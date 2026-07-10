Жители села Гулли столкнулись с давлением после обращения к Федору Щукину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики назвали нарушением запись видеообращения к врио главы Дагестана и выписали предостережения жителям села Гулли, протестующим против работы завода по производству извести. Завод продолжает работу, паводки и дожди лишь усугубили ситуацию с загрязнением отходами производства ближайшей реки, рассказали сельчане.

Как писал «Кавказский узел», жители села Гулли записали коллективное видеообращение к врио главы Дагестана Федору Щукину и председателю правительства республики Магомеду Рамазанову с жалобой на завод по

производству извести. Они потребовали аннулировать договоры аренды земель лесного фонда и закрыть завод по производству извести.

Отходы производства негашеной извести отравляют воздух и питьевую воду в селе Гулли, утверждают местные жители. Они добиваются остановки предприятия и проверки деятельности главы села. Ранее сельчане рассказали, что протестуя против строительства завода у реки Артузен, писали обращения на имя главы Дагестана, в контролирующие органы, но ответов либо не было, либо приходили отписки, что нарушений не обнаружено.

Завод до сих пор продолжает работать, и выбрасывать свои отходы в расположенную ниже по склону горы реку. Особенно большие выбросы наблюдаются после дождей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Руслан.

Житель села Марат подтвердил, что предприятие в настоящее время работает. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что во время наводнений в начале апреля оборудование завода смыло на десятки метров,

часть его до сих пор разбросана по территории.

«Когда приходят проверки, о них, видимо, предупреждают, и завод прекращает работу, сотрудники уходят. Идут судебные разбирательства, комитет по лесному хозяйству Дагестана требует передать землю под заводом в их ведение. Завод наносит большой вред экологии села, но местные власти не реагируют», - говорит Марат.

Нам сказали, что мы якобы провели незаконный митинг, который не был согласован с местной администрацией. Выписали предостережение и отпустили

Местный активист Магомед Гаджиалиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после схода жителей села, где присутствовало около 50 человек, и было записано видеообращение в адрес властей Дагестана, несколько людей, в том числе он, были приглашены в отделение полиции.

«Нам сказали, что мы якобы провели незаконный митинг, который не был согласован с местной администрацией. Выписали предостережение и отпустили», - говорит Магомед.

Он сообщил, что комитет лесного хозяйства Дагестана инициировал иск против администрации Кайтагского района и завода, так как ведомство считает землю под предприятием своей, и территория незаконно была передана в аренду администрацией Кайтагского района заводу по производству извести. Слушание по делу назначено на 10 августа, уточнил он.

В карточке дела на сайте Кайтагского районного суда указано, что 3 июня 2026 года судебное заседание было перенесено по причине «вступления в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора».

При каждом дожде оттуда белая струя вместе с водой идёт в реку

Завод продолжает работать, несмотря ни на что, говорит Магомед Гаджиалиев.

«После дождей в начале апреля там очень много чего смыло, дорогу размыло. При этих паводках часть их отходов смыло. При каждом дожде оттуда белая струя вместе с водой идёт в реку», - рассказал Магомед.

Он добавил, что руководство завода заранее знает, когда приезжают проверки, и работники уезжают с предприятия.

«У нас есть независимое экспертное заключение о вредности выбросов предприятия. Недавно дополнительно поехали Росрыболовство, чтобы там дали заключение чётко обозначить охранную зону реки. Но они даже не

пустили наших ребят, не стали разговаривать. Никто не хочет с нами на контакт идти. Когда неофициально где-нибудь встречается чиновник, он говорит: «Да, вы сможете закрыть завод, там огромное количество нарушений». Но когда официально подходишь к человеку, чтобы бумагу получить, он то в отпуске, то как могут игнорируют», - говорит Магомед Гаджиалиев.

Он отметил, что у жителей села есть инициативная группа, которая занимается юридическими действиями, сейчас они хотят добиться встречи с врио главой Дагестана Щукиным.

11 июня 2025 года Минпромторг опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что предприятие зарегистрировано в 2016 году как микропредприятие. Имеет лицензию Минприроды РД на разведку и добычу известняков. Минприроды Дагестана 17 марта 2025 года опубликовало на своем сайте отчет о результатах исследования проб воды из реки Артузен. По данным ведомства, вода, и воздух в Гулли соответствуют нормативам.

В администрации Кайтагского района отказались от комментариев, сообщив, что по данному делу идет судебное разбирательство.

Юрист назвал обязательным общественные обсуждения для строительства подобных заводов

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что для объектов I категории опасности проведение общественных обсуждений является обязательным, если затрагиваются интересы населения. Если слушания не проводились или носили формальный характер, это является прямым нарушением требований к проведению оценки воздействия на окружающую среду.

«Если завод расположен вблизи водных объектов, или его деятельность затрагивает их состояние, то возможно нарушение требований Водного кодекса РФ и санитарных норм, включая запрет на сброс загрязняющих веществ в водные объекты без очистки. Если деятельность предприятия оказывает негативное воздействие на окружающую среду, и при этом не была проведена государственная экологическая экспертиза, это является

правонарушением», - считает юрист, уточнив, что вначале следует выяснить, имеются ли у завода выше приведенные документы и необходимые лицензии.

В случае их отсутствия, для принудительной остановки деятельности предприятия следует обратиться с жалобой в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру с требованием провести проверку и принять меры.

Напомним, сельчане в дагестанском селе Гулли утверждают, что из-за предприятия вода в реках стала грязной, а на деревьях появился белый налет. В администрации района подтвердили, что законно выдали разрешение на строительство завода. Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль информацию о построенном около реки Артузен в Дагестане предприятии, которое загрязняет воздух и воду.