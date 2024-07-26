Жители Сванети потребовали привлечь вертолеты к поиску пропавших в горах людей

26 июля 2024, 07:00

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В Грузии жители Сванети вечером 25 июля перекрыли дорогу, требуя от властей использовать вертолёты для поиска двоих пропавших пять дней назад молодых людей.

Поисково-спасательная операция проходит в окрестностях Местиа и Лентехи, где пропали два человека. По заявлению Службы управления чрезвычайными ситуациями, в поисках задействованы горноспасательная служба, дроны, полиция. При этом спасатели не могут привлечь к поискам вертолет из-за метеоусловий, отметили в ведомстве.

МВД также утверждает, что использованию вертолетов мешают метеоусловия. В ответ поисковые группы местных жителей постят фотографии прекрасной погоды, сообщает телеграм-канал NewsGeorgia.

Местные жители и волонтеры, которые участвуют в поисках, возмущены непривлечением вертолетов к поискам, утверждая, что погода в горах Сванети вполне позволяет это сделать. Так, юрист Ана Цередиани в одной из соцсетей 25 июля написала, что связь с молодыми людьми утеряна пять дней назад и высказала недоумение, почему за это время нельзя было использовать вертолет. "Прошло пять дней и речь идет о бюрократии и подготовке документов, необходимых для взлета вертолета. Какой туман над тем лесом, когда вся Сванети безоблачна? Звоню брату, который с бригадой ездил на поиски, и он подтверждает, что на склоне горы, где он находится, тумана нет!", - написала она.

Вечером 25 июля возмущенные жители Сванети и родственники пропавших парней перекрыли дорогу Зугдиди-Местиа в районе деревни Латали, требуя от властей использовать вертолеты. На место протеста приехал депутат Виктор Джапаридзе, который пообещал взять дело под личный контроль. Он заверил родственников, что утром авиация подключится к поискам. После этого дорога была открыта, сообщает телеграм-канал «Энциклопедия Сванети».

По данным канала, пропавшие - Гогита Парджиани и Гиорги Гвичиани родом из деревни Латали. Официальные ведомства имена пропавших не называют.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года в горах Сванети пропали двое альпинистов из Литвы. Спасатели нашли их погибшими.

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