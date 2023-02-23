Тема Ауховского района табуировалась на памятных акциях в Дагестане

23 февраля 2023, 17:49

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Власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к 79-й годовщине депортации чеченцев и ингушей в Новолакском районе Дагестана не поднимать политические темы и проблемы Ауховского района, рассказали организаторы акций. Установлены имена более 2300 уроженцев Ауховского района, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов во время Великой Отечественной войны были запрещены в Новолакском районе Дагестана. Представители местной чеченской общины сочли такие действия со стороны властей республики оскорбительными. Несмотря на запрет, около 50 человек собрались на траурной акции.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

Традиционные мероприятия, посвященные Дню памяти депортации чеченцев и ингушей, прошли сегодня у "Камня скорби" в Новолакском районе Дагестана. На заседании оргкомитета было решено , что траурный митинг, по просьбе руководства республики, учитывая общественно-политическую ситуацию в стране, проводить как чисто религиозное мероприятие, не политизировать его, не делать никаких политических заявлений, сообщили организаторы акции корреспонденту "Кавказского узла".

"По согласованию с местными властями, в своих выступлениях, в связи со сложной общественно-политической ситуацией в стране, выступающие не будут касаться вопроса реабилитации чеченцев Ауховского района и самого процесс его восстановления", - сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" председатель оргкомитета по проведению мероприятия Адам Мучаев.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Собравшиеся у "Камня скорби" прочитали дуа, провели мавлид и зикр (мусульманский обряд поминания). Затем перед собравшимися выступил старейшина Ваха Мусаев, который помнит день, когда его семью выслали в Северный Казахстан. "Была такая же погода, как сегодня – холодно и снежно. В тот первый год в ссылке погибло очень много детей", - рассказал он.

Председатель Совета старейшин чеченцев Дагестана Ханпаша Абреков и председатель региональной общественной организации "Аух" Хабиб Мусалимов напомнили о 13 годах депортации, когда выжить помогло единство народа. Эти годы никогда не будут забыты, о нужно делать все, чтобы подобное никогда не повторилось, отметили они в своих выступлениях.

Член общественного совета чеченцев Дагестана Джумахан Умалатов - один из тех, кого в возрасте двух лет признали врагом народа и вместе с матерью и старшим братом отправили в ссылку.

Джумахан Умалатов родился в дагестанском селе Юрт-Аух (ныне Калининаул) через два месяца после того, как его отец ушел на фронт, а было это 12 января 1942 года. Все, что было с ним до того момента, как его семья прибыла в ссылку в Северный Казахстан, он знает со слов матери Патимат и старшего брата Селимгирея, который был старше его на пять лет. Была в их семье еще аварская девочка Хадижат. Патимат увидела ее, на рынке, где девочка просила у торговок еду. Ей сказали, что девочка сирота, никто не знает, откуда она и где жила. Патимат привела ее домой, искупала, накормила и решила ее оставить. Девочка, которая по возрасту была такой же, как и ее старший сын, быстро выучила чеченский язык и стала называть Патимат мамой, рассказал Умалатов корреспонденту "Кавказского узла".

Джумахан говорит, что Патимат плохо знала русский язык и когда в холодное февральское утро 1944 года в их дом пришли военные, то она поняла, что только их, чеченцев, куда-то увезут. Она стала собирать вещи и еду, а Хадижат строго наказала, чтобы она никуда не уходила, жила здесь, еды в доме достаточно, а она с мальчиками скоро вернется домой, как только военные найдут документы, что ее муж на фронте, то их обязательно вернут домой.

Он добавил, что по рассказам мамы, около сельского клуба, куда ее привели, было много машин. Патимат с мальчиками сидела уже в машине, когда подошел военный. и спросил, где находится ее дочь. Женщина на своем плохом русском пыталась объяснить, что девочка – аварка и ее нельзя отправлять, но ей приказали привести девочку. Когда она с плачущей Хадижат вернулась к клубу, машина с их вещали уже уехала и Патимат с тремя детьми отправилась в ссылку буквально с пустыми руками. Все это, говорит корреспонденту "Кавказского узла" Джумахан, ему много раз рассказывали брат и мама, а ему тогда казалось, что он сам это помнит.

По словам, его воспоминания начинаются с того самого момента, когда людей выгрузили из товарных вагонов. "Меня поразило, что все вокруг – белое. Белое и очень холодное. Казахи на санях, запряженных быками, быстро разобрали приехавших. Нас тоже погрузили в сани и привезли к зданию начальной школы, где уже пытались разместиться и согреться семь семей. Было очень холодно и хотелось есть. Чувство голода меня не покидало долго. После школы наша семья поселилась в сторожке конюшни", - рассказал Джумахан.

