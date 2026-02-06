×

Главная   /   Лента новостей
08:37, 6 февраля 2026

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мафедар Рамазанов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1803 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1802 бойцов из Дагестана.

Об открытии мемориальной доски Мафедару Рамазанову в Новолидженской школе Табасаранского района сообщил глава района Магомед Курбанов.

Мафедар Рамазанов родился 20 августа 1976 года в селе Новое Лидже. Окончив 8 классов, поступил в школу тренера-инструктора по рукопашному бою в городе Дагестанские Огни. Зимой 2025 года он подписал контракт с Министерством обороны и был направлен на СВО. 9 марта 2025 года, на 49-м году жизни, он погиб в Суджанском районе Курского направления, говорится в сообщении главы района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1802 бойца из Дагестана. 

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убиты военнослужащие Руслан Буржумов и Эльман Абдулкадиров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

