Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На покупку лекарств и диетических продуктов для Заремы Мусаевой правозащитники собирают 300 тысяч рублей. Эта сумма позволит обеспечить политзаключенную всем необходимым на полгода.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

В августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения суд назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор. Судом была безоговорочно принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено, заявила защита.

Команда против пыток* объявила сбор средств для политзаключенной Зареме Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, она позволит “обеспечить Зарему всем необходимым” на полгода.

Правозащитники напомнили, что Мусаева страдает инсулинозависимым диабетом, который требует постоянного контроля уровня сахара в крови и обязательного соблюдения диеты, а в колонии “необходимых продуктов и медикаментов часто не хватает”.

“В набор входят лекарства, диабетическое питание, фрукты, овощи и другие продукты, помогающие поддерживать лечебную диету в заключении. Это поможет Зареме не остаться без необходимых лекарств и питания в колонии”, – говорится в сообщении Telegram-канала организации.

Сбор денег ведется на платформе взаимопомощи “Заодно”. По состоянию на 21.20 мск сегодня собрано 19 тысяс=ч 250 рублей из необходимой суммы.

“Перевод в 500 рублей позволит купить для заключенной воду, сок, несколько килограммов сезонных фруктов; 1500 рублей – это свежие фрукты, овощи, сухофрукты, диабетическое питание; 5000 рублей позволят передать молоко, мясные продукты, рыбу, бытовую химию и средства гигиены”, – отметили в КПП*.

В марте 2025 года правозащитники собирали такую же сумму на годовой запас лекарств, средств реабилитации и расходных материалов, необходимых Мусаевой. Две трети нужной суммы были собраны за две недели. "Спасибо за поддержку, вы меня спасаете", – написала Зарема Мусаева после передачи лекарств.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.