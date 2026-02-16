Абхазский юрист Ираклий Бжинава арестован в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Ираклия Бжинаву за антироссийские высказывания и попытки разжигания межнациональной розни в интернете.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля в Ростове-на-Дону был задержан руководитель абхазской диаспоры города, доцент кафедры конституционализма юридического факультета ЮФУ Ираклий Бжинава, который днем ранее назвал "категорически недопустимой" выдачу российских паспортов в Абхазии с "принесением присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства".

"Также хочу коснуться выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии и принесения присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства - Республики Абхазия, причем на своей же территории. Это нормально вообще?? Мы независимое государство, и это категорически недопустимо! При всём уважении, при всей дружественности, при всём союзничестве. Это то самое деление суверенитетом, которое продекларировал Аслан Бжания. Абхазия не субъект РФ, а независимое государство!" - написал Бжинава 4 февраля на своей странице в Facebook*.

По версии следствия, Бжинава в середине 1990-х годов переехал из Абхазии в РФ, получил высшее юридическое образование в Южном федеральном университете и остался там работать в качестве преподавателя. В интернете Бжинава, по данным силовиков, "имеет репутацию скандального блогера, который пытается провоцировать межнациональную рознь", сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону в отношении Ираклия Бжинавы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее президент Абхазии Гунба заявил, что взял под личный контроль ситуацию с задержанием Ираклия Бжинавы. По словам президента, к работе подключены профильные ведомства и спецслужбы, сообщало "Апсныпресс".

"Данный вопрос я держу лично на контроле. Мы работаем по линии специальных служб по данному задержанию... Также мы проводим все необходимые мероприятия по информированию родственников, родных и близких данного гражданина", - заявил президент, отвечая на вопрос журналистов АГТРК.

На сегодняшний день имя Ираклия Бжинавы все еще присутствует в списке преподавателей на сайте Южного Федерального университета. В списках он значится как доцент кафедры конституционализма со степенью кандидата юридических наук.

"Кавказский узел" также писал, что пункты выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии, развернутые в январе, приостановят работу, так как политические деятели республики усомнились в их законности, заявило посольство РФ в Абхазии.