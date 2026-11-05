Грузинские активисты анонсировали массовую акцию в годовщину отказа от евроинтеграции

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В 708-й день непрерывных акций собравшиеся в центре Тбилиси потребовали освобождения политических заключенных. Демонстранты готовятся к массовому митингу во вторую годовщину начала проевропейских протестов.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября, в 707-й день непрерывных протестов, собравшиеся в центре Тбилиси сторонники евроинтеграции потребовали призвать к ответу представителей правящей партии.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались под стенами парламента Грузии и у здания Тбилисского городского совета. Акция с требованием смены политического курса проходит в 708-й вечер подряд, пишет Publika.

На проспект Руставели демонстранты традиционно пришли с национальными флагами и флагами Евросоюза. Протестующие держали плакаты “До конца!”, “Свободу политзаключенным”, “Свободу Элене” [Хоштария] и “Лжесвидетели скоро ответят”, следует из снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Участники ежедневных протестов готовятся отметить двухлетнюю годовщину их начала массовыми митингами в разных городах Грузии. Акции запланированы на 28 ноября, информирует Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".