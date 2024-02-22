Чеченцам Ауха напомнили о недопустимости несогласованных акций

22 февраля 2024, 11:07

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К 80-й годовщине депортации вайнахов во время Великой Отечественной войны в Новолакском районе Дагестана пройдут мусульманские обряды поминания, рассказали в общественной организации "Аух". Местная прокуратура предупредила организаторов, что проводить несанкционированные акции, в том числе митинги и пикеты, недопустимо.

Как информировал "Кавказский узел", в 2022 году памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов во время Великой Отечественной войны оказались под запретом в Новолакском районе Дагестана. Представители местной чеченской общины сочли такие действия со стороны властей республики оскорбительными. Несмотря на запрет, несколько десятков человек собрались на траурной акции. В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к годовщине депортации чеченцев и ингушей в Новолакском районе не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района.

80 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

23 февраля на окраине села Новокули Новолакского района Дагестана пройдет траурное мероприятие в память о жертвах депортации чеченцев в 1944 году, сообщил член общественного совета Дагестанской региональной общественной организации "Аух" (ДРОО "Аух") Адам Мачаев.

Чеченцы, проживающие в Дагестане, соберутся у памятника жертвам сталинских репрессий, который в народе называют "Камень скорби", рассказал он. "Памятник был установлен в 1989 году и вот уже 35 лет именно здесь чеченцы-аккинцы проводят траурные акции. По мусульманскому обычаю будет прочитана дуа (молитва), собравшиеся проведут мовлид и зикр – мусульманский обряд поминания", – сказал Адам Мачаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также заметил, что поскольку в этом году дата выселения пришлась на пятницу, день, когда все мусульмане посещают мечети, где принимают участие в пятничной молитве, то время траурной акции будет сокращено. "Мы соберемся в девять утра, а в одиннадцать мероприятие будет завершено", – сказал Мачаев.

Организаторам мероприятия предостережений по поводу озвучивания на траурной акции темы восстановления Ауховского района ни от руководства администрации района, ни от представителей силовых структур не поступало, добавил он.

"В прошлые годы нас все время предупреждали, чтобы на траурных мероприятиях мы не поднимали эту проблему. Но в этом году таких разговоров, предостережений мы не слышали", – сказал Мачаев.

По его словам, за последнее время отношение республиканской власти к ситуации изменилось. "На одном из республиканских совещаний глава Республики Дагестан Сергей Меликов особо подчеркнул, что то, что произошло в феврале 1944 года – это трагедия не только чеченцев, но и дагестанцев", – отметил Адам Мачаев.

В администрации Новолакского района прошло совещание, на котором обсуждалось проведение мероприятия, приуроченного к 80-летней годовщине депортации чеченцев. Организаторам мероприятия прокуратура района вынесла предостережение о недопустимости противоправных действий – проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетов, передал 15 февраля паблик "Новолакский Район" в соцсети "ВКонтакте".

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