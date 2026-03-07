×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:31, 7 марта 2026

Военные эксперты исключили роль Грузии в атаке беспилотников на Абхазию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К атаке беспилотников на Абхазию едва ли причастна Грузия, считают российские военные аналитики, которые также уверены, что говорить о слабости абхазского ПВО преждевременно. Абхазские эксперты отметили, что особых последствий от атаки не было.

Как писал "Кавказский узел", над Абхазией 4 марта зафиксированы 30 беспилотников, они сбиты силами ПВО Абхазии и России. Обломки дронов обнаружены в 11 населенных пунктах, в одном из сел это привело к отключению электричества. Пользователи соцсетей потребовали ответов об источниках угрозы.

Комментируя недавний налет беспилотников на Абхазию, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» капитан первого ранга Василий Дандыкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин и член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», военный политолог Александр Перенджиев исключили версию причастности к этому Грузии, и отметили, что говорить о слабости абхазской ПВО рано.

По мнению Василия Дандыкина, за атакой стояла Украина. «Представить себе Грузию, атакующую Абхазию с помощью беспилотников, я не могу», - подчеркнул он.

Я полагаю, он инспирирован теми силами, которые стремятся втянуть в войну между США и Ираном новые государства

Андрей Кошкин связал атаку на Абхазию с войной США и Ирана. Он обратил внимание на то, что налет беспилотников на Абхазию стал одним из ряда налетов на разные страны (в том числе на Азербайджан). «В последние годы появилась тенденция – как только обнаруживается обломки беспилотника, в СМИ, часто до того, как будут проведены соответствующие проверки, публикуются данные «это беспилотник оттуда-то», что потом не всегда оказывается верным. Что касается этого случая, то я полагаю, он инспирирован теми силами, которые стремятся втянуть в войну между США и Ираном новые государства, как с недавним случаем обнаружения неких беспилотников в Нахичевани», - заявил он.

5 марта в ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Глава МИД Азербайджана потребовал объяснений от Ирана, а парламентарий призвала соседнюю страну к извинениям за атаку беспилотников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности. 

Александр Перенджиев отметил, что удары наносились со стороны моря, то есть не с территории Грузии. Он также заметил, что и со стороны Украины наносить удар было нелогично. «Абхазия не участвует в боевых действиях между Россией и Украиной, и вряд ли Украине хочется добиться ее большего вовлечения в эти действия», - заметил он.

Как и Кошкин, Перенджиев счел, что за ударами стоит «третья сторона» - «та же, что стояла за нанесением удара по Нахичевани».

Прорыв таких беспилотников вполне возможен

Что касается итогов налета, как симптома плохого состояния абхазского ПВО, то здесь мнения экспертов разделились. Кошкин отметил, что для традиционной ПВО беспилотники слишком мелкая цель. "Не может радиолокационное поле отмечать все летающие объекты от 50 сантиметров и больше как цели. Поэтому прорыв таких беспилотников вполне возможен", - отметил он. Перенджиев также отметил, что прорыв части беспилотников не говорит о слабости ПВО. «У нас в России сильная ПВО, однако недавно в Новороссийске беспилотниками было повреждено 102 дома. Так что говорить о слабой ПВО я не стал бы», - подчеркнул он.

Вечером 1 марта и в ночь на 2 марта в результате атаки БПЛА в Новороссийске ранены семь человек, повреждены десятки жилых домов: восемь многоквартирных и девять частных.

Дандыкин полагает, что абхазы были просто не готовы к атаке. «Да и для ПВО нужно, чтобы было кому стоять за орудиями или ракетами», - заявил он.

Атаку БПЛА прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" также секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа и анонимный эксперт, которые много лет занимается изучением Абхазии.

Рауль Лолуа сообщил, что никаких серьезных объектов повреждено не было. «Никаких потерь и разрушений не было», - отметил он.

Анонимный эксперт отметил, что жертв в результате налета не было. «Никаких серьезных объектов поражено не было, была только подстанция в одном из сел и все», - отметил он. Эксперт также отметил, что налет беспилотников был использован во внутриполитической борьбе. «Оппозиция возмущается, где ПВО? Но реально просто никто не ждал», - заключил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Валерий Коваленко. Фото: https://www.instagram.com/p/DVdELw9DEJ9/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10:43, 6 марта 2026
Военнослужащий из Абхазии убит на Украине
Осужденный гражданин Румынии в суде. Фото: ОПС Кубани / Telegram
23:29, 5 марта 2026
Гражданин Румынии осужден на Кубани по делу о шпионаже
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:40, 5 марта 2026
Неопределенность данных о беспилотниках над Абхазией обеспокоила комментаторов
Обломки БПЛА. Фото: https://www.apsnypress.info/
12:55, 5 марта 2026
Обломки БПЛА обнаружены в 11 населенных пунктах Абхазии
Алхас Гургулия. Фото с сайта Сухумского горсуда https://sgs.vs-ra.org/novosti/item/86-alkhasa-gurguliya-zaklyuchen-pod-strazhu
07:52, 28 февраля 2026
Арестован подозреваемый по делу о нападении на Какалию
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
06 марта 2026, 14:01
Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше