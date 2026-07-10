Пользователей соцсети возмутила необходимость нести больного на руках из-за ливней в Дагестане

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56 сел Дагестана отрезаны от транспортного сообщения после ливней, в большинстве из них «Дагавтодор» обещает открыть движение спустя два дня. Тем временем в Чародинском районе, где сохраняется самая тяжелая ситуация, жителям пришлось почти километр нести на руках тяжелобольного к врачам. Пользователи соцсети возмутились увиденным, указав, что власти должны были по меньшей мере обеспечить транспортировку по воздуху.

Как писал "Кавказский узел", жильцы 13 домов села Маджалис Кайтагского района были эвакуированы из-за повреждения дамбы. Около 30 человек были эвакуированы в селе Ташкапур Левашинского района из-за выхода реки из берегов. В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов.

В Чародинском районе, где размыло дороги из-за ливней, тяжелобольного человека больше километра несли до врачей на руках, пишет "Черновик".

"Смотрю эти кадры и слезы идут от гордости за наших земляков. Какие молодцы! Какая взаимовыручка!

Я уверен, что самый спокойный человек среди них был тот, кто на носилках, так как знает, что его не бросят, а будут бороться за него до последнего! Но у меня вопрос в тоже время. А где вертолеты? Реликвии на вертолёте перевозили. Его нельзя было на вертолёте отвезти что-ли?", - возмутился в другом сообщении читатель.

"Голос Дагестана", также опубликовавший это видео на свей странице в Instagram*, сообщил, что по словам местных жителей, несмотря на критическую ситуацию, дорожные службы и ответственные власти пока не предпринимают никаких действенных мер для восстановления проезда. Это сообщение набрало 102 комментария.

"Какой кошмар. Почему власть не обращает внимания на свой народ?", - прокомментировала iasmina42.

"Займитесь своими прямыми обязанностями. Где мчс, где техника, где дорожники?" - пишет najima.z.

"Неужели нет вертолета, ужас в наше современное время , когда есть все", - удивилась madinaars.

"Вертолётов в республике тоже нет?" - спросила elenaaleksandrovna1365.

56 сел в восьми районах остаются без транспортного сообщения после ливней

«Дагестанавтодор» сообщил сегодня, что 56 сел в восьми районах остаются без транспортного сообщения после ливней. Восстановительные работы, по заверению ведомства, ведутся в круглосуточном режиме.



Так, в Агульском районе движение остаётся закрытым на дороге «Подъезд от автомобильной дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост к селу Буршаг". Из-за частичного разрушения каменно-арочного моста прервано транспортное сообщение с селом Буршаг.



В Ахвахском районе закрыты два участка дорог. На а/д «Карата – Лологонитль» разрушена полка дороги, вследствие чего отсутствует транспортное сообщение с селом Лологонитль. На автомобильной дороге «Тад-Магитль – Тлибишо» разрушены полка дороги и трубчатый переход, что привело к прекращению транспортного сообщения с селами Тлибишо и Тлиси.

В Гунибском районе закрыты два участка автомобильных дорог. На дороге «Гуниб – Кумух» разрушены подходы к мосту (участок 18+400 км) и произошли оползни, из-за чего прервано транспортное сообщение с населёнными пунктами Согратль, Шангода, Бухты, Шитли, Мегеб, Камахал, Палисма, Ури, Мукар. Также прервано транспортное сообщение с селом Обох. Ориентировочно движение по временной схеме планируется восстановить к 20:00 12 июля при нормализации погодных условий, сообщилло ведомство.



В Дахадаевском районе отсутствует транспортное сообщение с селами Кунки, Ашты, Дирбакмахи. На подъезде к селам Кунки и Ашты восстановить движение по временной схеме планируется до 20:00 12 июля, а к селу Дирбакмахи — до 20:00 13 июля. До завершения работ будет организован пешеходный проход.



В Рутульском районе на дороге «Лучек – Ихрек – Аракул» в результате подъёма уровня воды в реке Кара-Самур разрушены участки дороги и опора моста, прервано сообщение с селами Ихрек, Катрух и Аракул. На автомобильной дороге «Рутул – Лучек – Джиных» размывы, камнепады и оползни привели к прекращению транспортного сообщения с селами Гельмец, Цахур, Мишлеш, Джиных, Кальял и Мухах.



В Тляратинском районе закрытой остаётся автомобильная дорога «Тлярата – Камилух» Размывы дорожного полотна, повреждение подходов к мосту и обвалы скальных пород привели к прекращению транспортного сообщения с селами Чорода, Салда, Ульгеб, Камилух, Бетельда, Герель и Генеколоб. Открытие движения по временной схеме ориентировочно ожидается к 20:00 12 июля.



В Унцукульском районе движение полностью закрыто на автомобильной дороге «Шамилькала – Временный поселок». Причиной стал продолжающийся размыв дорожного полотна после аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Движение автотранспорта с Шамильским и Тляратинским районами организовано по альтернативным маршрутам. К аварийно-восстановительным работам дорожные службы приступят после снижения напора воды из сбросной штольни Ирганайской ГЭС.

В Унцукульском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения дорожного полотна 110 метров и нарушения водоснабжения в селах Унцукуль, Ирганай и поселке городского типа Шамилькала, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.



В Чародинском районе сохраняется наиболее сложная обстановка. На дороге «Цуриб – Арчиб» отсутствует транспортное сообщение с 18 населёнными пунктами: Мукутль, Ценеб, Багинур, Кучраб, Чвадаб, Дусрах, Косрода, Чанаб, Читаб, Шалиб, Хитаб, Чильдаб, Кудатль, Алчинуб, Хилих, Косериб, Арчиб и Калиб. Кроме того, прервано сообщение с селами Гилиб, Цемер, Мугурух и Ценеб. Срок восстановления транспортного сообщения в сообщении дорожной службы не назван

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".