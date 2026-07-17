Дороги закрыты в трех районах Дагестана из-за непогоды

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В Дагестане после схода селевых потоков и камнепадов перекрыты дороги в трех районах.

Как писал "Кавказский узел", из-за ливней 7-8 июля в Дагестане оказались отрезаны от транспортного сообщения 56 населенных пунктов. Большинство из них были освобождены от транспортной блокады только 12 июля.

Проезд транспорта временно закрыт на пяти участках автодорог в трех районах Дагестана из-за схода селей и обвала скальных пород, пишет вечером 16 июля "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ГКУ "Дагестанавтодор".

По данным ведомства, на автодороге регионального значения "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" на Бежтинском участке временно закрыто движение транспорта из-за селевого потока, прервано транспортное сообщение с Бежтинским участком.

Временно закрыты три участка дорог в Тляратинском районе из-за схода грязевых потоков, камнепадов и размыва дорожного полотна. Движение закрыто на 88 километре автодороги регионального значения "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал".

Запрещен проезд автотранспорта на участках дорог республиканского значения "Тлярата - Камиолух" (с 18 по 42 километр) и "Ланда - Балагида - Харада" (с первого по четвертый километр). Проезд по временной схеме пока не организован.

В Цунтинском районе из-за селевого потока закрыт участок автодороги регионального значения "Агвали - Шаури - Кидеро" (с 45 по 46, а также с 54 по 54 километр).

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