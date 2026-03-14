Волонтер рехаба в Каспийске осужден за смерть пациента

Суд приговорил к семи годам и четырем месяцам колонии волонтера рехаба, который связал, а затем избил ддо смерти пациента. В суде мужчина заявил, что применил силу, чтобы остановить агрессию пациента.

Как писал "Кавказский узел", 20 января 2025 года Каспийский горсуд отправил под стражу сотрудника реабилитационного центра, задержанного по делу о смерти пациента. Дело было возбуждено по статьям о незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 УК РФ), предусматривающих соответственно до восьми лет и до 15 лет лишения свободы. В сентябре 2025 года дело поступило в суд.

По версии следствия, сотрудник рехаба, понимая, что пациент нуждается в медпомощи, не стал обращаться в скорую помощь, а "с целью пресечения агрессивных действий" связал пациента и нанес удары "по различным частям тела". От полученных травм мужчина через некоторое время скончался.

Каспийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Левашинского района,по обвинению в незаконном лишении свободы (часть 1 статьи 127 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пациента реабилитационного центра "Аманат", которое привело к смерти по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале.

В суде подсудимый вину признал, однако пояснил, что не имел прямого или косвенного умысла причинить вред здоровью или смерть потерпевшему, а применил физическую силу для пресечения его агрессивных действий.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к сроку в 7 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также был удовлетворён гражданский иск о взыскании с осуждённого 2 миллионов рублей в счёт компенсации морального вреда.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года суд в Махачкале заключил под стражу четверых сотрудников реабилитационного центра, обвиняемых в незаконном лишении свободы зависимых пациентов и смерти одного из них.

Частные реабилитационные центры позиционируются как социальные учреждения и пользуются популярностью на фоне недоверия жителей Дагестана к врачам лицензированных медучреждений. Однако реабилитанты рискуют столкнуться с некачественными услугами и злоупотреблениями персонала, прокомментировали юристы, правозащитник и журналист смерть пациента рехаба в Махачкале.