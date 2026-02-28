Арестован подозреваемый по делу о нападении на Какалию

Суд в Сухуме отправил под арест Алхаса Гургулию, одного из подозреваемых в нападении на оппозиционного активиста Эшсоу Какалию. У пострадавшего диагностированы переломы, два пулевых ранения и другие травмы.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля был задержан один из трёх подозреваемых в покушении на Эшсоу Какалию - член Общественной палаты Абхазии Алхас Гургулия.

21 февраля член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Сухумский горсуд избрал меру пресечения в виде ареста на один месяц Алхасу Гургулии, подозреваемому в нанесении тяжкого вреда здоровью бывшему заместителю генпрокурора Абхазии, заместителю председателя организации "Аидгылара" Эшсоу Какалии, сообщило поздно вечером 27 февраля ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Решение об аресте принято 27 февраля, Гургулия заключен под стражу до 21 марта, сообщил на своем сайте горсуд Сухума.

Ходатайство об избрании меры пресечения Гургулии поступило в суд еще 24 февраля, но адвокат подозреваемого Асида Арчелия убедила суд продлить срок задержания ее подзащитного.

Также по делу проходит подозреваемым Эшба Аслан Русланович, отмечается в публикации суда.

Произвел не менее 2 выстрелов

По данным следователей, 21 февраля три человека пришли в кабинку кафе «Апсны», где находились посетители. "В ходе возникшего конфликта с одним из посетителей, а именно с Какалия Эшсоу Ивановичем, действуя группой лиц, нанесли телесные повреждения последнему в область головы, после чего одно из неустановленных лиц, из имевшегося при нем незаконно приобретенного, хранимого и носимого пистолета неустановленного образца и калибра, произвел не менее 2 выстрелов в область нижних конечностей Какалия Э.И.", - приводится в сообщении версия следствия.

У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы костей лица, пулевые огнестрельные ранения бедра и голени, сообщил суд.

Напомним, 22 февраля оппозиция заявила, что покушение на Какалию вызвано критикой в адрес главы администрации президента Беслана Эшбы. Они потребовали его отставки, справедливого расследования и анонсировали сход. 23 февраля на сходе оппозиционеры обвинили Беслана Эшбу в обострении политической жизни в Абхазии и призвали его уйти в отставку.

Эшсоу Какалия был главой координационного штаба по выходу из политического кризиса в период, когда протестующие добивались отставки президента Аслана Бжании.

Тогда в ходе протестов возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. В ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".