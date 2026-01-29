Полиция Дагестана задержала подозреваемого в убийстве Мальвины Магомедовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Дагестана задержали подозреваемого в убийстве и расчленении 36-летней жительницы селения Джалган Мальвины Магомедовой. Он признался в убийстве и рассказал об его обстоятельствах.

Как писал "Кавказский узел", 29 января полицейские обнаружили расчлененное и обгоревшее тело 36-летней Мальвины Магомедовой, по подозрению в убийстве в розыск объявлен житель Дербента Ражидин Яралиев. По версии источников, поводом для ссоры и убийства стала продажа машины.

"Мои коллеги из МВД по Республике Дагестан задержали подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы селения Джалган, пропавшей 23 января. Он доставляется в следственные органы", - сообщила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Позже Telegram-канал "Криминальная хроника", насчитывающий более 135 тысяч подписчиков опубликовал видео предварительного допроса подозреваемого.

Подозреваемый на видео признался, что 15 января продал машину Мальвины Магомедовой,после чего она начала требовать с него деньги. Тогда задержанный привез ее в свою квартиру, где задушил ее. После этого он завернул жертву в одеяло и положил ее в багажник машины, по пути захватив с собой нож.

"По пути, когда ехал в сторону речки, заехал на заправку, где купил пять литров бензина. Поехал на речку и расчленил ее, после сжег. После этого я стал скрываться от сотрудников", - говорит подозреваемый на видео.

"Кавказский узел" писал о других резонансных случаях домашнего насилия на Северном Кавказе. Среди наиболее известных - дело бывшего полицейского Вадима Техова, который в 2021 году был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения, однако уже в 2023 году родственники Гагиевой встретили Техова на свободе во Владикавказе. В июне стало известно, что Техова похоронили во Владикавказе - он умер в зоне военных действий на Украине, однако его смерть с боевыми действиями не связана.

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, пояснили ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитники.