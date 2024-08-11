Планы раздачи земель на месте Ауховского района возмутили активистов

11 августа 2024, 17:55

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Запланированная властями передача земель Казбековского района под строительство домов перечеркивает планы восстановления Ауховского района, заявили местные активисты.

Как писал "Кавказский узел", восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено, заявили в феврале местные активисты. В марте жители села Гамиях Новолакского района в обращении к главе Дагестана потребовали ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами. В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Обращение Общественного совета чеченцев Дагестана к властям было сделано 5 августа по поводу раздачи земель в Казбековском районе, которые должны отойти к Ауховскому району, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Общественного совета «Аух» Арби Батырсултанов.

Власти должны либо честно сказать, что они отменяют все решения о восстановлении района, либо не проводить такие раздачи

Раздача земель перечеркивает планы восстановления Ауховского района, пояснил активист. «Такая раздача нарушает закон «О реабилитации репрессированных народов», решение III Съезда народных депутатов Дагестана о восстановлении Ауховского района и программу правительства Дагестана про восстановлению района – ведь без земли не может быть восстановления района. Эта территория – поля, которые много лет были житницей района. А сейчас ее собираются раздать под 2000 участков для индивидуального жилищного строительства. Власти должны либо честно сказать, что они отменяют все решения о восстановлении района, либо не проводить такие раздачи", - сказал он.

По словам Батырсултанова, после того, как в марте жители села Гамиях записали обращение к главе Дагестана, им пришел ответ, что администрацию района обязали провести экспертизу всех заявок на земельные участки "на предмет соответствия". «Конечно, участникам СВО необходимо предоставить земли под строительство, но это надо делать там, где это разумно и возможно», - заметил Арби Батырсултанов.

Член Общественного совета чеченцев Дагестана, попросивший не публиковать его имя, обрисовал ситуацию в более мрачных тонах. По его слова ауховцы уже много лет получают на свои обращения только «отписки».

«Здесь действует такая система: если мы пишем в Москву, то пересылают в Махачкалу, чтобы разобрались. Если пишем в Махачкалу, то пересылают в район. А здесь все повязаны друг с другом. И понятно, что ничего не происходит", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация становится взрывоопасной. Уже 33 года не исполняют федеральный закон

По его словам, администрация Гамияха так и не стала проводить реальную экспертизу земельных участков. «После недавнего обращения наша делегация была на приеме у министра по делам национальностей Дагестана, и там шла речь о том, что необходимо довести до сведения Меликова, что ситуация становится взрывоопасной. Уже 33 года не исполняют федеральный закон, а вот постановления органов местного самоуправления почему-то исполняются очень быстро. Люди, особенно молодежь, видят, как у них из-под ног забирают землю. И непонятно, откуда в том же Казбековском районе взяли почти 2000 желающих строиться. Ведь два-три года назад там уже раздали сотни участков для этого. Мы уже даже не знаем, что делать", - сказал активист, добавив, что готовится обращение ауховцев к Владимиру Путину и генпрокурору.

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