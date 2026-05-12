Продлен арест бывшего министрп строительства Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Владикавказа продлил на один месяц арест бывшего главы минстроя Северной Осетии Константина Моргоева, обвиняемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в середине марта Ленинский районный суд Владикавказа на два месяца заключил под стражу бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева.

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии, Моргоев, который был министром строительства республики в 2022-2023 годах, подозревается в совершении преступлений по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщал 14 марта "Коммерсант".

Маргоев останется под стражей до 11 июня.

Бывший чиновник задержан по уголовному делу, связанному со строительством стадиона "Спартак". В 2022 году управление капитального строительства Северной Осетии незаконно заключило с подрядчиком государственный контракт на реконструкцию стадиона. Изначальная стоимость работ составляла 458 миллионов рублей, однако затем она возросла до 671 миллиона рублей. Подрядчик при этом заключил договоры на выполнение работ с субподрядчиком. Сроки исполнения контракта неоднократно продлевались, а работы так и не были выполнены, информировал телеканал "КрыльяTV".

"Кавказский узел" также писал, что в апреле Cледком Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении бывшего вице-премьера республики Ларисы Тугановой и ее сына. Они подозреваются в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве.