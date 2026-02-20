×

Главная   /   Лента новостей
14:33, 20 февраля 2026

Суд в Сухуме оставил в силе домашний арест участникам инцидента с российскими политтехнологами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд оказался смягчить меру пресечения Хыны Думава, Алмасхана Ардзинбы и Гарри Кокая по делу о задержании российских политтехнологов в офисе газеты "Абхазский вестник".

Как писал "Кавказский узел", Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба и Хына Думава помещены под домашний арест по делу об инциденте в редакции газеты "Абхазский вестник". Обвиняемые не согласились с решением суда.

19 февраля 2026 года Кассационные коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии рассмотрели кассационные жалобы на постановления Сухумского городского суда от 12 февраля 2026 года об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хыны Думава, Алмасхана Ардзинбы и Гарри Кокая, сообщило сегодня "Апсныпресс".

По итогам рассмотрения постановления Сухумского городского суда об избрании в отношении  Думава, Ардзинба и Кокая меры пресечения в виде домашнего ареста оставлены без изменения.                                                                                                                                 

Кокая, Думава и Ардзинба подозреваются  по уголовному делу об инциденте в офисе газеты "Абхазский вестник", говорится в сообщении.

Три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года, накануне муниципальных выборов, были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. В конце декабря суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям. В начале февраля участникам инцидента с политтехнологами Эшсоу Какалии и Аслану Кмузову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, оппозиция потребовала снять с муниципальных выборов кандидатов "Команды Абхазии", агитацией за которых занимались россияне. 24 ноября стало известно, что в федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии (на российских политтехнологов). "Установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кана Кварчии, Эшсоу Какалии, Хына Думавы, которые объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиненный ущерб оценен в 1,9 миллиона рублей.  Муниципальные выборы, для участия в которых приехала команда российских политтехнологов, были нацелены на искоренение политической конкуренции, а представители оппозиции, которые помешали влиянию на итоги выборов, подверглись уголовному преследованию в России, заявили абхазские политики, призвав президента защитить права граждан и суверенитет республики. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что  граждане Абхазии, независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются, не подлежат выдаче другой стране в соответствии с Конституцией.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше