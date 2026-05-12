×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:33, 12 мая 2026

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бару Абдусаламов и Абдулгамид Саидгасанов из Табасаранского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1928 убитых там комбатантов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине как минимум 1926 военнослужащих из Дагестана.

Имена еще двух убитых на Украине уроженцев Дагестана стали известны из отчета районной администрации об открытии мемориальных досок в школе села Сиртыч. В мероприятии участвовал глава Табасаранского района Магомед Курбанов, говорится в сообщении администрации муниципалитета. 

Убитые Бару Абдусаламов и Абдулгамид Саидгасанов были выпускниками Сиртычской школы. “Только из села Сиртыч около 300 человек служат в зоне СВО”, – заявил чиновник на церемонии. 

Бару Абдусаламов – гвардии старший прапорщик, с 2015 по 2016 год служил в Сирии, за что получил медаль. В боевых действиях на Украине участвовал с 2022 года, был убит в ходе боевых действий 20 января 2026 года, посмертно награжден орденом Мужества. 

Абдулгамид Саидгасанов закончил школу в 2014 году, после служил в армии, затем подписал контракт. В звании младшего сержанта отслужил два контракта, затем работал на гражданской службе, но в 2024 году снова подписал контракт, а в марте 2025 года был отправлен в зону военных действий на Украине. Был убит 24 января 2026 года, посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1928 бойцов из Дагестана.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

11 мая администрация Табасаранского района сообщила, что в Гасикской школе открыли мемориальную доску Руслану Алимурадову, убитому в Запорожской области летом 2025 года. 

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", – возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:24, 12 мая 2026
Суд в Карачаево-Черкесии конфисковал имущество бывшего министра Бугаева
15:56, 12 мая 2026
Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Напсо
12:57, 12 мая 2026
1
 Два ребенка госпитализированы после стрельбы в школе на Кубани
11:53, 12 мая 2026
Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после подтопления дороги
09:57, 12 мая 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
06:58, 12 мая 2026
Беспилотник сбит в Ростовской области
Все события дня
Новости
"Бессмертный полк" в Махачкале. Скриншот фото РГВК "Дагестан" от 09.05.26.
23:31, 9 мая 2026
Жители юга России в день Победы столкнулись с ограничениями мобильного интернета и связи
Электрики восстанавливают оборудование после пожара. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:55, 8 мая 2026
Энергетики отчитались о полном восстановлении электроснабжения в Махачкале
Пожар на подстанции. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:43, 7 мая 2026
Пожар на подстанции оставил без света десятки тысяч махачкалинцев
Мурадхан Таибов. Фото: администрация Хивского района / Telegram
04:47, 7 мая 2026
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:05, 1 мая 2026
Трое военных из Дагестана убиты на Украине
Персоналии
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
13:59, 8 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Сельские медики – на выход. Как "оптимизируют" медицину в Дагестане
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Стоп-кадр акции владельцев электромобилей в Батуми. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/615854/
12 мая 2026, 16:38
Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

Подросток на больничной койке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 12:57
Два ребенка госпитализированы после стрельбы в школе на Кубани

Крымский мост. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org/
12 мая 2026, 10:55
Запрет движения по Крымскому мосту вызвал вопросы у пользователей Telegram

Аймани Кадырова. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
11 мая 2026, 19:36
Власти Канады ввели санкции против матери Рамзана Кадырова

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше