Дагестанцев удивила настойчивость чеченцев по Ауховскому району

18 февраля 2020, 23:32

Чеченцев не притесняют в Дагестане, а Ауховский район просуществовал совсем недолго, заявили пользователи дагестанских пабликов, прокомментировавшие одиннадцатый съезд чеченцев в Хасавюрте и обсуждаемые на нем вопросы.

Как писал "Кавказский узел", одиннадцатый съезд чеченцев Дагестана прошел 15 февраля в Хасвюрте и был посвящен вопросу восстановления Ауховского района. Завершился он анонсированием общенационального митинга. Жители Чечни высказали поддержку этой идее.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, после этого возник вопрос отселения лакского населения, которое так же, как и аварцы, было переселено на земли депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района. Однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев, отмечается в справочном материале "Конфликт в Карамане", опубликованном на "Кавказском узле".

Тема съезда чеченцев Дагестана заинтересовала пользователей группы «Голос Дагестана» соцсети «ВКонтакте», у которой 76197 подписчиков. Новость от 17 февраля, в которой сообщается, что главной темой съезда в Хасавюрте стало восстановление Ауховского района, собрала за сутки 11051 просмотр и 336 комментариев.

«Почему им [чеченцам] спокойно не спится сейчас? Ведь ничего не изменится от этого, если и переименовать», - задается вопросом Али Уцыевский. «Зачем вот это разделение? Это Дагестан, в нем живут чеченцы, зачем это обязательно на бумаге, чтоб печать была, что это чеченской район», - рассуждает Марат Смирнов.

«Аух существовал всего год, а шума-то сколько», - указывает Магомед-С Неважно. «Ауховский даже не год, а полгода существовал. Его создали для переселенцев. Собрали всех в Аухе, потом выслали и все, с тех пор Ауховский район никто не видел», - отмечает Шамиль Муртазалиев.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-ауховцы, был образован в составе Дагестанской АССР в октябре 1943 года. В XIX веке территория района входила в состав Северо-Кавказского имамата, где была образована административная единица — Ауховское наибство. После окончания Кавказской войны на месте проживания ауховцев некоторое время существовала административная единица — Ауховский округ, говорится в статье об Ауховском районе в «Википедии». Операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Из Чечни и Ингушетии во время депортации было вывезено почти 500 тысяч человек. Выселены также были все чеченцы и ингуши независимо от места проживания, втом числе и из Дагестана. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" на "Кавказском узле".

«Шамиль, не надо сейчас намекать на то, что этим землям всего полгода было, на этих землях всю жизнь чеченцы жили, столетиями, до того, как его назвали словом "район"», - отвечает ему Докку Асхабов. «Докку, не только чеченцы жили там. Вообще в наше время всем хватает земли, не понимаю, почему такая война за земли», - вступает с дискуссию Abrek Zloi.

«Аух принадлежит Дагестану. Дагестанцы не виноваты в репрессии чеченцев», - высказывает свою точку зрения Али Асад.

Кремлю выгодно не заниматься решением проблемы Ауховского района, считает Rayan Tedder, который прокомментировал слова участников съезда о том, что они неоднократно обращались к руководству Дагестана, но от чиновников не было реакции. «А реакции никакой не будет, пока Москва не даст добро, а Москва не даст добро, потому что, решив эту плевую проблему, она лишится еще одного рычага (оставленный на всякий случай) на воздействие мозгов впечатлительных людей», - пишет он.

О другой стороне интереса - руководстве Чечни - рассуждает Магомед Магомедов. «Рамзану [Кадырову] тоже выгодно держать эту тему подогретой, чтобы гнев народа от себя отвести, и сплачивать вокруг себя народ, держать в подогретом патриотическом состоянии, так сказать. Так что тут обоюдный интерес для всех бояр - и дагестанских, и чеченских, и московских», - указывает он.

Отсутствие "мононационального района" у чеченцев в Дагестане является большой проблемой, заявил на десятом съезде чеченцев Дагестана в ноябре 2018 года депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев. Это заявление насторожило дагестанских пользователей соцсетей, которые указали на опасность обострения территориального спора и возникновения конфликта.

Активно обсуждается новость о съезде чеченцев в Хасавюрте и в группе «Свободный Дагестан» в Facebook. Эта группа закрытая, у нее 1300 подписчиков. Новость о съезде чеченцев Дагестана, опубликованная сегодня, за 12 часов собрала 100 комментариев и 8 лайков.

«Мне не понятно, почему Дагестан идет на поводу этой темы? Район просуществовал 5 месяцев. Создан он был путем разукрупнения Хасавюртовского района. Хотят жить в своих домах, пусть живут. Зачем восстанавливать то, что было так недолго и не ими создано?», - пишет Эльдар Эльдаров. «Власти Дагестана дали слабину, вот теперь и пользуются этим», - согласен с ним Курбандибир Далгатов.

Земли бывшего Ауха не являются землями чеченцев, утверждает Ума Дункан Маклауд. «Эти земли никогда не были их землями. И почему они берут именно ту дату владения землёй, которая им удобна, даже не задумываясь, что было до этого? И ни разу, по крайней мере, я насколько знаю, они документально этого не доказывали. Только эти документы тоже именно те, которые им нужны и выгодны», - заявляет он, возмущаясь при этом тем, что чеченцы задумали провести митинг. «И зачем они решили тут митинговать??? Пусть у себя митингуют», - указывает пользователь соцсети.

«Это понятно, но чьи земли, и как они там расселились и почему имеют право на эти земли? Они ведь там не в одном поколении выросли, хоть и район просуществовал совсем немного. Факт, что в 1944 они там жили, они выселены, и есть закон о репрессированных, который не работает, вот и все. Зачем так далеко копать историю», - возразил ему Злой Димедрол.

По мнению Амраха Гаджибекова, никто чеченцев в Дагестане не притесняет. «Их там никто на дагестанской земле не притесняет, и пускай живут мирно как граждане дагестанцы чеченско-аккинского происхождения», - пишет он.

Две трети территорий, исторически составлявших Ауховский район, сегодня представлены Новолакским районом Дагестана. Населенные пункты района идут по границе с современной Чечней. В Казбековский район Дагестана входит треть территорий Ауховского района, два самых крупных населенных пункта в котором - села Ленинаул и Калининаул.

Анонсированный на съезде чеченцев Дагестана всеобщий национальный митинг способен повлиять на ситуацию с восстановлением Ауховского района, отметили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» главреды дагестанских изданий. Проблема восстановления Ауховского района требует решения без выхода из состава Дагестана, но чеченцы-ауховцы должны быть восстановлены в политическом статусе и иметь право на культурное возрождение, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" чеченские активисты и историк.