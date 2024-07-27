Суд взыскал с бывшего главы района в Адыгее более полутора миллионов рублей

27 июля 2024, 05:34

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1,548 тысячи рублей взыскано с бывшего главы Гиагинского района Адыгеи Александра Бутусова в качестве компенсации за ущерб, причиненный почвам при захоронении опасных отходов.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2020 года следователи сообщили, что глава Гиагинского района Александр Бутусов заподозрен в превышении должностных полномочий. 10 ноября Бутусов подал в отставку.

По версии следствия, чиновник распорядился захоронить отходы со свалки на землях сельхозназначения, что привело к загрязнению почвы химически вредными веществами. Сумма ущерба владельцам земли и бюджету района составила 12 миллионов рублей, подсчитали следователи. Дело расследуется по ч. 2 ст. 286 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Гиагинский районный суд Адыгеи взыскал с бывшего главы района Александра Бутусова один миллион 548 тысяч рублей компенсации ущерба, который был причинен почвам в результате захоронения отходов, пишет 26 июля "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Исковое заявление было подано прокуратурой Гиагинского района. По данным ведомства, по поручению Бутусова было незаконно произведено захоронение твердых бытовых отходов, содержащих в себе цинк и свинец, на двух земельных участках, которые не были внесены в реестр объектов размещения отходов. Площадь захоронения составила 1,29 тысяч кв.м на одном участке и 949 кв. м на другом. Тем самым был нанесен вред почве. На участках было выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Ответчик в полном объеме признал исковые требования, решение суда вступило в законную силу.

В июне 2023 года суд признал Бутусова виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Российской Федерации. По первой статье он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности совершения преступления, по второй - оштрафован на 100 тысяч рублей.

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