Съезд чеченцев Дагестана в Хасавюрте вызвал интерес в Чечне

17 февраля 2020, 23:10

Одиннадцатый съезд чеченцев Дагестана был посвящен вопросу восстановления Ауховского района и завершился анонсированием общенационального митинга. Жители Чечни высказали поддержку этой идее. Протестная акция способна повлиять на ситуацию с Ауховским районом, считают дагестанские журналисты и политолог.

Как писал "Кавказский узел", десятый съезд чеченцев Дагестана прошел в Хасавюрте в ноябре 2018 года. Отсутствие "мононационального района" у чеченцев в Дагестане является большой проблемой, заявил на съезде депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев. Это заявление насторожило дагестанских пользователей соцсетей, которые указали на опасность обострения территориального спора и возникновения конфликта.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, после этого возник вопрос отселения лакского населения, которое так же, как и аварцы, было переселено на земли депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района. Однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев, отмечается в справочном материале "Конфликт в Карамане, опубликованном на "Кавказском узле".

Чеченцы Дагестана вновь поднимают вопрос восстановления Ауховского района

Одиннадцатый съезд чеченцев Дагестана, на котором обсуждался вопрос восстановления Ауховского района, прошел в Хасавюрте 15 февраля. Репортаж о съезде был показан в ночных новостях телеканала «Грозный» в тот же день.

На съезде обсуждали восстановление Ауховского района в его прежних границах, в которых он был упразднен 23 февраля 1944 года. Обсудили и намерение властей Республики Дагестан и руководства Новолакского района передать 150 гектаров сельскохозяйственных земель, которые попадают под программу восстановления Ауховского района, предпринимателю для строительства рынка. По итогам съезда делегаты приняли решение провести 22 марта 2020 года всеобщий национальный митинг, говорится в информационном сообщении о съезде на сайте ЧГТРК «Грозный».

Как следует из видеоматериала, опубликованного на Youtube-канале ЧГТРК «Грозный», участники съезда чеченцев Дагестана выразили недовольство неисполнением федерального закона «О реабилитации репрессированных народов», а также раскритиковали планы по передаче земель, подпадающих под программу восстановления Ауховского района, под строительство рынка.

Власти Дагестана не ответили разработчикам проекта восстановления Ауховского района, сообщил в эфире председатель общественной организации «Аух» Султан Шавхалов. «Мы подготовили предложения, в том числе дорожную карту, как решить этот вопрос процентов на 60-70 без расходования бюджетных средств. Однако ни один из пунктов нашего проекта не был реализован, даже не был принят к рассмотрению», - заявил Султан Шавхалов.

Председатель Совета старейшин чеченцев Дагестана Ханпаша Абреков, комментируя ситуацию журналистам, заявил, что, согласно Корану, жить на чужой земле, присваивать себе чужое имущество – это грех, и «за это придется отвечать на Судном дне». «Пусть их исправит Всевышний, пусть мы все возвратимся домой, пусть Всевышний даст счастливую жизнь», - сказал старейшина на чеченском языке (перевод на русский язык сделал корреспондент «Кавказского узла»).

Дагестанские журналисты не были приглашены на мероприятие, каких-либо комментариев от Миннаца Дагестана по поводу съезда чеченцев в Хасавюрте найти не удалось, пишет «Новое дело». На сайте Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана информации о съезде чеченцев республики, по данным на 23.00 мск 17 февраля, нет.

Две трети территорий, исторически составлявших Ауховский район, сегодня представлены Новолакским районом Дагестана. Населенные пункты района идут по границе с современной Чечней. В Казбековский район Дагестана входит треть территорий Ауховского района, два самых крупных населенных пункта в котором - села Ленинаул и Калининаул.

Жители Чечни поддерживают идею об общенациональном митинге

Решение вопроса восстановления Ауховского района чрезмерно затянулось, интересы проживающих в Дагестане чеченцев ущемлены, однако подобные вопросы требуют взвешенности и продуманности, полагают опрошенные корреспондентом «Кавказского узлом» местные жители.

«Бесконечное откладывание дел в долгий ящик не приведет к положительному результату. Речь в данном случае, как мне кажется, идет об ущемлении законных интересов чеченцев-ауховцев», - заявил, в частности, грозненец Умар, историк по образованию.

«Все, что касается земель и границ, требует очень продуманных, взвешенных и справедливых решений. Это затрагивает и межнациональные отношения. И любой неверный шаг в этом направлении чреват серьезными последствиями. Достаточно вспомнить, что происходило в Ингушетии и на административной границе Чечни и Дагестана, когда было начато определение границ. Здесь нужно задействовать и власти обеих республики, и духовенство, и старейшин, чтобы принять единственно верное и устраивающее все стороны решение», - уверен местный активист Исраил.

«Чеченцы Дагестана не требуют, чтобы их присоединили к Чечне, они добиваются лишь восстановления Ауховского района в своих исторических границах. Ситуация не такая простая, как кажется на первый взгляд», - указал житель Хасавюрта Иса.

