Аналитики усомнились в способности Айшат Кадыровой повлиять на исход дела Заремы Мусаевой

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Спустя почти три недели после публичного обращения Алии Янгулбаевой к Айшат Кадыровой реакции ни от нее, ни от властей Чечни не последовало. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что Айшат Кадырова способна повлиять на позицию своего отца, Рамзана Кадырова, относительно освобождения матери Янгулбаевой – Заремы Мусаевой.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июня 2026 года дочь Заремы Мусаевой Алия Янгулбаева опубликовала в своем Instagram* открытое письмо, адресованное Айшат Кадыровой. В нем она попросила проявить женскую солидарность и повлиять на решение отца, чтобы Зарема Мусаева "встретила свой 57-й день рождения не за решеткой, как в предыдущие годы, а на свободе, рядом со своей семьей". Реакции на ее обращение ни со стороны Айшат Кадыровой, ни со стороны властей Чечни не последовало.

Зарема Мусаева — супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Суд в Чечне приговорил Мусаеву к трем годам и 10 месяцам заключения, признав ее виновной в дезорганизации работы колонии-поселения. Подробнее о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми — в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Аналитики оценили эффективность обращения Янгулбаевой к Кадыровой

Обращение Алии Янгулбаевой к Айшат Кадыровой понятно с человеческой точки зрения и содержит скрытый призыв к главе Чечни, считает председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина**.

"Зарема Мусаева — немолодая и не очень здоровая женщина. Вполне понятно, что ее дочь хочет ее защитить. Порой женщине проще обратиться к тем, кто может помочь. В этом обращении есть подтекст: твой отец должен понять, что дочь не может упустить никакую возможность помочь матери", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам правозащитницы, неясно, обладает ли сама Айшат Кадырова реальными рычагами влияния на отца. "Вопрос в том, есть ли у Айшат возможность обратиться к отцу с такой просьбой, для меня открыт. Что значит ее молчание? Какие у нее отношения с отцом, и каково ее собственное отношение к истории Заремы?" – сказала Ганнушкина.

Снижение активности оппозиционного телеграм-канала не связано с попыткой Ибрагима Янгулбаева продемонстрировать лояльность Кадырову ради освобождения матери, отметил юрист из России, проживающий в Бельгии в статусе политического беженца.

Тон публикаций канала, по его мнению, никогда не был примирительным. "То, что телеграм-канал в последнее время сбавил обороты, я никак не связываю с тем, что Ибрагим таким образом пытается продемонстрировать Кадырову сговорчивость – дескать, ненавистный властям Чечни канал фактически прекратил работу. Едва ли это торг за свободу их матери", – сказал юрист на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что в последнее время новые посты в канале появляются редко, и посвящены они в основном судебным процессам над Мусаевой. "Не могу сказать, что являюсь регулярным читателем канала, но по смене аватарки на фотографию Заремы Мусаевой хочется также предположить, что число публикаций о Кадыровых снизилось по той же причине – хотя оснований утверждать это у меня нет", – отметил юрист.

Аналитик также усомнился в том, что Айшат Кадырова может повлиять на позицию отца, даже если бы решила заступиться за освобождение Мусаевой. "Даже когда братья Янгулбаевы обращаются к Кадырову в защиту матери, тон этих обращений обычно далек от заискивающего. Поэтому у меня большие сомнения, что Айшат Кадырова смогла бы как-то повлиять на мнение отца, даже если бы и стала просить его об освобождении Заремы Мусаевой", – заключил аналитик.

Айшат Кадырова – старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, в 2021–2025 годах занимала посты министра культуры и заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку, в феврале 2025 года ушла в отставку. Известна как основательница модного дома Firdaws.

Юрист счел маловероятным перевод Заремы Мусаевой в колонию за пределами Чечни

Сравнение дела Заремы Мусаевой с делом Никиты Журавеля нерелевантно, поскольку его этапирование было формально связано с открытием нового дела о госизмене, которое рассматривалось не в Чечне, а не напрямую с общественной оглаской как таковой, отметил юрист и адвокат Московской коллегии адвокатов Микки Арапиев.

"У Мусаевой на данный момент оба уголовных дела – чеченской подследственности (Шалинский суд) и федерального дела, дающего формальный повод для смены региона, нет", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Обращение Алии Янгулбаевой к Айшат Кадыровой и поддержка ее брата Абубакара контрастируют с публичной позицией другого брата – Ибрагима Янгулбаева, который ведет оппозиционный властям Чечни телеграм-канал.

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве из-за сожжения Корана. В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщила о новом деле против Журавеля, о госизмене. Спустя несколько недель осужденного перевезли из Чечни в Волгоград, где впоследствии рассматривалось это дело. Добровольность показаний Журавеля о госизмене остается под вопросом, но закрытый режим суда не дает возможности услышать его заявления, отметили правозащитники. 25 ноября 2024 года суд в Волгограде приговорил Журавеля к 13,5 года колонии по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ), с учетом остатка срока по делу о сожжении Корана суд назначил ему 14 лет колонии.

Отметим, число упоминаний Рамзана и Айшат Кадыровых в телеграм-канале, который ведет Ибрагим Янгулбаев, за январь-июнь 2026 года заметно снизилось, как и активность самого канала, где последняя публикация сделана 26 мая, а предыдущие чередуются лишь поздравлениями с религиозными праздниками, а между ними описаниями судебных заседаний в отношении Заремы Мусаевой.

С начала этого года имя Рамзана Кадырова упоминается в телеграм-канале пять раз, посты носят критический характер.

Айшат Кадырова упоминается в телеграм-канале с 2020 года. Ее имя содержится не менее чем в ста публикациях. В последний раз в 2024 году – лишь трижды. Все посты имеют критическую направленность.

Напомним, Алия Янгулбаева ранее рассказала, что идея обратиться именно к Айшат Кадыровой появилась около полугода назад после обсуждения с братом, Абубакаром. Обращение к Кадыровой она объяснила переживаниями за мать, а выбор именно Айшат Кадыровой в качестве адресата письма объяснила тем, что дочь может до конца понять другую дочь. Алия Янгулбаева отметила, что слышала ранее о том, что Айшат Кадырова помогает людям.

"Кавказский узел" также писал, что 12 мая правозащитники объявили сбор средств для Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, этого хватит на полгода поддержки. По состоянию на 07.00 мск 7 июля на помощь для Заремы Мусаевой собрано 244 355 рублей, следует из данных, указанных на платформе "Заодно".

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