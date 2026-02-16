×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:23, 16 февраля 2026

Абхазский юрист Ираклий Бжинава арестован в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Ираклия Бжинаву за антироссийские высказывания и попытки разжигания межнациональной розни в интернете. 

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля в Ростове-на-Дону был задержан руководитель абхазской диаспоры города, доцент кафедры конституционализма юридического факультета ЮФУ Ираклий Бжинава, который днем ранее назвал "категорически недопустимой" выдачу российских паспортов в Абхазии с "принесением присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства".

"Также хочу коснуться выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии и принесения присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства - Республики Абхазия, причем на своей же территории. Это нормально вообще?? Мы независимое государство, и это категорически недопустимо! При всём уважении, при всей дружественности, при всём союзничестве. Это то самое деление суверенитетом, которое продекларировал Аслан Бжания. Абхазия не субъект РФ, а независимое государство!" - написал Бжинава 4 февраля на своей странице в Facebook*.

По версии следствия, Бжинава в середине 1990-х годов переехал из Абхазии в РФ, получил высшее юридическое образование в Южном федеральном университете и остался там работать в качестве преподавателя. В интернете Бжинава, по данным силовиков, "имеет репутацию скандального блогера, который пытается провоцировать межнациональную рознь", сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону в отношении Ираклия Бжинавы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее президент Абхазии Гунба заявил, что взял под личный контроль ситуацию с задержанием Ираклия Бжинавы. По словам президента, к работе подключены профильные ведомства и спецслужбы, сообщало "Апсныпресс".

"Данный вопрос я держу лично на контроле. Мы работаем по линии специальных служб по данному задержанию... Также мы проводим все необходимые мероприятия по информированию родственников, родных и близких данного гражданина", - заявил президент, отвечая на вопрос журналистов АГТРК. 

На сегодняшний день имя Ираклия Бжинавы все еще присутствует в списке преподавателей на сайте Южного Федерального университета. В списках он значится как доцент кафедры конституционализма со степенью кандидата юридических наук.

"Кавказский узел" также писал, что пункты выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии, развернутые в январе, приостановят работу, так как политические деятели республики усомнились в их законности, заявило посольство РФ в Абхазии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:24, 16 февраля 2026
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
21:11, 16 февраля 2026
Суд арестовал главу министерства в Краснодарском крае
20:39, 16 февраля 2026
Полиция не разрешила провести в центре Тбилиси митинг памяти Навального*
17:48, 16 февраля 2026
Дальнобойщик из Азербайджана обвинен в шпионаже в Дагестане
17:13, 16 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
15:23, 16 февраля 2026
Житель Волгограда задержан на акции у памятника жертвам репрессий
Все события дня
Новости
Российский паспорт. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:49, 6 февраля 2026
Россия приостановила выдачу внутренних паспортов в Абхазии
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
03:24, 31 августа 2022
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
07:57, 18 июня 2022
Организатор банды работорговцев в Ростовской области получил 16 лет колонии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 февраля 2026, 19:31
Суд в Грозном отменил приговор Зареме Мусаевой

Афиша концерта группы Anacondaz в Ереване. Иллюстрация "Кавказского узла" создана при помощи ИИ в программе Copilot
16 февраля 2026, 16:53
Фото со сторонниками СВО стало причиной требований отмены концерта Anacondaz в Ереване

Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше