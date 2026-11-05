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23:58, 5 ноября 2026

Грузинские активисты анонсировали массовую акцию в годовщину отказа от евроинтеграции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 708-й день непрерывных акций собравшиеся в центре Тбилиси потребовали освобождения политических заключенных. Демонстранты готовятся к массовому митингу во вторую годовщину начала проевропейских протестов. 

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября, в 707-й день непрерывных протестов, собравшиеся в центре Тбилиси сторонники евроинтеграции потребовали призвать к ответу представителей правящей партии. 

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались под стенами парламента Грузии и у здания Тбилисского городского совета. Акция с требованием смены политического курса проходит в 708-й вечер подряд, пишет Publika. 

На проспект Руставели демонстранты традиционно пришли с национальными флагами и флагами Евросоюза. Протестующие держали плакаты “До конца!”, “Свободу политзаключенным”, “Свободу Элене” [Хоштария] и “Лжесвидетели скоро ответят”, следует из снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. 

Участники ежедневных протестов готовятся отметить двухлетнюю годовщину их начала массовыми митингами в разных городах Грузии. Акции запланированы на 28 ноября, информирует Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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