Восстановлено транспортное сообщение с 46 населенными пунктами в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане восстановлено движение по 10 поврежденным во время ливня участкам дорог, восстановлено сообщение с 46 населенными пунктами. Доступ в еще 53 населенных пункта пока ограничен.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10 июля из-за ливней в Дагестане оказались отрезаны от транспортного сообщения 56 сел.

Министерство транспорта Дагестана отчиталось 11 июля о восстановлении движения по 10 поврежденным ливнями участкам автомобильных дорог. По данным ведомства, это позволило возобновить транспортное сообщение с 46 населенными пунктами, пишет РИА "Новости".

Министерство сообщило, что из-за непогоды были повреждены 34 участка дорог и мостовых сооружений, без транспортного сообщения остались 99 населенных пунктов. Таким образом после первого этапа восстановительных работ ограничения сохраняются ограничения в отношении 53 населенных пунктов в семи районах.

Напомним, что в ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов. Так, жильцы 13 домов села Маджалис Кайтагского района были эвакуированы из-за повреждения дамбы. Около 30 человек были эвакуированы в селе Ташкапур Левашинского района из-за выхода реки из берегов. В Гергебильском районе эвакуированы жители 50 домов, в селе Кикуни затопило ферму, погибли более 130 овец и 24 коровы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.