Кавказский узел

20:29, 12 мая 2026

Продлен арест бывшего министрп строительства Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Владикавказа продлил на один месяц арест бывшего главы минстроя Северной Осетии Константина Моргоева, обвиняемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в середине марта Ленинский районный суд Владикавказа на два месяца заключил под стражу бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева. 

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии, Моргоев, который был министром строительства республики в 2022-2023 годах, подозревается в совершении преступлений по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщал 14 марта "Коммерсант".

Ленинский районный суд Владикавказа продлил арест бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева по делу о превышении должностных полномочий, сообщило сегодня ТАСС.

Маргоев останется под стражей до 11 июня.

Бывший чиновник задержан по уголовному делу, связанному со строительством стадиона "Спартак". В 2022 году управление капитального строительства Северной Осетии незаконно заключило с подрядчиком государственный контракт на реконструкцию стадиона. Изначальная стоимость работ составляла 458 миллионов рублей, однако затем она возросла до 671 миллиона рублей. Подрядчик при этом заключил договоры на выполнение работ с субподрядчиком. Сроки исполнения контракта неоднократно продлевались, а работы так и не были выполнены, информировал телеканал "КрыльяTV".

"Кавказский узел" также писал, что в апреле Cледком Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении бывшего вице-премьера республики Ларисы Тугановой и ее сына. Они подозреваются в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
