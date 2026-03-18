Махачкалинцы рассказали о росте цен на мясо и яйца перед Ураза-байрамом

В последние дни Рамадана продолжился рост цен на мясо, яйца, молочную продукцию и овощи, рассказали махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", по словам жителей Махачкалы, цены на продукты в месяц Рамадан выросли как на рынках, так и в магазинах. На фоне общего подорожания владельцы кафе и ресторанов также вынуждены были поднять цены. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца. Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ежегодно, когда люди готовятся к Ураза-байраму, некоторые продавцы и торговые точки пытаются заработать на повышенном спросе, необоснованно поднимая цены, и призвал сдержать рост. Предприниматели неоднозначно отнеслись к призыву принудительно ограничить рост цен в преддверии праздника Ураза-байрам.

Цены как поднялись в начале месяца Рамадан, так практически остались на том же уровне, но некоторые продукты подорожали, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Махачкалы.

"Упаковка яиц из 30 штук стоит 420 рублей, перед Рамаданом стоила 280", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец магазина Магомед. Он добавил, что сильно подорожали помидоры. Сейчас они стоят у него 390 рублей за килограмм, месяц назад цена составляла 200 рублей. Подешевели огурцы - стоили 300 рублей, сейчас - 230 рублей за килограмм.

Продавец продовольственного магазина Аминат рассказала, что больше всего подорожали яйца, они стоили 100 рублей за десяток, стали 150 рублей. "Немного подорожала молочная продукция, особенно кефир, литровая упаковка с 90 рублей поднялась до 130 рублей", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Килограмм говядины стоит 850 рублей, было около 700 рублей. Подорожали и мясные полуфабрикаты - пельмени и другие. В основном цены поднялись на мясо, яйца, некоторые виды молочной продукции,

овощи", - рассказал работник другого магазина Исрапил.

"Хасавюрт. Листья салата. Стоили 50-70 рублей. Стало 433 рублей. А потом с ними происходит вот это - испорченные продукты идут на свалку. И это в месяц Рамадан", - опубликовал сообщение читателя с приложенным фото "Черновик".

17 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по ценовой ситуации на потребительском рынке Дагестана, сообщает Телеграм-канал правительства республики. Он отметил, что цены на основные социально-значимые продовольственные товары на начало марта 2026 года в Дагестане остались примерно на уровне прошлого года, при этом на ряд товаров цены выросли. "Растут цены на куриные яйца, говядину, молочную продукцию, картофель. В связи с этим у меня следующий вопрос: поголовье крупного рогатого скота в Дагестане увеличивается, надои молока повышаются, вводятся новые молочно-товарные комплексы, индикаторы по картофелю выполнены на 100%, Минсельхоз республики оказывает меры поддержки сельхозтоваропроизводителям, тогда в чем причина роста цен?" - задал вопрос Абдулмуслимов.

На совещании министр промышленности и торговли РД Низам Халилов сообщил, что для стабилизации цен на потребительские товары Минпромторгом заключено соглашение с 35 хозяйствующими субъектами, осуществляющими оптовую торговлю социально значимыми товарами в Дагестане. На 25 единиц товаров будет сохранена товарная надбавка не более 10% от закупочной цены.

Председатель Комитета по рыбному хозяйству РД Хадижат Шамхалова добавила, что на территории Махачкалы и Буйнакска ежемесячно организуются рыбные ярмарки. Их регулярное проведение позволило сдерживать цену на рыбу в регионе, обеспечить ее доступность для местных жителей. "В настоящее время только начался промысловый сезон, поэтому ранее наблюдалось незначительное повышение цен", - отметила Шамхалова.



