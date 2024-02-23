Активисты заявили об отсутствии прогресса в воссоздании Ауховского района

23 февраля 2024, 03:45

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Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили местные активисты.

Как информировал "Кавказский узел", к 80-й годовщине сталинской депортации вайнахов общественная организация "Аух" анонсировала мусульманские обряды поминания в Новолакском районе Дагестана. Местная прокуратура предостерегла организаторов от несанкционированные акций, в том числе митингов и пикетов.

80 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Практические действия для восстановления Ауховского района в Дагестане, в том числе процесс переселения лакцев из Новолакского района, фактически остановлены уже пять-шесть лет, с тех пор прогресса в этом вопросе нет, заявил “Кавказскому узлу” глава Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов. «Мы обращались по этому поводу к главе республики (Сергею Меликову), он пообещал, что все процессы будут оптимизированы», - отметил общественный деятель.

Батырсултанов констатирует, что никакой оптимизации фактически активисты не заметили - по его словам, в последние годы ситуация только ухудшилась. «Создание Ауховского района не продвинулось ни на шаг, - более того, оказалась заморожена даже передача пустующих домов, ранее принадлежавших депортированным. Предполагалось, что переселяемые должны вместе с актом о получении нового дома в другом районе подписывать акт о передаче старого дома, но и этот процесс заморозился», - рассказал он, затруднившись назвать конкретные причины такой ситуации.

Строительство домов и социальной инфраструктуры для переселяемых, по данным активистов, также не продвинулось. «Сейчас не достроена часть домов, а по социальным, бытовым и культурным объектам построены хорошо если 20-30%», - отметил Батырсултанов.

Местный активист Султан подтвердил, что в последние шесть лет в вопросе воссоздания Ауховского района ситуация “не сдвинулась с места”. «Если раньше хотя бы возвращали дома репрессированным, то сейчас, несмотря на 20 решений Новолакского районного суда, и этого не делается. Решения суда не исполняются, судебные приставы не исполняют, суд не требует исполнения», - заявил он "Кавказскому узлу".

Активист подчеркнул, что социальные объекты по программе переселения строятся, но это не приводит к отъезду переселенцев. «Там строятся ФАПы, детсады, школы, но переселенцы туда не уезжают. Госпрограмма переселения должна была завершиться в 2025 году, в ней постройка 666 домов отнесена на 2024-2025 годы. При этом только 3100 домов построены, но люди не хотят туда переезжать. У некоторых семей есть по 2-3 дома, и они в открытую заявляют: «Мы и там будем, и здесь будем. Мы никуда уезжать не будем». Теперь они хотят, чтобы за дома платили компенсации, хотя им уже в качестве компенсации построили новые дома», - пояснил Султан.

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