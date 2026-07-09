Названы имена двух потенциальных соперников Кадырова на выборах главы Чечни

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Избирательная комиссия Чечни приняла документы от двух претендентов на должность главы региона - председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова и депутата республиканского парламента Халида Накаева.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики, подав документы для участия в выборах на должность в единый день голосования 20 сентября. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счёта.

В ходе прямой линии 14 декабря Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики в 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду, что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах. 6 июля "Единая Россия" выдвинула Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы Чеченской Республики. 2 июля Совет старейшин Чечни на собрании в Грозном единогласно поддержал кандидатуру Кадырова на выборах.

В Избирательную комиссию Чеченской Республики представлены документы о выдвижении очередной кандидатуры на выборы главы Чеченской Республики, сообщает сегодня пресс-служба избирательная комиссия региона в Telegram-канале.

Третьим кандидатом на высшую должность республики стал Халид Накаев, депутат парламента Чеченской Республики, выдвинутый от КПРФ - Чеченского республиканского отделения политической партии "Коммунистическая Партия Российской Федерации".

19 сентября 2021 года состоялись вторые прямые выборы главы Чечни. Помимо Рамзана Кадырова, кандидатами были зарегистрированы бывший мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов от партии "Справедливая Россия" и депутат парламента Чечни Халид Накаев от КПРФ. По данным ЦИК, Рамзан Кадыров набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой рекорд 2016 года.

По итогам процедуры приема документов рабочая группа Избиркома выдала Халиду Накаеву подтверждение о регистрации и разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования фонда предвыборной кампании.

Сегодня утром председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов, выдвинутый от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия", уведомил Избирательную комиссию региона о выдвижении кандидатом на должность главы Чечни.

Таким образом, на пост высшего должностного лица республики выдвинуты три кандидата.

"Кавказский узел" также писал, что на предстоящих выборах в Госдуму чеченский список "Единой России" впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.