Обсуждают поднятые на съезде в Хасавюрте вопросы и в соцсетях, в частности, в Instagram-паблике «eldit_net», насчитывающем 173 тысячи подписчиков. Видеоматериал о съезде чеченцев за сутки набрал 23,8 тысячи просмотров и 75 комментариев.

«С 1991 года руководство Дагестана не выполняет закон о реабилитации. Почему вышестоящие органы не реагируют на это. Этот район на самом же деле был Ауховским районом. Не пойму, в чём загвоздка? Почему они не исполняют закон о реабилитации?», - задал вопрос в обсуждении bons678.

«Знаю одно - этот район надо присоединить к историческому хозяину (Чечне), иначе на почве этого будут смуты», - высказался pirat9595. «Но (Ауховский район) был не в Чечне, а в Дагестане», – возразил ему ufs_in_the_caucasus.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" чеченские активисты и историк отметили, что проблема восстановления Ауховского района требует решения без выхода из состава Дагестана, но чеченцы-аккинцы должны быть восстановлены в политическом статусе и иметь право на культурное возрождение.

«Я думаю, в первую очередь это в интересах братьев дагестанцев вернуть район на историческую родину, если, конечно, они мусульмане. Зачем харам им нужен? Я не думаю, что истинные муслимы Дагестана будут против. Светский закон о реабилитации есть, думаю, этот вопрос нужно решить через муфтият и старейшин», - отметил ruslan_nokhcho_chechnya.

Участники обсуждения kakoy_to_drugoy и harc_stag, написавшие свои посты на чеченском языке, заявили, что готовы выйти на митинг, о котором говорилось на съезде.

Дагестанские журналисты назвали предпосылки восстановления Ауховского района

Анонсированный на съезде чеченцев Дагестана всеобщий национальный митинг способен повлиять на ситуацию с восстановлением Ауховского района, но для этого необходимо выполнить некоторые условия, отметили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» главреды дагестанских изданий.

Затягивание вопроса с восстановлением Ауховского района может быть связано с политикой федеральной власти по сдерживанию усиления Чечни в северо-кавказском регионе, предположил главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Я не думаю, что со стороны Дагестана или даже федерального центра нет реакции на сложившуюся ситуацию. Другое дело, что нет той реакции, на которую рассчитывают организаторы уже одиннадцатого съезда чеченцев. Они уже на протяжении более двадцати лет предлагают различные варианты решения проблемы, но к практической реализации это не приводит. И в этом есть большая политика. В Москве всё-таки заинтересованы в том, чтобы обеспечивать в регионе некий баланс различных этнических и этнополитических сил, в том числе и за счет сдерживания таким образом Чечни от чрезмерного усиления на Северном Кавказе. Наличие земельных конфликтов или же нерешённых территориальных споров с соседями приводит к тому, что активная часть пассионарной общественности растрачивает энергию на такие многочисленные бесперспективные обсуждения и «решения», - считает Милрад Фатуллаев.

По его словам, в Дагестане также имеется немалое количество людей, заинтересованных в нагнетании вопроса и периодической эскалации спора, и которые при этом используют эту ситуацию в своих корыстных целях. «Тут, конечно, играет главную роль коррупционная составляющая. При подъеме таких волн им легче выбивать из федерального центра финансовые средства, которые затем можно растаскивать по карманам», - отметил Милрад Фатуллаев.

В то же время, по его мнению, необходимые предпосылки для решения этого вопроса есть. «Прежде всего, это согласие жителей Новолакского района из числа этнических лакцев переселиться в отстроенный новый район севернее Махачкалы. Остается только принять соответствующую поэтапную программу. Причем не обязательно, чтобы это все было накладно для бюджета и вводить какие-то ограничения во временных рамках. Главное, чтобы чеченцы-аккинцы видели эту программу, верили в ее перспективу, доверяли ей и людям, которые должны будут эту программу осуществлять. Необходимо вселить уверенность в том, что в итоге она будет реализована. Для этого можно также создать отдельное управление или ведомство и назначить ответственное лицо, которое будет отвечать за каждый выделенный рубль», - говорит Фатуллаев.

По его мнению, анонсированный чеченцами масштабный митинг в конце марта способен повлиять на ситуацию с восстановлением Ауховского района, так как в настоящее время все «зависит от политической воли Москвы». «На местах люди не имеют неразрешимых вопросов, и все готовы подключиться. Остается только дождаться реакции Москвы, которая должна не только подключиться к решению вопроса, но и проконтролировать ее исполнение, чтобы не пустить проблему на самотек в очередной раз», - отметил Милрад Фатуллаев.

