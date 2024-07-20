Массовая атака беспилотников отражена в Ростовской области

20 июля 2024, 09:06

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Сегодня ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны всего сбили 26 беспилотников, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что минувшей ночью на севере региона силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 10 беспилотников.

Всего минувшей ночью в Ростовской области силы ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников, сообщил Василий Голубев.

"В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 9 июля силы ПВО обезвредили в регионе 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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