время депортации", - рассказал Султан.

Житель Гудермесского района Асланбек год назад вместе с другом ездил 23 февраля в дагестанское село Ярык-Су, где чеченцы-аккинцы организовали митинг по случаю годовщины депортации. "Из нашей республики там были неравнодушные люди, из Ингушетии, из других мест", - рассказал он.

Сегодня не менее 10 тысяч человек собрались на траурном митинге в Новолакском районе Дагестана, сообщили организаторы. Почтить память жертв сталинских репрессий в 76-ю годовщину депортации вайнахов приехали также жители Чечни и Ингушетии.

Сегодня в Ярык-Су поехал, в частности, брат жителя Гудермесского района Рамзана. "Брат с другом сегодня поехали в Ярык-Су на митинг по случаю годовщины депортации. У меня не получилось поехать, хотя изначально тоже планировал. Отмечать траур там не возбраняется. Тем, кто туда едет, никто не мешает, ни наши полицейские, ни дагестанские, скорее даже наоборот, сочувствуют и поддерживают. Я это знаю, потому что в прошлом году там был", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Рамзан.

Позиция властей Чечни относительно депортации 1944 года "может меняться в зависимости от политической конъюнктуры", сказал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Среди ингушей и чеченцев не менялось отношение к этой дате или к вопросу, отмечать ее или нет. Обычные люди достаточно открыто говорят о депортации, вспоминают жертв и отмечают даты. Но в Чечне это носит неофициальный характер", - сказал кавказовед.

Отказ властей Чечни отмечать годовщины депортации не отражает настроения местных жителей, согласился ранее руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Жители Чечни все равно помнят этот день и отдают дань памяти депортированным... Потом, это совпадение с Днем защитника Отечества, а в Чечне не самые лучшие воспоминания о советской армии. И наконец, депортация - это такая трагедия, что в этот день люди могут выражать разные эмоции, которые могут не понравиться Москве. Кадыров не хочет рисковать", - сказал "Кавказскому узлу" политолог, комментируя отмену публичных мероприятий в Чечне в годовщину депортации.