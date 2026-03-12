Дагестанские предприниматели сочли бесперспективными призывы не поднимать цены

Рост цен на продукты вызван повышением цен поставщиками и для владельцев торговых точек является вынужденным, рассказали дагестанские предприниматели после призывов властей не повышать цены в преддверии Ураза-байрама.

Как писал «Кавказский узел», по словам жителей Махачкалы, цены на продукты в месяц Рамадан выросли как на рынках, так и в магазинах. На фоне общего подорожания владельцы кафе и ресторанов также вынуждены

были поднять цены. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца. Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ежегодно, когда люди готовятся к Ураза-байраму, "некоторые продавцы и торговые точки пытаются заработать на повышенном спросе, необоснованно поднимая цены. «Призываю и предупреждаю всех предпринимателей Дагестана проявить уважение к своим покупателям, к традициям нашей республики и к священному празднику», - сообщил премьер-министр 11 марта.

Telegram-канал «Что там у дагестанцев?» 11 марта опубликовал видео с данного совещания, где приводится обращение руководителя отдела протокола и массовых мероприятий муфтията Дагестана Шамиля

Багандалиева к премьер-министру Абдулмуслимову.

«В преддверии Ураза-Байрам муфтият обращается к предпринимателям, людям, которые занимаются бизнесом. Так как людям нужно на праздник закупаться, чтобы они не завышали цены. К сожалению, такие предприниматели у нас оказываются, и мы сталкиваемся с тем, что цены повышаются. Наше дело всего лишь словом сказать, попросить, сделать наставление. В ваших руках бразды управления и власть. Поэтому Абдулмуслим Мухудинович, в связи с тем, что цены на Ураза-байрам и Курбан-байрам завышаются, чтобы вы могли в этом году повлиять на

правительство, чтобы цены были низкие, доступные для всех людей», - сказал представитель муфтията.

Предприниматели неоднозначно отнеслись к призыву принудительно ограничить рост цен в преддверии праздника Ураза-байрам.

«Сейчас же не советские времена, когда цены устанавливало государство. Кто может указать мне, по какой цене продавать продукцию? Все зависит от оптовых поставщиков, у которых в последнее время все дорожает», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» владелец магазина Шарип.

«В некоторых случаях приходится отказывать поставщикам в закупке продуктов, так как цены нереально выросли. Мне уже неудобно объяснять покупателям, многие из которых пенсионеры и малоимущие, что это не я

поднимаю стоимость. Разговоры о сдерживании подорожания продуктов во время Рамадана идут каждый год, и ни разу свои обещания ограничить рост цен власти не выполнили», - говорит предприниматель Камиль.

«У нас рыночная экономика, я ищу товар, где он дешевле, и продаю со своей наценкой. В период Рамадана делаю минимальную. Сейчас ко мне придут с правительства и скажут продавай, допустим, макароны, не по 200 рублей, а

по 150? Зачем давать невыполнимые обещания», - сказал Али.

«Мы держали стоимость блюд на одном уровне до последнего. На днях поставщики объявили о подорожании мяса, круп, других продуктов, пришлось поднять цены на некоторые блюда. Постоянные клиенты недовольны, сказали будут искать другие места. И так прибыль была небольшая, боимся потерять посетителей», - рассказала владелец кафе Мария.