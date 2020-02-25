Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

25 февраля 2020, 18:30

Почти три десятилетия чеченцы Дагестана ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на территории нынешнего Новолакского района. В чем ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, разбирался "Кавказский узел".

Территория проживания ауховцев

Историческая территория проживания аккинцев-ауховцев занимает часть Терско-Сулакского междуречья - верховья рек Акташ, Ямансу и Ярыксу. Здесь находится историческая область обитания этой народности — Аух, для которой также используется нахоязычное название — Аьккхийн-мохк («Земля аккинцев») или Овхойн-мохк («Земля ауховцев») .

В XIX веке территория района входила в состав Северо-Кавказского имамата, где была образована административная единица — Ауховское наибство . После окончания Кавказской войны на этом месте некоторое время существовала административная единица — Ауховский округ .

При образовании Дагестанской АССР в 1920 году аккинцы-ауховцы вместе со всем Хасавюртовским округом стали составной частью Дагестана, в то время как земли, населенные чеченцами, отошли в Горскую АССР, охватывавшую все остальные горские народы Северного Кавказа.

Ауховский район просуществовал недолго: с 5 октября 1943 года по февраль 1944 года, когда был переименован в Бериевский , а территориально – до июня, когда он снова поменял название на Новолакский и потерял два сельсовета. Сельсоветы Акташ-Ауховский (Сталин-аул, позже – Ленинаул) и Юрт-Ауховский (Калининаул), составлявшие треть всей территории района, были переданы в состав Казбековского района, как населенные аварцами.

Район расположен на границе современных Дагестана и Чечни от Хасавюрта до хребта Салатау.

Новые жители бывшего Ауховского района

23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей с их исторических территорий, в том числе и в Дагестане. Из Ауховского района было выселено 3 458 семьи аккинцев-ауховцев общей численностью 16 493 человек .

После депортации на территории района были, также насильственно, переселены кумыки, аварцы, лакцы, даргинцы, лезгины и др. Так, было переселено 1 518 семей лакцев численностью 5 831 человек из горных Кулинского и Лакского районов ДАССР . А в 1957-60 годах, когда ауховцы уже возвращались на родину, на территорию поселений Ярмаркино (ныне Новомехельта) были переселены аварцы из села Мехельта Гумбетовского района .

После возвращения ауховцев из ссылки, им было запрещено селиться в бывшем Ауховском районе, и ауховцы были в основном размещены в селах Хасавюртовского и Бабаюртовского района. Был введен жесткий паспортный режим, согласно которому возвращающиеся не подлежали прописке в Новолакском районе.

В 1957 году в пригородной зоне Хасавюрта, на месте бывшего русского села Ярмаркино образовалось село Новомехельта, где поселились аварцы, переселенные из Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушетии. После разрушительного землетрясения в горах Дагестана 14 мая 1970 года постановлением Совета Министров РСФСР в Новолакский район были переселены жители четырех разрушенных аварских сел .

Чего требуют чеченцы Дагестана

Еще в конце 1980-х годов аккинцами-ауховцами стал подниматься вопрос о восстановлении Ауховского района в прежних границах и переселении лакцев и аварцев с его территории. Этот вопрос остается актуальным до сих пор. Так, участники 10-го съезда чеченцев Дагестана, который прошел в Хасавюрте в ноябре 2018 года, указали на отсутствие "мононационального района" у чеченцев в Дагестане. Это "является большой проблемой", заявил на съезде депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев.

11-й съезд чеченцев Дагестана прошел в Хасавюрте 15 февраля 2020 года. Его участники обсудили восстановление Ауховского района в его прежних границах, в которых он был упразднен 76 лет назад, и упрекнули власти Дагестана в игнорировании предложений ауховцев по восстановлению Ауховского района. Делегаты съезда пригрозили провести в марте общенациональный митинг с выражением протеста против бездействия властей в вопросе восстановления Ауховского района.

23 февраля 2020 года, в 76-ю годовщину депортации вайнахов, не менее десяти тысяч человек собрались на траурном митинге в Новолакском районе Дагестана, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий.

Перед митингом силовики просили участников мероприятия не политизировать его речами о восстановлении Ауховского района. Однако, несмотря на предупреждения силовиков, все выступавшие на траурном митинге затронули тему восстановления Ауховского района. Наболевшая проблема тревожит ауховцев много лет, пояснил член исполкома Общественного совета чеченцев Адам Мачаев.

Участники митинга также приняли обращение к народам Дагестана, в котором призвали поддержать их в "стремлении добиться исторической справедливости". При этом в обращении указано, что "речь не шла раньше и не идет сегодня о формировании исключительно чеченского национального района". "Мы осознаем, что это невозможно в принципе, и таких требований никогда не выдвигали. Наши предшественники всегда декларировали свою приверженность и стремление жить в мире и согласии со всеми народами многонационального Дагестана, и мы это сегодня подтверждаем. Однако следует отметить, что незавершенность процесса переселения лакского населения и восстановления Ауховского района создает дополнительный очаг напряженности в нашем регионе", - сказано в обращении.

