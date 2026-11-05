Четвертая подозреваемая в убийстве Динары Алхасовой заключена под стражу

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Суд отправил под арест женщину, подозреваемую в убийстве женщины-таксиста Динары Алхасовой, бывшей супруги ранее арестованного по этому же делу махачкалинца.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября суд отправил под арест жителя Махачкалы и двух его знакомых, все трое являются подозреваемыми по делу об убийстве женщины-таксиста Динары Алхасовой.

2 ноября на пустыре возле поселка Новый Хушет было найдено тело 34-летней жительницы Махачкалы Динары Алхасовой, пропавшей 30 октября. По подозрению в ее убийстве были задержаны бывший супруг и двое его знакомых. Жители Дагестана, обсуждая убийство Динары Алхасовой в соцсети, ранее подчеркнули, что бывшие мужья не вправе распоряжаться личной жизнью женщин, запрещать им вступать в новый брак или самостоятельно определять свое будущее. Некоторые участники обсуждения выразили опасение, что женщины могут подвергаться насилию даже после расторжения брака.

Суд в Советском районе Махачкалы арестовал женщину, которая проходит по делу об убийстве Динары Алхасовой, сообщило сегодня следственное управление СКР по Дагестану в Telegram-канале.

"По ходатайству следователя судом в отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, под стражу заключены четверо подозреваемых в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении силового ведомства.

По версии следствия, бывший супруг Алхасовой не смирился с разводом и ее новым замужеством и решил расправиться с ней. Женщина подрабатывала в женском такси и принимала заказы только от женщин. Знакомая подозреваемого представилась туристкой и заказала поездку к Сулакскому каньону, а когда Алхасова приехала на заказ, там ее уже ждали бывший муж и его знакомый.

По данным МВД, знакомый бывшего супруга закопал тело Алхасовой на участке своего родственника возле поселка Новый Хушет, воспользовавшись помощью тракториста, который не знал о преступлении. Автомобиль убитой перегнали во двор многоэтажки в Махачкале, сменив номера, а ее телефон вывезли в Кизилюртовский район и выбросили в канаву, чтобы запутать розыск. Помимо двух мужчин, полицейские задержали 38-летнюю уроженку Смоленской области, которая, по версии МВД, помогла заманить Алхасову на встречу с бывшим супругом.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане неоднократно происходили убийства женщин супругами или бывшими партнерами. Так, 14 октября Кизлярский районный суд приговорил к девяти годам лишения свободы муллу за убийство женщины, с которой он состоял в мусульманском браке. По данным следствия, мужчина задушил ее во время конфликта на почве ревности и закопал тело в Тарумовском районе. Погибшая была матерью четверых детей.

Поздно вечером 8 сентября в кафе Хасавюрта были застрелены 45-летняя женщина и ее 23-летняя дочь. По обвинению в двойном убийстве задержали бывшего мужа старшей из погибших. По словам коллеги женщины, он преследовал ее после развода и требовал, чтобы она и дочь уволились из кафе, считая такую работу позором для семьи. У младшей из погибших остались трое детей.

29 января полицейские обнаружили расчленённое и обгоревшее тело 36-летней Мальвины Магомедовой, матери троих детей. По подозрению в убийстве был задержан Ражидин Яралиев, с которым она заключила мусульманский брак. На опубликованном полицией видео он признался, что задушил женщину после того, как она потребовала вернуть деньги за проданный им ее автомобиль.