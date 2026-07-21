Каспийчане раскритиковали управленческий стиль Гонцова

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Бывший мэр Каспийска Борис Гонцов, заподозренный в получении крупных взяток, игнорировал все жалобы и обращения жителей, а с непосредственными подчиненными обращался грубо и высокомерно.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля силовики задержали в Дагестане бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова в связи с делом о получении взятки. Следователи сообщили, что чиновник заподозрен в получении взятки в виде пяти квартир на сумму свыше 18 млн рублей.

Борис Гонцов возглавил Каспийск в ноябре 2020 года, вскоре после назначения Сергея Меликова врио главы Дагестана, и считался частью команды главы Меликова. На посту главы Каспийска Борис Гонцов неоднократно подвергался критике со стороны горожан, в том числе из-за постоянных проблем с водоснабжением. Согласно официальной декларации, Гонцов при годовом доходе в 2,1 млн рублей приобрел в 2021 году новый Mercedes-Benz GLC 300. Такой автомобиль 2020 года выпуска сегодня, с учетом пробега, предлагается по цене от 3,75 до 4,5 млн рублей; цена нового в 2020 году начиналась от 6,8 млн рублей следует из данных сайта Drom.ru.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Каспийска без удивления восприняли новость о задержании бывшего мэра по коррупционному делу. «Столько мы ему жаловались на отсутствие уборки мусора в города, проблемы с водоснабжением, нападением стай бродячих собак на людей, никакой реакции не было», - рассказала Мария.

«Если в первые годы на своем посту наши жалобы принимались, их обещали рассмотреть, то в последнее время они попросту игнорировались. Не могу говорить за всех каспийчан, но подавляющее большинство рады, что он ушел, и на него возбудили уголовное дело», - сказал Салим.

«Хаотичная застройка города и его общественных пространств, проблемы ЖКХ, - люди писали Гонцову об этом, но ничего не делалось для жителей Каспийска. Как теперь выяснилось, он сам замешан в махинациях с квартирами», - резюмировал Закир.

В декабре 2024 года активисты движения "Каспийск наш город" провели одиночные пикеты против застройки городской набережной. Жители города рассказали, что хотят видеть на этой территории парковую и спортивную зоны, а планы властей застроить набережную гостиничными комплексами и высотными домами возмущают их. 9 июня 2025 года активистка Патимат Гусейнова обратилась к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой отменить распоряжение о передаче участков на территории городского пляжа в Каспийске под строительство гостиничного комплекса "Азимут-2".

Бывший сотрудник пресс-службы мэрии Каспийска на правах анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что с 2020 года, когда Гонцов стал главой города, сменилось около десяти руководителей его пресс-службы. «Никто не выдерживал его стиля работы, высокомерность и грубость в отношении подчиненных. Люди постоянно увольнялись», - рассказал он.

В свете информации о взяточничестве Гонцова жители Дагестана припомнили его пафосные заявления о патриотизме и служению народу. “А сколько было разговоров про государевых служащих, про их честность, патриотизм. Прав был классик - раз давят на патриотизм, видать проворовались", - цитирует замечание одного из читателей “Черновик”.

“Как только Гонцов заговорил вначале своего мэрства о "государевых людях", более менее все стало ясно с ним”, - добавил юрист, участник движения "ГородНаш" Арсен Магомедов.

Большое внимание к делу обусловлено его близостью Гонцова к Сергею Меликову: бывший глава Дагестана “продвигается на роль сенатора в Совете Федерации от Брянской области”, а “ситуация с Гонцовым” может повлиять на его перспективы сказано в публикации, отмечает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», комментируя задержание чиновника.

Гонцов покинул должность по собственному желанию вскоре после ухода Меликова, в начале июня 2026 года. Временно исполняющим обязанности мэра Каспийска после этого был назначен Арсен Шерифов, работавший заместителем руководителя городской администрации.

О том, что Гонцов “был личным кадровым проектом бывшего главы республики Сергея Меликова”, писала в июне, вскоре после отставки чиновника, автор дагестанского Telegram-канала “Хапур-чапур” Мария Ибрагимова.

“Его назначение диктовалось запросом на «жесткую руку» и наведение порядка в проблемном Каспийске. Однако на практике образ “силового администратора” разбился о бытовые реалии: хронические перебои с водой и светом, хаотичная застройка и земельные конфликты стали визитной карточкой города”, - указывала блогер в посте от 9 июня.