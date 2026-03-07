Военные эксперты исключили роль Грузии в атаке беспилотников на Абхазию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К атаке беспилотников на Абхазию едва ли причастна Грузия, считают российские военные аналитики, которые также уверены, что говорить о слабости абхазского ПВО преждевременно. Абхазские эксперты отметили, что особых последствий от атаки не было.

Как писал "Кавказский узел", над Абхазией 4 марта зафиксированы 30 беспилотников, они сбиты силами ПВО Абхазии и России. Обломки дронов обнаружены в 11 населенных пунктах, в одном из сел это привело к отключению электричества. Пользователи соцсетей потребовали ответов об источниках угрозы.

Комментируя недавний налет беспилотников на Абхазию, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» капитан первого ранга Василий Дандыкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин и член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», военный политолог Александр Перенджиев исключили версию причастности к этому Грузии, и отметили, что говорить о слабости абхазской ПВО рано.

По мнению Василия Дандыкина, за атакой стояла Украина. «Представить себе Грузию, атакующую Абхазию с помощью беспилотников, я не могу», - подчеркнул он.

Я полагаю, он инспирирован теми силами, которые стремятся втянуть в войну между США и Ираном новые государства

Андрей Кошкин связал атаку на Абхазию с войной США и Ирана. Он обратил внимание на то, что налет беспилотников на Абхазию стал одним из ряда налетов на разные страны (в том числе на Азербайджан). «В последние годы появилась тенденция – как только обнаруживается обломки беспилотника, в СМИ, часто до того, как будут проведены соответствующие проверки, публикуются данные «это беспилотник оттуда-то», что потом не всегда оказывается верным. Что касается этого случая, то я полагаю, он инспирирован теми силами, которые стремятся втянуть в войну между США и Ираном новые государства, как с недавним случаем обнаружения неких беспилотников в Нахичевани», - заявил он.

5 марта в ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Глава МИД Азербайджана потребовал объяснений от Ирана, а парламентарий призвала соседнюю страну к извинениям за атаку беспилотников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Александр Перенджиев отметил, что удары наносились со стороны моря, то есть не с территории Грузии. Он также заметил, что и со стороны Украины наносить удар было нелогично. «Абхазия не участвует в боевых действиях между Россией и Украиной, и вряд ли Украине хочется добиться ее большего вовлечения в эти действия», - заметил он.

Как и Кошкин, Перенджиев счел, что за ударами стоит «третья сторона» - «та же, что стояла за нанесением удара по Нахичевани».

Прорыв таких беспилотников вполне возможен

Что касается итогов налета, как симптома плохого состояния абхазского ПВО, то здесь мнения экспертов разделились. Кошкин отметил, что для традиционной ПВО беспилотники слишком мелкая цель. "Не может радиолокационное поле отмечать все летающие объекты от 50 сантиметров и больше как цели. Поэтому прорыв таких беспилотников вполне возможен", - отметил он. Перенджиев также отметил, что прорыв части беспилотников не говорит о слабости ПВО. «У нас в России сильная ПВО, однако недавно в Новороссийске беспилотниками было повреждено 102 дома. Так что говорить о слабой ПВО я не стал бы», - подчеркнул он.

Вечером 1 марта и в ночь на 2 марта в результате атаки БПЛА в Новороссийске ранены семь человек, повреждены десятки жилых домов: восемь многоквартирных и девять частных.

Дандыкин полагает, что абхазы были просто не готовы к атаке. «Да и для ПВО нужно, чтобы было кому стоять за орудиями или ракетами», - заявил он.

Атаку БПЛА прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" также секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа и анонимный эксперт, которые много лет занимается изучением Абхазии.

Рауль Лолуа сообщил, что никаких серьезных объектов повреждено не было. «Никаких потерь и разрушений не было», - отметил он.

Анонимный эксперт отметил, что жертв в результате налета не было. «Никаких серьезных объектов поражено не было, была только подстанция в одном из сел и все», - отметил он. Эксперт также отметил, что налет беспилотников был использован во внутриполитической борьбе. «Оппозиция возмущается, где ПВО? Но реально просто никто не ждал», - заключил он.