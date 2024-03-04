Чеченцы Ауха потребовали остановить раздачу земель до восстановления Ауховского района

04 марта 2024, 00:29

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Жители селения Гамиях записали обращение к главе Дагестана Меликову, в котором потребовали ввести мораторий на передачу земель в частные руки на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

Как сообщал "Кавказский узел", к 80-й годовщине сталинской депортации вайнахов общественная организация "Аух" анонсировала мусульманские обряды поминания в Новолакском районе Дагестана. Местная прокуратура предостерегла организаторов от несанкционированные акций, в том числе митингов и пикетов. Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили местные активисты.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Видео "Обращение чеченцев селения Гамиях Новолакского района к главе Дагестана Меликову" было опубликовано 3 марта на канале "Хамид Гамзатов", на который подписано 732 подписчика, и по данным на 0.25 мск 4 марта набрало более 12,5 тысяч просмотров просмотров.

Для записи видео собралось около 100 человек, от их имени выступает пожилой мужчина, который эмоционально обращается к главе республики. «Мы наблюдаем попытки полного захвата земель, на которых должен быть восстановлен Ауховский район», - заявил выступающий.

Из-за земельных споров «ситуация накаляется, противостояние возрастает», предупредил он. Поводом, по словам выступавшего, стали попытки передачи сельхозземель в частные руки в селении Гамиях.

29 сентября 2017 года постановлением правительства Дагестана была принята новая программа "Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района". Сроками реализации программы указаны 2018-2025 годы, при этом, согласно постановлению, программа реализуется в один этап.

«Нельзя до восстановления Ауховского района распоряжаться землями», - эмоционально заявил мужчина.

«У нас единственное требование - до восстановления Ауховского района никаких земельных операций не допустить», - заявил второй выступивший.

Отметим, что с момента публикации видео прошло менее суток, однако оно набрало более 120 комментариев.

Многие комментаторы высказали сомнение, что обращение получит должный ответ.

"Согласно поправкам к конституции Дагестана, глава республики не имеет отношения к территориальной целостности Дагестана. Он не вправе ни требовать присоединения к республике, ни требовать отторжения земель от Дагестана. С самого начала это решалось в Кремле и будет окончательно решён в Кремле. Эти сходы, призывы к духовенству, в прокуратуры, к совести бесполезны", - прокомментировал пользователь user-cy6ce8cg3d .

"А земли, выделенные взамен этих земель, когда будут освобождены?" - задал вопрос другой пользователь.

"Мы надеемся,что на данное обращение руководство Дагестана обратит самое серьёзное внимание", - написал пользователь с ником АУХ46.

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