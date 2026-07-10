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06:45, 10 июля 2026

Жители дачного товарищества в Дагестане попросили защитить их участки

Кадр видеообращения СНТ "Надежда" Карабудахкентского района с просьбой защитить их земли. Фото: Новости ННТ / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители дачного товарищества "Надежда" Карабудахкентского района записали видеообращение к руководству Дагестана с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с земельными спорами. Многочисленные обращения в другие инстанции не принесли результата.

Члены СНТ "Надежда" обратились к врио главы Дагестана Федору Щукину и председателю правительства Магомеду Рамазанову за защитой законных прав членов товарищества.

Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Новости ННТ", насчитывающий более 20 тысяч подписчиков. К 06.30 мск публикация набрала более 700 просмотров.

"Уважаемые Федор Вячеславович и Магомед Исрафилович, мы, представители СНТ "Надежда" Карабудахкентского района. От имени членов дачного некоммерческого товарищества обращаемся к вам за содействием в разрешении острой и затянувшейся проблемы, которая затрагивает имущественные права и законные интересы десятков семей. С каждым днем ситуация усугубляется и возможны появления земельных конфликтов на этой почве", - жалуюся собравшиеся жители на видео.

По словам обратившихся, на протяжении длительного времени в товариществе сохраняется сложная ситуация с дублированием правоустанавливающих документов на одни и те же земельные участки. Неизвестные лица, которые не состоят в списках СНТ, путем использования поддельных документов в судах незаконно занимаются захватом земельных участков, а также незаконно перекрывают улицы, тем самым создается кадастровый коллапс.

"У нас возникает вопрос, каким образом в решениях суда имеются выписки ликвидированного в 2018 году СНТ "Медик" города Каспийска, которые заверены председателем этого СНТ после 2020 года. В результате таких неправомерных действий происходит правовая неопределенность, а также создается почва для злоупотреблений. Кроме того, на земельные участки, принадлежащие членам нашего товарищества, предъявляют претензии лица, не имеющие отношение к СНТ "Надежда", - говорится в их обращении.

Жители подчеркивают, что это приводит к постоянным конфликтам, судебным спорам и создает атмосферу правовой незащищенности. В настоящее время члены товарищества  неоднократно обращались в ОМВД Карабудахкентского района, а также в районный суд, однако системно проблема не решается, а ситуация усугубляется.

"Считаем, что для справедливого разрешения ситуации требуется координация на республиканском уровне. В том числе, просим взять под личный контроль разрешение данной проблемы нашего дачного товарищества, создать рабочую группу для анализа и устранения противоречий в сведениях о земельных участках, провести правовую экспертизу документов, организовать встречу преставителей органов власти с инициативной группой нашего товарищества для обсуждения конкретных шагов по решению проблемы", - потребовали члены товарищества.

По словам председателя общественной организации "Память гор" по городу Каспийск, к нему неоднократно обращались участники СВО по проблеме этих земельных участков.

"Меня попросили прибыть сюда и рассказать, что у них проблемы по земельным участкам. Проблема в том, что каждый, кто приобрел эти участки, по сути  не является хозяином земли. У каждого участка есть два-три собственника. Убедительная просьба к главе республики, если можно взять на контроль этот наболевший вопрос, так как мы уже обращались во все инстанции", - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Гулли Кайтагского района записали видеообращение к врио главы Дагестана Федору Щукину с требованием закрыть завод по производству извести и направить в район комиссию для проверки чиновников.

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Автор: Кавказский узел

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