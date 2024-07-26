Пропавшие в горах жители Сванети найдены

26 июля 2024, 12:10

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В Грузии отменили спасательную операцию в горах Сванети. Пропавшие местные жители найдены живыми в Лентехи, куда они выдвинулись пешком из Ипари 21 июля.

Как писал "Кавказский узел", местные жители Гогите Парджиани и Гиорги Гвичиани 21 июля отправились пешком из Ипари в Лентехи через перевал Ласдили. На следующий день они выходили на связь, сказав, что сбились с пути, но планируют дойти. Рано утром 24 июля родные обратились к спасателям. Родственникам пообещали, что на поиски вылетит вертолёт, но позже в МЧС заявили, что погодные условия не позволяют это сделать. Поздно вечером 25 июля родственники пропавших мужчин перекрыли дорогу Зугдиди-Местиа в районе деревни Латали. Они потребовали поднять в небо поисковую авиацию. Сегодня в 07.00 по местному времени вертолет пограничной службы вылетел на поиски.

Пропавшие мужчины были обнаружены живыми в Лентехи, сообщили активисты сегодня в 10.39 мск (11.39 по местному времени) в телеграм-канале "Энциклопедия Сванети". Авторы канала отметили, что сейчас на месте обнаружения собралась "вся деревня". В 11.09 мск там же опубликовано фото пропавших мужчин с подписью: "Гиорги Гвичиани и Гогите Парджиани в Лентехи после шести дней проведённых в горах без питания и без связи".

Подробности авторы канала обещали озвучить позже.

Напомним, что в октябре 2022 года в горах Сванети пропали двое альпинистов из Литвы. Спасатели нашли их погибшими.

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