Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многие пользователи соцсети сочли провокацией фотосъемку с грузинским флагом, за которую выдворены из Абхазии жительница Сочи и ее сын. Другие участники дискуссии высказались в поддержку задержанных сочинцев.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно, что жительница Сочи и ее 18-летний сын, которые приехали в Абхазию к родственникам, сфотографировались на въезде в Сухум с грузинским флагом. Это увидели прохожие и сообщили силовикам. Женщину и ее сына задержали сотрудники Службы госбезопасности и после профилактической беседы выдворили из Абхазии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Пользователи Facebook* к 12.45 мск оставили больше 1,4 тысячи комментариев под публикацией "Кавказского узла" о выдворении сочинцев из Абхазии.

Авторы значительного числа комментариев сочли провокацией фотосъемку в Абхазии с грузинским флагом. "Правильно сделали, что выдворили, провокаторы [бранный эпитет]!" – написала, в частности, Leila Kulumbegova.

"Правильно и сделали", - прокомментировала Елена Раева. "Мелкие провокаторы, интриганы", - высказал мнение Elif Argun.

"Может, стоит разок наказать? Почему […] отпускают? Пока это видят, этим пользуются всякие [бранное слово]. А вот посади их лет на 10, другие [уничижительно слово] задумаются, стоит ли проплаченная провокация потерянных лет", - заявил Андрей Дорохов.

"Забыли выдворить и их родственников к которым приехали эти провокаторы", - заметил Анатолии Аргун.

Иную точку зрения высказали пользователи, занявшие прогрузинскую позицию. Они высказались в поддержку задержанных в Абхазии граждан России.

"Они герои и за правду заслуживают гражданство Грузии. Абхазия – это Грузия, незаконно оккупированная Россией", - заявила, в частности, Victoria Gnedich Poniatowska. "Если бы я был президентом Грузии, я б им дал гражданство Грузии сразу", - признался Ni Ko.

"Абхазия это Грузия! просто правда некоторым глаза колет", - написала Maia Chxobadze. "Даже от флага нашего [пугаются]", - заметила Manana Gurgenıdze.

"Абхазия – грузинская территория", - написал Musa Huseynzade. "Ну и что на грузинской земле грузинский флаг подняли, что в этом плохого я не могу понять", - написала Leila Gurchiani.

"Самое интересное начнётся, когда Грузия и Россия договорятся мирно, как потом поведут себя абхазские сепаратисты", - высказался Малхаз Коколадзе.

Отношения Грузии и Абхазии остаются напряженными

Напомним, 4 марта в небе над Абхазией были замечены 30 беспилотников. Они были сбиты силами ПВО Абхазии и России над 11 населенными пунктами. Командующий силами ВВС и ПВО Абхазии Адгур Гумба назвал это "беспрецедентно массовым" для региона использованием БПЛА. "Ранее также фиксировались единичные пролеты - до 5–7 штук, часть из которых сбивалась, но мы не предавали это огласке, чтобы не создавать панику", - заявил он.

Инцидент вызвал вопросы о том, откуда были запущены беспилотники. Однако российские военные аналитики, опрошенные "Кавказским узлом", исключили версию о причастности Грузии к атаке БПЛА. "Представить себе Грузию, атакующую Абхазию с помощью беспилотников, я не могу", - пояснил, в частности, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Однако напряженность в отношениях Грузии и Абхазии регулярно проявляется и несмотря на отсутствие вооруженного конфликта. Так, в марте стало известно, что гражданин Грузии задержан в Абхазии по делу о шпионаже. Он подозревается в сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в Абхазии, а также военной техники и транспортных маршрутов.

В октябре 2025 года другой гражданин Грузии также был задержан силовиками в Абхазии и обвинен в шпионаже в пользу Грузии. По версии силовиков, на допросе он подтвердил контакты со спецслужбами Грузии и сообщил, что получил деньги за видеосъемку российской пограничной заставы в Абхазии.

12 февраля 2026 года вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии.

Представители Грузии категорично заявили, что восстановление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией не обсуждается. Коммуникации с Москвой по этому вопросу нет, а обсуждение восстановления отношений возможно лишь при условии восстановления территориальной целостности Грузии, заявил, в частности, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.