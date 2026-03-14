17:00, 14 марта 2026

Волонтер рехаба в Каспийске осужден за смерть пациента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к семи годам и четырем месяцам колонии волонтера рехаба, который связал, а затем избил ддо смерти пациента. В суде мужчина заявил, что применил силу, чтобы остановить агрессию пациента.

Как писал "Кавказский узел", 20 января 2025 года Каспийский горсуд отправил под стражу сотрудника реабилитационного центра, задержанного по делу о смерти пациента. Дело было возбуждено по статьям о незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 УК РФ), предусматривающих соответственно до восьми лет и до 15 лет лишения свободы. В сентябре 2025 года дело поступило в суд.

По версии следствия, сотрудник рехаба, понимая, что пациент нуждается в медпомощи, не стал обращаться в скорую помощь, а "с целью пресечения агрессивных действий" связал пациента и нанес удары "по различным частям тела". От полученных травм мужчина через некоторое время скончался.

Каспийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Левашинского района,по обвинению в незаконном лишении свободы (часть 1 статьи 127 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пациента реабилитационного центра "Аманат", которое привело к смерти по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале.

В суде подсудимый вину признал, однако пояснил, что не имел прямого или косвенного умысла причинить вред здоровью или смерть потерпевшему, а применил физическую силу для пресечения его агрессивных действий.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к сроку в 7 лет и 4 месяца лишения свободы  в колонии общего режима. Также был удовлетворён гражданский иск о взыскании с осуждённого 2 миллионов рублей в счёт компенсации морального вреда. 

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года суд в Махачкале заключил под стражу четверых сотрудников реабилитационного центра, обвиняемых в незаконном лишении свободы зависимых пациентов и смерти одного из них.

Частные реабилитационные центры позиционируются как социальные учреждения и пользуются популярностью на фоне недоверия жителей Дагестана к врачам лицензированных медучреждений. Однако реабилитанты рискуют столкнуться с некачественными услугами и злоупотреблениями персонала, прокомментировали юристы, правозащитник и журналист смерть пациента рехаба в Махачкале.

Автор: "Кавказский узел"

События
14:00, 14 марта 2026
Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
11:02, 14 марта 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
07:05, 14 марта 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
03:30, 14 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Кубани
00:27, 14 марта 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
22:19, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части
Все события дня
Новости
14:00, 14 марта 2026
Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
02:42, 14 марта 2026
Братья-инвалиды из Дагестана добились выдачи дорогостоящего лекарства
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
22:42, 13 марта 2026
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц
Верующие во время молитвы. Фото Нины Зотиной, "Юга.ру"
20:18, 13 марта 2026
Два региона Северного Кавказа объявили о выходных днях в связи с Ураза-байрамом
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:30, 13 марта 2026
Названы имена двух убитых на Украине комбатантов из Дагестана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше