Два беспилотника сбиты в Ростовской области

27 июля 2024, 08:17

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Силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области два беспилотника, запущенных со стороны Украине, отчитались власти.

По данным Минобороны, беспилотники, запущенные со стороны Украины, пытались атаковать территорию Ростовской области минувшей ночью.

Силы противовоздушной обороны обезвредили два беспилотника, сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

В результате атаки беспилотников погибших и пострадавших нет, уточнил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 20 июля регион подвергся массовой атаке дронов – силы ПВО сбили 26 беспилотников. 9 июля военные обезвредили в Ростовской области 21 беспилотник. 5 июля – сбили 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

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