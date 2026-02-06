×

18:49, 6 февраля 2026

Россия приостановила выдачу внутренних паспортов в Абхазии

Российский паспорт. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пункты выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии, развернутые в январе, приостановят работу, так как политические деятели республики усомнились в их законности, заявило посольство РФ в Абхазии. Преподаватель ЮФУ Ираклий Бжинава, высказавший такие же сомнения, задержан в Ростове-на-Дону. 

Как писал "Кавказский узел", 17 июля 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии и Южной Осетии. 

Большинство жителей Абхазии и Южной Осетии обзавелись российскими паспортами до 2008 года. По оценкам аналитического и исследовательского центра The Warsaw Institute, к 2008 году российскими паспортами владели до 85% населения Абхазии и более 90% населения Южной Осетии.

Посольство России в Абхазии останавливает выдачу внутренних паспортов на территории республики из-за заявлений местных депутатов, усомнившихся в законности работы пунктов выдачи российских документов. Сообщение об этом опубликовано сегодня на сайте дипмиссии. 

В ведомстве напомнили, что выдача российских паспортов гражданам Абхазии, которые имеют также гражданство РФ, ведется на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года. Пункты выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии начали работу в январе 2026 года - “по согласованию с властями страны” и “с целью создания максимально комфортных условий для граждан”.

“Вместе с тем, поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы”, - говорится в публикации. В посольстве добавили, что выдача внутренних паспортов РФ гражданам Абхазии “будет перенесена на территорию Российской Федерации”.

Законность выдачи внутренних российских паспортов на территории Абхазии оспаривал депутат парламента Кан Кварчия, которого ранее объявили в розыск в России и лишили российского гражданства, отмечает Telegram-канал “Дежурный по СНГ”. 

Абхазский юрист задержан в Ростове-на-Дону после критики выдачи паспортов

Поводом для остановки выдачи внутренних российских паспортов послужило, в частности, высказывание руководителя абхазской диаспоры Ростова-на-Дону, доцента кафедры конституционализма юридического факультета ЮФУ Ираклия Бжинавы, - он ранее назвал “категорическим недопустимой” выдачу внутренних российских паспортов в Абхазии с “принесением присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства”, отмечает Telegram-канал “Сапа Цхинвал”. 

По данным абхазских медиа, Бжинава 5 февраля был задержан в Ростове-на-Дону российскими силовиками. Пост о недопустимости выдачи российских паспортов в республике он опубликовал в Facebook* днем ранее, 4 февраля. 

 “По предварительной информации ему вменяют публикации в поддержку Абхазии, народных инициатив и гражданских активистов”, - сообщило информагентство АИАШАРА со ссылкой на собственные источники. 

По данным агентства, сегодня суд в Ростове-на-Дону должен избрать Бжинаве меру пресечения; какая именно статья ему вменяется, не уточняется. По состоянию на 18.30 мск сегодня на сайте Бжинава все еще значится на сайте Южного федерального университета в списке преподавателей кафедры конституционализма. 

На задержание Бжинавы отреагировала абхазская оппозиция. Так, общественное объединение “Аидгылара” рассматривает его как “звено в цепи попыток преследования истинных патриотов своей страны и навязывания чуждой нам идеологии”. Движение “Апсуаа рымч”, в свою очередь, назвало это событие частью “тревожной практики давления и преследования абхазских граждан, последовательно отстаивающих интересы абхазского народа и принципы равноправных союзнических отношений”, призвав президента республики “немедленно выступить с официальным публичным заявлением” и потребовать от РФ разъяснения правовых оснований для задержания Бжинавы. 

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Автор: "Кавказский узел"