Он также считает, что чеченская сторона проявляет заинтересованность в проекте создания рынка с логистическим центром, для которого дагестанские власти намерены передать земли, подпадающие под программу восстановления Ауховского района, раз этот вопрос поднимался на съезде. «В этом проекте пересекаются несколько интересов лиц, находящихся в правительстве Дагестана. Земля пока еще самый ликвидный капитал, который на сегодняшний момент остается в Дагестане. Новолакский район имеет удобное территориальное расположение. Кроме того, в этот проект вовлечены средства крупного российского предпринимателя Магомеда Исаева, который не оставляет попыток повлиять на судьбу своего родственника, бывшего вице-премьера правительства Дагестана Шамиля Исаева (осужден по делу о растрате 80 миллионов рублей – прим. «Кавказского узла»)», - рассказал Фатуллаев, добавив, что опыт создания логистического проекта в Новолакском районе планируется распространить и на другие районы республики.

Дагестанские власти не реагируют не только на ситуацию, сложившуюся с восстановлением Ауховского района, но и на многие другие процессы, происходящие в республике, отмечает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Зачастую реакция бывает запоздалой на происходящие процессы», - говорит он. По мнению Сагитова, вопрос с восстановлением Ауховского района необходимо решать без предъявления ультимативных требований. «Пока есть только бескомпромиссные требования уступок. В таких условиях диалог не получается. В этой ситуации строительство рынка может служить определенным индикатором состоятельности власти, показателем того, живем ли мы в едином государстве с едиными законами, где бизнес может создавать инвестпроекты на любой территории страны. Если у людей нет предвзятого отношения, нет национализма, то, я считаю, нет разницы, как район будет именоваться и какой национальности предприниматель», - подчеркивает Гаджимурад Сагитов.

В случае проведения масштабного митинга дагестанскими чеченцами республиканская власть может понести определенные риски, считает он. «Некоторые люди во власти умеют получить выгоду из любой ситуации, будь то протестная акция, или произошедшая трагедия. Но в случае проведения митинга руководство республики, конечно, может понести репутационные риски перед Москвой. К тому же любые протесты непредсказуемы и неуправляемы. Так как они могут консолидировать разные силы, и ситуация может просто выйти из-под контроля. А это приведет к более сложному конфликту», - считает Гаджимурад Сагитов.

Политолог связал съезд с очередной годовщиной депортации

Реакции властей на съезд чеченцев в Хасавюрте пока нет, так как это щепетильная тема для них, а глава Дагестана Владимир Васильев эти дни был занят визитом в республику министра просвещения России, высказал мнение корреспонденту «Кавказского узла» политолог Эдуард Уразаев.

«Но, может, до официальных комментариев и не дойти, поскольку сначала пройдут встречи с заинтересованными лицами и организаторами съезда, на которых будут достигнуты какие-нибудь договоренности», - считает он.

Предпосылки для решения вопроса с восстановлением Ауховского района имеются, но также есть у ауховцев и опасения о возможном затягивании процесса, говорит политолог. «Чтобы завершить программу, необходимо полное переселение лакского населения на территорию Кумторкалинского района. Реализация этого проекта тормозилась в 90-е годы из-за нехватки средств и событий в Чечне, в 2000-е – из-за борьбы с терроризмом, а в 2010-е - из-за подозрений в отношении дагестанских чиновников и подрядчиков в воровстве и хищениях. Принятая в 2017 году при Рамазане Абдулатипове новая программа переселения рассчитана на 8 лет, но основные суммы на завершение строительства жилых домов, инженерной инфраструктуры и соцобъектов запланированы на 2022-2025 годы. Поэтому у части ауховцев есть опасения об очередном затягивании, и ими пытаются воспользоваться некоторые политики», - поясняет политолог.

Объявление о митинге, по его мнению, призвано ускорить реализацию программы переселения и начале шагов по восстановлению Ауховского района. «Например, восстановить прежние названия сел, переселение чеченцев в уже свободные дома и другие шаги, которые не требуют затрат, но имеют морально-политическое значение. Однако против выступает лакская сторона, которая добивается сдачи под ключ всей программы, опасаясь недополучить обещанное на новом месте. Серьёзных уступок по форсированию программы переселения ожидать трудно, но какие-то шаги навстречу требованиям возможны», - считает Эдуард Уразаев.

Выгод от предполагаемого митинга у республиканских властей, по его мнению, нет, так как в администрации президента страны любые митинги рассматриваются как недоработка региональных и местных властей.

«Обращает внимание на себя то, что организатором съезда выступила малоизвестная организация «Аух», тогда как собрание соотносится не с «чеченцами-аккинцами», а с «чеченцами Дагестана». Кроме того, симптоматично, что репортаж со съезда показал телеканал соседней республики, а журналистов из дагестанских СМИ, видимо, не пригласили. Вероятно, момент выбран из-за очередной годовщины выселения, но страна находится в преддверии всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, и недавно стали распространятся слухи о смене главы Хасавюрта, на этот пост претендуют некоторые известные местные чеченцы. С другой стороны, митинг позволяет ослабить претензии к дагестанским чиновникам по другим вопросам, которые накопились у некоторых журналистов и экспертов», - заявил Эдуард Уразаев.

Напомним, операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Из Чечни и Ингушетии во время депортации было вывезено почти 500 тысяч человек. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" на "Кавказском узле".