Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бару Абдусаламов и Абдулгамид Саидгасанов из Табасаранского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1928 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине как минимум 1926 военнослужащих из Дагестана.

Имена еще двух убитых на Украине уроженцев Дагестана стали известны из отчета районной администрации об открытии мемориальных досок в школе села Сиртыч. В мероприятии участвовал глава Табасаранского района Магомед Курбанов, говорится в сообщении администрации муниципалитета.

Убитые Бару Абдусаламов и Абдулгамид Саидгасанов были выпускниками Сиртычской школы. “Только из села Сиртыч около 300 человек служат в зоне СВО”, – заявил чиновник на церемонии.

Бару Абдусаламов – гвардии старший прапорщик, с 2015 по 2016 год служил в Сирии, за что получил медаль. В боевых действиях на Украине участвовал с 2022 года, был убит в ходе боевых действий 20 января 2026 года, посмертно награжден орденом Мужества.

Абдулгамид Саидгасанов закончил школу в 2014 году, после служил в армии, затем подписал контракт. В звании младшего сержанта отслужил два контракта, затем работал на гражданской службе, но в 2024 году снова подписал контракт, а в марте 2025 года был отправлен в зону военных действий на Украине. Был убит 24 января 2026 года, посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1928 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

11 мая администрация Табасаранского района сообщила, что в Гасикской школе открыли мемориальную доску Руслану Алимурадову, убитому в Запорожской области летом 2025 года.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", – возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".