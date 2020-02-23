23 февраля 2020, 16:22

Митинг чеченцев-аккинцев в Дагестане собрал 10 тысяч участников

Не менее 10 тысяч человек собрались сегодня на траурном митинге в Новолакском районе Дагестана, сообщили организаторы. Почтить память жертв сталинских репрессий в 76-ю годовщину депортации вайнахов приехали также жители Чечни и Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в Новолакском районе Дагестана на сегодня были намечены мероприятия, посвященные Дню памяти депортации вайнахов. Силовики попросили участников мероприятия не политизировать его речами о восстановлении Ауховского района.

76 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Более 10 тысяч человек приехали сегодня на окраину села Новокули Новолакского района к памятнику жертвам сталинских репрессий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов траурного мероприятия Рустам Муниев.

Среди участников траурного митинга были не только чеченцы, проживающие в Дагестане, но и жители Чечни и Ингушетии. "Наши парни, которые следили за порядком, насчитали более десяти машин с ингушскими номерами. Ингушей на этот траурный митинг с каждым годом приезжает все больше", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Султан Касимов.

По его мнению, из других республик приехало бы больше людей, но накануне на всех дорогах к селению Новокули была расставлена военная техника. Кроме того, в преддверии годовщины депортации в дома чеченцев в Дагестане приходили правоохранители и раздавали предостережения о том, что участник траурного мероприятия несет персональную ответственность за свое поведение на нем, рассказал Касимов.

Каждый выступающий на митинге, несмотря на предостережения силовиков, говорил о необходимости восстановления Ауховского района, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников траурного мероприятия Арби.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

Напомним, что 15 февраля в Хасавюрте прошел 11-й съезд чеченцев Дагестана, посвященный вопросу восстановления Ауховского района. Завершился он анонсом проведения в марте общенационального митинга. Жители Чечни высказались в поддержку идеи, тогда как пользователи дагестанских пабликов отметили, что чеченцев в Дагестане не притесняют, а Ауховский район просуществовал совсем недолго.

Примечание:

"Чеченцы-аккинцы отметили годовщину депортации", "Чеченские активисты связывают конфликт у границы с напряженностью в отношениях с дагестанцами", "Жители Калининаула попросили военных изучить спорные списки фронтовиков".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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