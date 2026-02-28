×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:52, 28 февраля 2026

Арестован подозреваемый по делу о нападении на Какалию

Алхас Гургулия. Фото с сайта Сухумского горсуда https://sgs.vs-ra.org/novosti/item/86-alkhasa-gurguliya-zaklyuchen-pod-strazhu

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сухуме отправил под арест Алхаса Гургулию, одного из подозреваемых в нападении на оппозиционного активиста Эшсоу Какалию. У пострадавшего диагностированы переломы, два пулевых ранения и другие травмы.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля был задержан один из трёх подозреваемых в покушении на Эшсоу Какалию - член Общественной палаты Абхазии Алхас Гургулия.

21 февраля член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Сухумский горсуд избрал меру пресечения в виде ареста на один месяц Алхасу Гургулии, подозреваемому в нанесении тяжкого вреда здоровью бывшему заместителю генпрокурора Абхазии, заместителю председателя организации "Аидгылара" Эшсоу Какалии, сообщило поздно вечером 27 февраля ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Решение об аресте принято 27 февраля, Гургулия заключен под стражу до 21 марта, сообщил на своем сайте горсуд Сухума.

Ходатайство об избрании меры пресечения Гургулии поступило в суд еще 24 февраля, но адвокат подозреваемого Асида Арчелия убедила суд продлить срок задержания ее подзащитного.

Также по делу проходит подозреваемым Эшба Аслан Русланович, отмечается в публикации суда.

Произвел не менее 2 выстрелов

По данным следователей, 21 февраля три человека пришли в кабинку кафе «Апсны», где находились посетители. "В ходе возникшего конфликта с одним из посетителей, а именно с Какалия Эшсоу Ивановичем, действуя группой лиц, нанесли телесные повреждения последнему в область головы, после чего одно из неустановленных лиц, из имевшегося при нем незаконно приобретенного, хранимого и носимого пистолета неустановленного образца и калибра, произвел не менее 2 выстрелов в область нижних конечностей Какалия Э.И.", - приводится в сообщении версия следствия.

У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы костей лица, пулевые огнестрельные ранения бедра и голени, сообщил суд.

Напомним, 22 февраля оппозиция заявила, что покушение на Какалию вызвано критикой в адрес главы администрации президента Беслана Эшбы. Они потребовали его отставки, справедливого расследования и анонсировали сход. 23 февраля на сходе оппозиционеры обвинили Беслана Эшбу в обострении политической жизни в Абхазии и призвали его уйти в отставку.

Эшсоу Какалия был главой координационного штаба по выходу из политического кризиса в период, когда протестующие добивались отставки президента Аслана Бжании.

Тогда в ходе протестов возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. В ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:54, 28 февраля 2026
Пожар на НПЗ на Кубани произошел после атаки беспилотников
23:56, 27 февраля 2026
Житель Ставрополья осужден за разжигание вражды
22:07, 27 февраля 2026
Дело о мошенничестве в перинатальном центре дошло до суда в Ингушетии
18:38, 27 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
13:06, 27 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в боевых действиях
08:23, 27 февраля 2026
Житель Махачкалы осужден за участие в деятельности "СССР"*
Все события дня
Новости
Участники схода оппозиции в Сухуме. 23 февраля 2026 года. Стоп-кадр видео из телеграм-канала "Газета.abh" https://t.me/gazetaabg/16292
05:50, 24 февраля 2026
Участники схода абхазской оппозиции призвали уволить главу администрации президента
БПЛА в Абхазии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:48, 24 февраля 2026
Беспилотник упал в Гагрском районе Абхазии
Алхас Какалия. Стоп-кадр видео "Аиашара" от 18.02.26, https://t.me/aiasharaabh/10374.
01:10, 23 февраля 2026
Оппозиция созвала сход после покушения на Какалию
Эшсоу Какалия. Скриншот фото "Аиашара", https://t.me/aiasharaabh/10403.
16:55, 21 февраля 2026
Абхазский оппозиционер госпитализирован после нападения
Мужчины в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:33, 20 февраля 2026
Суд в Сухуме оставил в силе домашний арест участникам инцидента с российскими политтехнологами
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие у парламента Грузии, 27 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
27 февраля 2026, 22:52
Три участника акций на Руставели арестованы в 457-й день протестов

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.instagram.com/p/DVJDKwyCPTr/?img_index=9 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 февраля 2026, 19:28
Суд в Казахстане отклонил жалобу Мовлаева на отказ в убежище

Юлия Мельниченко. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Мельниченко
27 февраля 2026, 16:01
Силовики объявили предостережение Юлии Мельниченко

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
27 февраля 2026, 15:02
Журналистка Ульвия Али заявила об угрозах в СИЗО

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше