Нелегальная майнинг-ферма найдена в селе Унцукуль

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В селе Унцукуль энергетики нашли нелегальную майнинг-ферму на 111 устройств для добычи криптовалют.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня в селе Майданское Унцукульского района была найдена нелегальная майнинг-ферма на 90 устройств.

Сотрудники филиала "Дагэнерго" и правоохранители пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в селе Унцукуль, сообщает 13 июня РИА "Дагестан", ссылаясь на руководителя филиала Магомедшапи Шапиева.

На неназванном объекте было найдено 111 единиц специального оборудования для майнинга криптовалют, к электросети они были подключены незаконно. Каждый аппарат потреблял около 3,5 кВт, что в сумме составляет порядка 389 кВт - это, по словам Шапиева, сопоставимо с энергопотреблением целого жилого квартала.

Напомним, что дагестанские энергетики в ноябре 2025 года сообщили, что выявили с начала года 73 факта хищения электроэнергии владельцами майнинг-ферм, общий ущерб от которых составил 85,7 миллиона рублей.

В декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Согласно постановлению кабмина, с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг введен в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

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