Выполнение обещания восстановить Ауховский район затянулось на десятилетия

Первоначально власти предполагали до 1996 года осуществить переселение лакцев в Кизилюртовский район с выплатой им компенсаций и выделением кредитов .

В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района. Депутаты постановили, что Новолакский район должен быть перемещен на незаселенную территорию к северу от Махачкалы . Предусматривалось переселить 13 335 жителей девяти населенных пунктов с обустройством вновь образованных девяти населенных пунктов. Для этих целей были выделены 8,5 тыс. гектаров земли в местности Караман, на территории исторического проживания кумыков .

К 2013 году было полностью переселено лакское население только из четырех небольших сел — Ахар, Шушия, Дучи и Ницовкра, которым возвращены прежние названия — Банайюрт, Ямансу, Зори-Отар и Барчхой-отар соответственно, а также частично еще 6 сел. Однако выполнение программы затянулось - возникли многочисленные противоречия между лакцами, аварцами, аккинцами и кумыками.

Власти Дагестана запланировали решить проблему ауховцев в 2025 году

29 сентября 2017 года постановлением правительства Дагестана была принята новая программа «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района». Сроками реализации программы указаны 2018-2025 годы, при этом, согласно постановлению, программа реализуется в один этап.

Целями программы названы:

завершение переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства с созданием необходимой инфраструктуры;

придание статуса муниципального района "Новолакский район" территории переселения;

придание статуса муниципального района "Ауховский район" территории, с которой переселено лакское население;

восстановление исторических наименований населенных пунктов, входивших в состав Ауховского района.

Общая сумма затрат на 2018-2025 годы была оценена почти в 12,77 миллиарда рублей, в том числе более 9,5 миллиарда из средств федерального бюджета, и по 1,6 миллиарда рублей из республиканского бюджета и внебюджетных источников. Основные расходы - на завершение строительства жилых домов, инженерной инфраструктуры и социальных объектов - запланированы на 2022-2025 годы.

Помимо противоречий между заинтересованными народностями и сложностью с финансированием осуществление программы столкнулось с новыми проблемами. Так, активность главы Чечни Рамзана Кадырова в части демаркации границ с Ингушетией и Дагестаном усилила опасения дагестанцев по поводу возможной передачи Ауховского района Чечне.

Аккинцы-ауховцы считают, что восстанавливать Ауховский район без сел, попавших в состав Казбековского района, делает невозможной реализацию самой инициативы, как и реализацию закона «О реабилитации репрессированных народов».

Летом 2017 года в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана обострились отношения между общинами аварцев и аккинцев, которые с 1957 года ведут земельные споры. Для урегулирования конфликта в ситуацию вмешались главы регионов Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов. Подробнее об этом конфликте рассказывается в справке «Кавказского узла» «Как Кадыров мирил дагестанцев и чеченцев в Ленинауле».

История ауховцев

История и этногенез аккинцев-ауховцев исследованы не до конца. По поводу их происхождения известный историк и этнограф 19 века чеченец Умалат Лаудаев писал: «Ауховцы называются аккий; название это они получили от того, что, живя прежде в Аргунском округе, составляли тейп из аккинской фамилии. Скудные земли, принадлежащие этому тейпу, заставили половину этой фамилии переселиться в Аух, где кумыки и русские их называли ауховцами; сами же они для себя, как и для чеченцев, удержали название первобытной фамилии Аккий, то есть выходцев из Акки» .

По мнению известного историка А. Адилсултанова, предки современных аккинцев, проживающих на территории Дагестана, появились здесь еще во II—I вв. до н. э. (ссылается на Плиния Старшего и Клавдия Птолемея). С ним солидарны А.В.Гадло и Л.О. Бабахян. Иная точка зрения на историю аккинцев, подвергающая сомнению исторические исследования А. Адилсултанова, встречается в исследованиях Б.Г. Алиева, М.-С.К. Умаханова и Д.С. Кидирниязова, которые указывают, что поселение в Аухе возникло в конце XVI в. по разрешению аварских и эндирейских (кумыкских) князей .

Этногенез аккинцев-ауховцев был несколько сложнее простой миграции племен горных аккинцев на равнину — помимо переселенцев из Акка, в нем в значительной степени участвовали нохчмахкахойцы, орстхойцы, малхистинцы, нашхойцы и другие . Поэтому до сих пор многие аккинцы-ауховцы, говорящие на аккинском диалекте, сохранившем наиболее архаичные черты нахских языков, считают себя отдельным вайнахским народом .

По мнению ряда исследователей (А.Н. Генко, поддержанный Е.Н. Кушевой и Н.Г. Волковой), аккинцы — ингушское общество, и первоначально были ингушами . Тем не менее, и в части научной литературы, и в публицистике распространен термин «чеченцы-аккинцы».



Примечания