Борьба за выживание в те первые дни и месяцы в ссылке – это поиски еды, отметил он. "Мерзлая картошка, выкопанные из-под сугробов колоски пшеницы – все шло в пищу. Мама работала, за труд платили горбушкой мерзлого хлеба, чтобы его разделить на три порции, нужен был топор. Она хваталась за любую работу, чтобы прокормить детей. Матери было очень трудно, и директор совхоза, где она работала, выделил ей корову. Это было большим подспорьем семье", - сказал Джумахан.

У матери была мечта – соединиться с родными, которые были высланы в Киргизию и жили недалеко от Фрунзе. "Дагестанец по имени Ильяс знал об этом. Поскольку он не был ссыльным и мог свободно передвигаться по стране, то предложил Патимат отвезти их во Фрунзе, назвав своей семьей. Патимат продала корову, собрала вещи в чемодан, куда положила деньги от проданной коровы и вместе с Ильясом они все приехали на вокзал. "Ждите, я сейчас!" - сказал Ильяс, взял чемодан, и пошел узнавать, якобы, расписание поездов. Больше его Патимат не видела. Зато ее, женщину, сидевшую у вокзала с детьми, увидели милиционеры. А поскольку она, как спецпереселенка, не имела права покидать место, куда была приписана, то ее посадили на 10 лет. Было это в июле 1947 года", - рассказал Джумахан.

Два брата Умалатовых остались одни, одному из них было 10 лет, другому пять. До этого Хадижат "изъяли из семьи врагов народа" и отправили сопротивлявшуюся девочку в детский дом, рассказал он. Выживали, по его словам, только "с помощью Всевышнего". Ему было семь лет когда он, обессиленный, одетый в рванную телогрейку и обутый в мамины галоши, едва не замерз. "Был буран, идти было трудно, галоши все время соскальзывали, хотя я ноги обматывал тряпьем. И я остановился отдохнуть. Очнулся от того, как чья-то сильная рука выдернула меня из сугроба. Это был казах, однорукий Касенов, вернувшийся с войны инвалидом. Он принес меня в дом, начал оттирать снегом. Было очень больно, как будто тысячи иголок впивались в мое тело. Но я остался жив", - вспоминает Джумахан.

Патимат освободили досрочно. Когда женщина 4 февраля 1950 года пришла в тот дом, где тогда жили ее сыновья, они не узнали в беззубой старухе свою красивую маму. "Нас нашел дядя по материнской линии. Приехал за нами и увез в Киргизию, через некоторое время он приехал и за мамой. В ссылке нам с братом встречались разные люди: и плохие , и хорошие, такие как казах Касенов. И была у нас одна мечта: вернуться домой, на Кавказ. Я, никогда не видевший свой родину, жадно слушал рассказы старших о том, как прекрасен этот далекий родной край. Однако в дом, где я родился, где жила до выселения моя семья, я не могу попасть до сих пор. Но Всевышний дает мне силу и веру, что справедливость будет восстановлена. Такая вот трудная оказалась дорога домой", - рассказал он в беседе, которая длилась около двух часов.

Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справочном материале "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Траурный митинг продолжился у Мемориального комплекса памяти чеченцам, участникам Великой Отечественной войны. Десять лет назад работа над созданием уникального комплекса начиналась с поисков чеченцев, уроженцев Ауховского района, которые принимали участие в боях во время Великой Отечественной войны. Инициатором стал Вахит Касимов, рассказал его племянник, этнограф Солтан Касимов. По его словам, в их семье, также, как и во многих, были фронтовики. "Одни погибли на фронтах войны. Другие дошли до Берлина, но с войны вернулись не в родной дом, а поехали туда, где в ссылке находились их родные. На фронт, в большинстве добровольцами, из Ауховского района ушло 3 тысячи человек, сообщил Касимов корреспонденту "Кавказского узла".

"После депортации многие документы пропали, не исключено, что они были сознательно уничтожены. Восстановить все данные о судьбе тех, кто из сел Ауховского района ушел на войну, проследить его судьбу, узнать, какие награды были получены в боях с фашистами – эту задачу поставил перед собой Вахит Касимов. И было очень сложно проследить судьбу солдата, которого призвали в армию в первые годы войны, или же он ушел, а родители получили похоронку или же сообщение, что их сын пропал без вести. В поисках участников войны исследовались призывные документы, выписки из архивов военных частей, использовались фотоархивы, делались запросы в места пленения и лагерей. Короче объем работ был колоссальный, Поэтому к этой кропотливой работе подключились все члены семьи Касимовых под руководством Вахита. На фронт из Ауховского района ушло 3 тысячи человек, Выявлено документально 2386. Работа в этом направлении продолжается", - заверил Солтан.

Все работы его дядя Вахит делал бесплатно, рассказал его племянник. "Средства на сооружение Мемориального комплекса были перечислены спонсорами и меценатами. А непосредственно в строительных работах комплекса принимали участие жители", - сообщил Солтан.

У комплекса Вахит Касимов обратился к собравшимся. Он сказал, что если кто-то не нашел среди высеченных на стелах списках своих родных, которые также воевали, пусть обращаются к нему. "Будем искать", - заверил Вахит Касимов.

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