20 июля 2024, 04:00

Более 10 беспилотников сбиты в Ростовской области

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На севере Ростовской области силами ПВО сегодня сбиты более десяти беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В ночь на 16 июля, по словам губернатора региона Василия Голубева, было сбито четыре беспилотника. Позднее он уточнил, что всего за ночь было сбито девять БПЛА.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что на севере области силами ПВО уничтожено более 10 беспилотников.

Он также отметил, что, по данным на 03.00 мск, военные продолжают отражать массированную воздушную атаку. Также Голубев отметил, что пострадавших в результате атаки нет, а что касается последствий на земле - то они уточняются.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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