Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга регионов по развитию ипотеки

22 июля 2024, 01:40

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Последнее место в рейтинге регионов России по развитию ипотеки заняла Ингушетия, где на тысячу работающих граждан было выдано лишь 5,4 ипотечных кредита.

Как писал "Кавказский узел", по данным на июль 2023 года худшим регионом России по развитию ипотеки оказалась Ингушетия, где на тысячу работающих человек было выдано лишь 2,4 ипотечных кредита.

Рейтинг регионов России по развитию ипотеки за год опубликовало сегодня, 22 июля, РИА "Новости". По данным Центробанка и Росстата, в среднем по стране 25 человек из тысячи экономически активного населения взяли займы на покупку жилья.

Среди регионов юга России в лидерах - Калмыкия, занявшая 15-е место рейтинга. В республике на 1000 работающих граждан приходится 32,7 кредита.

Астраханская область находится на 19-м месте рейтинга (29,9 кредита на 1000 работающих граждан), Краснодарский край - на 32-м месте (26,8 кредита), Чечня - на 39-м месте (25,8 кредита), Ростовская область - на 42-м месте (25,6 кредита), Адыгея - на 48-м месте (24,5 кредита), Ставропольский край - на 59-м месте (22,2 кредита), Карачаево-Черкесия - на 65-м месте (21 кредит), Северная Осетия - на 67-м месте (20,9 кредита), Волгоградская область - на 74-м месте (19,7 кредита), Кабардино-Балкария - на 81-м месте (13,5 кредита), Дагестан - на 82-м месте (11,1 кредита).

Последнее, 85-е место, в рейтинге заняла Ингушетия, где за год было выдано 5,4 кредита на 1000 экономически активных жителей.

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