×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:38, 12 марта 2026

Дагестанские предприниматели сочли бесперспективными призывы не поднимать цены

Рынок. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=MigjcEeHwpw

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рост цен на продукты вызван повышением цен поставщиками и для владельцев торговых точек является вынужденным, рассказали дагестанские предприниматели после призывов властей не повышать цены в преддверии Ураза-байрама.

Как писал «Кавказский узел», по словам жителей Махачкалы, цены на продукты в месяц Рамадан выросли как на рынках, так и в магазинах. На фоне общего подорожания владельцы кафе и ресторанов также вынуждены
были поднять цены. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца.   Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ежегодно, когда люди готовятся к Ураза-байраму, &quot;некоторые продавцы и торговые точки пытаются заработать на повышенном спросе, необоснованно поднимая цены. «Призываю и предупреждаю всех предпринимателей Дагестана проявить уважение к своим покупателям, к традициям нашей республики и к священному празднику», - сообщил премьер-министр 11 марта.

Telegram-канал «Что там у дагестанцев?» 11 марта опубликовал видео с данного совещания, где приводится обращение руководителя отдела протокола и массовых мероприятий муфтията Дагестана Шамиля
Багандалиева к премьер-министру Абдулмуслимову.

«В преддверии Ураза-Байрам муфтият обращается к предпринимателям, людям, которые занимаются бизнесом. Так как людям нужно на праздник закупаться, чтобы они не завышали цены. К сожалению, такие предприниматели у нас оказываются, и мы сталкиваемся с тем, что цены повышаются. Наше дело всего лишь словом сказать, попросить, сделать наставление. В ваших руках бразды управления и власть. Поэтому Абдулмуслим Мухудинович, в связи с тем, что цены на Ураза-байрам и Курбан-байрам завышаются, чтобы вы могли в этом году повлиять на
правительство, чтобы цены были низкие, доступные для всех людей», - сказал представитель муфтията.

Предприниматели неоднозначно отнеслись к призыву принудительно ограничить рост цен в преддверии праздника Ураза-байрам.

«Сейчас же не советские времена, когда цены устанавливало государство. Кто может указать мне, по какой цене продавать продукцию? Все зависит от оптовых поставщиков, у которых в последнее время все дорожает», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» владелец магазина Шарип.

«В некоторых случаях приходится отказывать поставщикам в закупке продуктов, так как цены нереально выросли. Мне уже неудобно объяснять покупателям, многие из которых пенсионеры и малоимущие, что это не я
поднимаю стоимость. Разговоры о сдерживании подорожания продуктов во время Рамадана идут каждый год, и ни разу свои обещания ограничить рост цен власти не выполнили», - говорит предприниматель Камиль.

«У нас рыночная экономика, я ищу товар, где он дешевле, и продаю со своей наценкой. В период Рамадана делаю минимальную. Сейчас ко мне придут с правительства и скажут продавай, допустим, макароны, не по 200 рублей, а
по 150? Зачем давать невыполнимые обещания», - сказал Али.

«Мы держали стоимость блюд на одном уровне до последнего. На днях поставщики объявили о подорожании мяса, круп, других продуктов, пришлось поднять цены на некоторые блюда. Постоянные клиенты недовольны, сказали будут искать другие места. И так прибыль была небольшая, боимся потерять посетителей», - рассказала владелец кафе Мария.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Женщина с ребёнком в колонии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:46, 12 марта 2026
Правозащитники призывают освободить матерей-политзаключенных
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:49, 12 марта 2026
Житель Буйнакска получил условный срок за демонстрацию экстремистской символики
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:50, 12 марта 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:20, 11 марта 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Рынок в Махачкале. Фото: https://riadagestan.ru/
16:47, 11 марта 2026
Власти Дагестана призвали продавцов сдержать рост цен перед Ураза-байрамом
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Фонд Кадырова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 марта 2026, 13:39
Фонд Кадырова показал в отчете 8 миллионов убытков

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
12 марта 2026, 03:47
Огласка временно улучшила положение Сомрякова в кубанской колонии

Замин Зяки. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 марта 2026, 15:49
Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку

Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
11 марта 2026, 12:58
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше