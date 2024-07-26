"Единая Россия" предложила Путину оставить на постах Кокова и Калиматова

26 июля 2024, 12:43

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Кандидатуры действующих глав Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии Казбека Кокова предложил Владимиру Путину поддержать на выборах генсовет "Единой России". Выборы будут проводиться путем непрямого голосования, глав регионов определят депутаты региональных парламентов.

Как писал "Кавказский узел", выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии намечены на 8 сентября, все 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков. "Единая Россия" вновь получит большинство мандатов после парламентских выборов в Кабардино-Балкарии, так как предвыборная конкуренция невелика, а возглавляющий список единороссов Казбек Коков устраивает и Москву, и местные элиты, указали политологи.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 3 июня сообщил о намерении баллотироваться на пост на второй срок. Арест брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и объявление в розыск бывшего мэра Магаса не связаны между собой, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, арест брата пошатнул довольно прочное положение Калиматова, но сообщение о встрече с Путиным выглядит поддержкой Кремля, где и будет принято решение о дальнейшей политической карьере главы республики.

Генеральный совет партии "Единая Россия" предложил Владимиру Путину кандидатуры Махмуда-Али Калиматова и Казбека Кокова на посты глав Ингушетии и Кабардино-Балкарии, сообщил сегодня врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. "Коллеги входят в высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов", - приводятся его слова на сайте "Единой России".

Глав Ингушетии и Кабардино-Балкарии выберут депутаты региональных парламентов. Голосование по вопросу избрания главы Ингушетии пройдет 8 сентября, по вопросу избрания главы Кабардино-Балкарии - не позднее 23 октября, говорится в сообщении.

Напомним, в мае суд в Москве арестовал на два месяца бывшего главу почтового управления Ингушетии и брата главы республики Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве и организованном преступном сообществе, сообщили источники в силовых структурах. Обвинение связало его с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 28 мая стало известно о том, что в розыск объявлен Усман Аушев, до 2023 года занимавший пост мэра Магаса. По данным источников в правоохранительных органах, он подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

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